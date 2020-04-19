سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٦ ص
الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة - صورة أرشيفية
الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة - صورة أرشيفية
بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحسب ما أعلنه المتحدث العسكري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
جاء نص الرسالة: "قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يسعدني أن أهنئ قداستكم والإخوة الأقباط من أبناء الوطن بذكرى عيد القيامة المجيد، متمنيا لكم موفور الصحة والبركات". وتابع: "بهذه المناسبة أود أن أعرب لكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي أكدت
اقرأ المزيد
صلاة-التراويح (1)

كبار العلماء بالسعودية توصي بتجنب التجمعات في رمضان

طالبت هيئة كبار العلماء في السعودية، في بيان لها، اليوم الأحد، جميع المسلمين بضرورة العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كما أوصت أن يصلي المسلم الفريضة، وصلاة التراويح في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك، حفاظا على سلامته، وأن يجتنب المسلم التجمعات، موضحة أن التجمع يعتبر السبب الرئيسي في انتشار العدوى بالفيروس بحسب التقارير الطبية ذات الصلة.
محمد-ابو العينين (1)

أبو العينين يساهم بـ78 مليون جنيه لمكافحة كورونا

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خطابا من محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا كليوباترا جروب، توجه خلاله بالتقدير لما تبذله الحكومة من جهود كبيرة في اتخاذ إجراءات استباقية، وفق رؤية واستراتيجية ناجحة لمحاصرة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والحد من تداعياته، مشيدا باحترافية الدولة في اتخاذ القرارات التي تحمي مصر من الوباء، واتخاذ قرارات اجتماعية واقتصادية، ساعدت المصريين على تحمل التبعات، ودعمت السوق الاقتصادي لمواجهة الأزمة.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
قداس العيد1

لأول مرة.. قداس عيد القيامة «أون لاين» بأسيوط (صور)

بعد منع التجمعات والصلوات داخل دور العبادة، لجأ الأب يوحنا فوزي، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار يوحنا بولس الثاني، بقرية العزية لتابعة لمركز منفلط بأسيوط، إلى إقامة قداس عيد القيامة المجيد "أون لاين" عبر الإنترنت، بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المتمثلة في حظر التجوال منذ الساعة 8 مساءً وحتى والسادسة صباحًا.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة لأبناء مصر المسيحيين في الخارج، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء بمناسبة عيد القيامة المجيد.
السيسي ووزير الدفاع

السيسي يناقش مع وزير الدفاع الجهود المبذولة في مواجهة كورونا

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاء، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسادة قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وبمشاركة السيد مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض جهود القوات المسلحة لمعاونة كافة أجهزة الدولة لدعم تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة على كافة الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية لحماية مرتكزات الأمن القومي وصون مقدرات ومكتسبات الدولة.
القوات-البحرية-المصرية

القوات البحرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا

في ميناء كيل بألمانيا تستلم القوات البحرية المصرية رسميا، صباح اليوم الخميس، ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43).
مصطفى-مدبولي

مدبولي: الإصلاح الاقتصادي منحنا القدرة على تحمل أزمة كورونا

للمرة الثالثة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونـزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]