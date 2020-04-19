وزير الدفاع يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد
١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٦ ص
الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة - صورة أرشيفية
بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحسب ما أعلنه المتحدث العسكري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
جاء نص الرسالة: "قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يسعدني أن أهنئ قداستكم والإخوة الأقباط من أبناء الوطن بذكرى عيد القيامة المجيد، متمنيا لكم موفور الصحة والبركات".
وتابع: "بهذه المناسبة أود أن أعرب لكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي أكدت
جاء نص الرسالة: "قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يسعدني أن أهنئ قداستكم والإخوة الأقباط من أبناء الوطن بذكرى عيد القيامة المجيد، متمنيا لكم موفور الصحة والبركات".
وتابع: "بهذه المناسبة أود أن أعرب لكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها المجيد.. كما أود أن أعرب عن اعتزازي بعطاء الإخوة والأبناء الأقباط من رجال القوات المسلحة وتضحياتهم وأدائهم لمهامهم بكل الصدق والإخلاص والتفاني، وما يجسده ذلك من أسمى قيم الولاء للوطن وشعبه والدفاع عن مقدساته وسلامة أراضيه؛ لتظل مصر وطنا حرا عزيزا لكل المصريين.. حفظ الله مصر وبارك شعبها وكل عام وقداستكم بخير".
كما أرسل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بالمناسبة نفسها، وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيها لتهنئة الأخوة المسيحيين من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين بوزارة الإنتاج الحربي بهذه المناسبة.
كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلاً لرجال القوات المسلحة من المسيحيين لتهنئتهم بالمناسبة نفسها.