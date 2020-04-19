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غدا.. ظريف يزور دمشق للقاء الأسد والمعلم

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ ص
محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني - صورة أرشيفية
محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيزور إلى العاصمة السورية دمشق، غدا الإثنين، ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، أن ظريف سيلتقي في دمشق بالرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم، مضيفا أن مباحثات ظريف خلال الزيارة، التي تستمر ليوم واحد، ستركز على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وآخر التطورات السياسية والميدانية في الحرب على الإرهاب.
وكانت 8 دول بينهم إيران وسوريا، طلبوا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ممارسة الضغط على واشنطن لرفع عقوباتها، التي تعيق جهود مكافحة فيروس كورونا، حسب تعبيرهم. وجاء في الرسالة، التي نشرتها البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "نحضكم على المطالبة
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كورونا

الإمارات تسجل 479 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و479 حالة إصابة جديدة، وشفاء 98 حالة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1286 حالة، كما أنها تجري أكثر من 23 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، موضحة أن حالات الوفاة الأربعة كانت لمصابين من جنسيات مختلفة شملت مصاب خليجي و3 مصابين آسيويين، وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41 حالة.
اللواء أحمد المسماري

ليبيا تعتقل أحد أكبر تجار البشر: يعمل لصالح تركيا

قال الجيش الليبي، إنه اعتقل أحد كبار قادة تهريب البشر الذين يعملون لصالح تركيا، جنوب العاصمة طرابلس، وأوضح المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، في بيان صحفي، نشره اليوم الأحد، أن قوة من القوات المسلحة في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس، تمكنت من أسر أحد كبار قادة تهريب البشر في المنطقة وهو المدعو صالح الدباشي، شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي، الملقب بـ"العمّو"، مضيفا أنه تم أسر الدباشي وهو يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز "كيربي".
الشرطة-السعودية (2)

السعودية تعتمد نموذجًا موحدًا للتنقل خلال حظر التجول

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه إلحاقًا لبيان الوزارة، يوم الأحد الماضي، بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وتم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء المقبل.
فيروس- كورونا (17)

6 حالات وفاة بكورونا في السعودية و1132 إصابة جديدة

سجلت السعودية قفزة كبيرة فى عدد المصابين بفيروس كورونا خلال يوم واحد، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 8 آلاف و274 حالة من بينها 6 آلاف و853 حالة نشطة و78 حالة حرجة داخل العناية المركزة، وقال متحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي: "سجلنا 5 وفيات و1132 إصابة جديدة في المملكة توزعت في مختلف المدن، في حين بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 1329 حالة". وشددت الوزارة على أن زيادة الفحوصات تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم.
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الحرب-في- سوريا (15)

عشرات القتلى في هجوم لتنظيم «داعش» على حمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، اليوم الخميس، بسقوط عشرات القتلى جراء هجوم واسع شنه تنظيم داعش على مواقع لقوات النظام في مدينة حمص. وأوضح المرصد السوري أن "اشتباكات عنيفة تدور على محاور ببادية السخنة في ريف حمص الشرقي ، بين قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها من جهة ، وبين تنظيم داعش الذي ينشط هناك من جهة أخرى". وتترافق الاشتباكات مع قصف واستهدافات متبادلة، بالإضافة لضربات جوية نفذتها طائرات روسية على محاور القتال ومواقع أخرى في البادية.
دمشق

دمشق قلقة حيال انتشار «كورونا» بسبب السياحة الدينية

أكد وزير الصحة السوري نزار يازجي، أن بلاده تتفق مع منظمة الصحة العالمية في مخاوفها من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في سوريا باعتبارها مقصداً للسياحة الدينية، مضيفا أنه لا يمكن إعطاء تطمينات لمجرد أن عدد الإصابات المسجلة حتى اليوم قليل، نظرا لدخول أشخاص إلى البلاد بشكل غير شرعي وقد يكونون مصابين أو مخالطين لمرضى، وتجري متابعتهم عبر فرق الترصد. وعلقت سوريا السياحة بشكل عام وأوقفت استقبال الوفود السياحية، منذ شهر مارس الماضي، بينما يجري العمل على ضبط المناطق التي يوجد فيها أماكن للسياحة الدينية.
محمد-جواد-ظريف

ظريف لترامب: إيران لا تبدأ الحروب وليس لها وكلاء

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن بلاده لا تبدأ الحروب ولكنها تلقن من يفعلون ذلك الدروس، داعيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى عدم الاستجابة لدعاة الحروب. وكتب ظريف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا تترك نفسك ليضللك دعاة الحرب المعتادون، مرة أخرى، إيران لديها أصدقاء، ولكن لا يمكن أن يكون لدى أحد الملايين من الوكلاء، على عكس الولايات المتحدة، التي تكذب وتغش وتغتال، فإن إيران تتصرف فقط من أجل الدفاع عن نفسها".
عبد الحليم خدام

رويترز: وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق في باريس

أعلن مصدر سوري يعيش في المنفى ومقرب من عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق، أن خدام توفي اليوم الثلاثاء في فرنسا عن عمر 88 عاما. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن صلاح عياش أن خدام توفي الساعة الخامسة صباحا (الثالثة بتوقيت جرينتش) عقب إصابته بأزمة قلبية. وأصبح خدام معارضا بارزا لحكم الرئيس بشار الأسد بعد هروبه إلى باريس في العام 2005، وعمل خدام لمدة 30 سنة في الدولة السورية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد وابنه بشار الذي أصبح رئيسا عام 2000، إذ تولى أولى مناصبه محافظا للقنيطرة عاصمة الجولان وذلك في عام 1966، وحتى نهاية العام 1967.
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