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سريلانكا تعتزم تخفيف إجراءات حظر التجوال تدريجيا

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
تعتزم سريلانكا تخفيف إجراءات حظر التجول المفروضة منذ الشهر الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث تسعى لإنعاش الاقتصاد، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المكتب الاعلامي للرئيس، القول إنه سوف يتم غدا الإثنين وقف تطبيق حظر التجول في الفترة من الخامسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء في بعض المناطق التي تعتبر أقل خطورة، كما سوف يتم إعادة فتح المتنزهات في العاصمة كولومبو خلال هذه الساعات ابتداء من 22 أبريل الجاري.، كما جاء في البيان أن ثلث القوة العاملة في المؤسسات الحكومية بالعاصمة سوف يتوجهون التوجه لأماكن عملهم في أي وقت.
وذكر البيان: "في حين يجب على الآخرين الاستمرار في العمل من المنزل، وأوضح البيان أنه سوف يستمر منع إقامة الفعاليات الدينية والاحتفالية والسفر غير الضروري حتى إشعار آخر". وتابع: "التقدم الذي تم إحرازه بتطبيق إجراءات صارمة حتى الآن كان عاملا أساسيا في تخفيف حظر التجوال"، مضيفا: "نهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتقديم
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بوتين (2)

بوتين يهنئ المسيحيين الأرثوذكس الروس بعيد الفصح

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة فيديو، اليوم الأحد، لملايين المسيحيين الأرثوذوكس، الذي يحتفلون بعيد الفصح، بعد أسبوع من احتفالات الكنائس الغربية، في خضم وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، معربا عن أمنياته لهم بالسعادة والصحة، في مقطع فيديو يتزامن مع احتفالات عيدالفصح وهي الأهم في التقويم المسيحي الأرثوذوكسي، قائلا: "كل شيء سيكون جيدا بمساعدة الرب.. السلطات فرضت التدابير الضرورية لمواجهة تفشى وباء فيروس كورونا، والبلاد تملك ما يكفي من الموارد لدعم الاقتصاد والقطاع الصحي".
كوريا - كورونا

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بـ«كورونا» ولا وفيات

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأحد، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لجنة الصحة الوطنية القول، في تقريرها اليومي، إن من بين الحالات الجديدة هناك 9 حالات قادمة من الخارج، إلى جانب 7 حالات التقطت العدوى داخل البلاد، ولم يتم تسجيل حالات وفاة يوم أمس السبت في البر الرئيسي، ووفقا للبيانات الرسمية، فقد سجلت الصين 82 ألفا و735 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب 4 آلاف و632 حالة وفاة.
حسن-روحانى

روحاني: تمديد إجازات السجناء وفتح بعض الأنشطة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، تمديد إجازات السجناء 30 يوما إضافيا، وأيضا استئناف الأنشطة الاقتصادية متوسطة المخاطر بدءا من غد الإثنين، مثل المحلات في البازار ومراكز التسوق، ولكنها ستغلق الساعة 6 من مساء كل يوم، فيما ستظل الوظائف عالية المخاطر، مثل الملاعب والوظائف التي تتطلب تجمع الناس، مغلقة، مضيفا: "ستبقى العتبات المقدسة والمساجد مغلقة خلال الأسبوعين المقبلين وسنقرر حينها بشأن فتحها من عدمه، ولن تكون هناك أي تجمعات أو مراسم دينية جماعية خلال شهر رمضان"، وذلك بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الإيرانية.
كورونا - الصين

مختبر ووهان: مستحيل أن نكون مسؤولين عن «كورونا»

قال يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في وسط الصين، متحدثا لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية، اليوم الأحد: "من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرا عنا"، مؤكدا أنه لا يمكن للإنسان تصنيع فيروس مثل كورونا وأن هذا الأمر يتخطى قدرة وذكاء البشر، كما أن بلاده شاركت كل المعلومات المتاحة لديها عن الفيروس مع منظمة الصحة العالمية، منذ اليوم الأول.
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الاردن

انتهاء حظر التجوال الشامل المفروض في الأردن

أنهى الأردن فترة حظر التجوال الشامل في محافظات المملكة، مع دخول منتصف الليلة الماضية، والتي منع خلالها المواطنون من مغادرة منازلهم كليا ، في إطار القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد. وبانتهاء الحظر الذي استمر 48 ساعة، يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، حسبما أفادت وكالة أنباء "عمون". ورصدت الأجهزة الأمنية التزامًا كبيرًا من المواطنين بحظر التجوال الشامل خلال اليومين الماضيين. ?وكان الأردن قد فرض بدءاً من منتصف ليلة الجمعة، حظرا شاملا للتجول، لمدة 48 ساعة.
60307-الممرضة

انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
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