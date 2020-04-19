غدا.. ظريف يزور دمشق للقاء الأسد والمعلم

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ ص

محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيزور إلى العاصمة السورية دمشق، غدا الإثنين، ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، أن ظريف سيلتقي في دمشق بالرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم، مضيفا أن مباحثات ظريف خلال الزيارة، التي تستمر ليوم واحد، ستركز على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وآخر التطورات السياسية والميدانية في الحرب على الإرهاب.

وكانت 8 دول بينهم إيران وسوريا، طلبوا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ممارسة الضغط على واشنطن لرفع عقوباتها، التي تعيق جهود مكافحة فيروس كورونا، حسب تعبيرهم. وجاء في الرسالة، التي نشرتها البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نحضكم على المطالبة