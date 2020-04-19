سريلانكا تعتزم تخفيف إجراءات حظر التجوال تدريجيا

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ ص

كورونا - صورة أرشيفية

تعتزم سريلانكا تخفيف إجراءات حظر التجول المفروضة منذ الشهر الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث تسعى لإنعاش الاقتصاد، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المكتب الاعلامي للرئيس، القول إنه سوف يتم غدا الإثنين وقف تطبيق حظر التجول في الفترة من الخامسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء في بعض المناطق التي تعتبر أقل خطورة، كما سوف يتم إعادة فتح المتنزهات في العاصمة كولومبو خلال هذه الساعات ابتداء من 22 أبريل الجاري.، كما جاء في البيان أن ثلث القوة العاملة في المؤسسات الحكومية بالعاصمة سوف يتوجهون التوجه لأماكن عملهم في أي وقت.

وذكر البيان: "في حين يجب على الآخرين الاستمرار في العمل من المنزل، وأوضح البيان أنه سوف يستمر منع إقامة الفعاليات الدينية والاحتفالية والسفر غير الضروري حتى إشعار آخر". وتابع: "التقدم الذي تم إحرازه بتطبيق إجراءات صارمة حتى الآن كان عاملا أساسيا في تخفيف حظر التجوال"، مضيفا: "نهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتقديم