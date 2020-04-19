عبير صبري في «خيانة عهد» برمضان 2020

تحرير:إسراء سليمان ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

عبير صبري - صورة أرشيفية

ما زال الفنانون يحاولون اللحاق بالموسم الرمضاني، والانتهاء من تصوير المشاهد، مع اتباع الإجراءات الوقائية، التي أقرها مجلس الوزراء، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ونجحت الفنانة عبير صبري في الانتهاء من تصوير مسلسل "خيانة عهد"، الذي كان يطلق عليه اسم "دهب عيرة"، ويشاركها في البطولة مجموعة من النجوم، ومن المقرر عرضه عبر شاشة قناة "الحياة".

وعن سبب تغيير اسم المسلسل، أرجعت الفنانة يسرا السبب إلى عدم معرفة البعض في الدول العربية بمعنى "عيرة". وشاركت الفنانة عبير صبري جمهورها البرومو الرسمي لـ"خيانة عهد" من خلال حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام". والمسلسل من بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وهنادي مهنى وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز. يذكر