كبار العلماء بالسعودية توصي بتجنب التجمعات في رمضان
تحرير:هالة صقر
١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١١ م
صلاة التراويح - صورة أرشيفية
طالبت هيئة كبار العلماء في السعودية، في بيان لها، اليوم الأحد، جميع المسلمين بضرورة العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كما أوصت أن يصلي المسلم الفريضة، وصلاة التراويح في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك، حفاظا على سلامته، وأن يجتنب المسلم التجمعات، موضحة أن التجمع يعتبر السبب الرئيسي في انتشار العدوى بالفيروس بحسب التقارير الطبية ذات الصلة.
ولفتت الهيئة إلى أن ذلك يشمل أيضا الإفطار والسحور الجماعي، مطالبة المسلم بأن يتذكر وهو يفطر في بيته ويتسحر أنه بذلك يحافظ على أرواح الناس وفي ذلك قربة عظيمة عند الله تعالى.
وأكدت أنه ينبغي للمحسنين من المسلمين وهم يحتسبون الأجر في الإنفاق والصدقات، ويخرجون ما افترض الله عليهم من الزكوات، أن يحتسبوا
ولفتت الهيئة إلى أن ذلك يشمل أيضا الإفطار والسحور الجماعي، مطالبة المسلم بأن يتذكر وهو يفطر في بيته ويتسحر أنه بذلك يحافظ على أرواح الناس وفي ذلك قربة عظيمة عند الله تعالى.
وأكدت أنه ينبغي للمحسنين من المسلمين وهم يحتسبون الأجر في الإنفاق والصدقات، ويخرجون ما افترض الله عليهم من الزكوات، أن يحتسبوا أن يكون ذلك ضمن الأطر التي لا تتعارض وتوصيات الجهات المختصة في منع الازدحام والتجمعات وغير ذلك من وسائل انتقال العدوى.
يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، أمس السبت، تخطى حاجز 2 مليون و300 ألف إصابة، فيما تخطى عدد الوفيات حاجز 150 ألف حالة وفاة، وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مازالت أمريكا تحتل المركز الأول في عدد الإصابات بواقع 728 ألفا و293 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 38 ألفا و244 حالة.