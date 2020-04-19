وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٦ ص

الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة - صورة أرشيفية

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحسب ما أعلنه المتحدث العسكري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

جاء نص الرسالة: "قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يسعدني أن أهنئ قداستكم والإخوة الأقباط من أبناء الوطن بذكرى عيد القيامة المجيد، متمنيا لكم موفور الصحة والبركات". وتابع: "بهذه المناسبة أود أن أعرب لكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي أكدت