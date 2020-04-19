الإمارات تسجل 479 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

تحرير:هالة صقر ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٢ ص

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و479 حالة إصابة جديدة، وشفاء 98 حالة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1286 حالة، كما أنها تجري أكثر من 23 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، موضحة أن حالات الوفاة الأربعة كانت لمصابين من جنسيات مختلفة شملت مصاب خليجي و3 مصابين آسيويين، وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41 حالة.

وأعلنت السفارة الإماراتية في نيودلهي عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنها حازت على موافقة الحكومة الهندية لتصدير كميات وافية من دواء هيدروكسي كلوروكين، موضحة أن الشحنة الأولى من الدواء في طريقها إلى الإمارات حاليا وتتضمن 5.5 مليون حبة لاستخدامها كعلاج لمصابي الفيروس. وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في وزارة