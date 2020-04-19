بوتين يهنئ المسيحيين الأرثوذكس الروس بعيد الفصح

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - صورة أرشيفية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة فيديو، اليوم الأحد، لملايين المسيحيين الأرثوذوكس، الذي يحتفلون بعيد الفصح، بعد أسبوع من احتفالات الكنائس الغربية، في خضم وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، معربا عن أمنياته لهم بالسعادة والصحة، في مقطع فيديو يتزامن مع احتفالات عيدالفصح وهي الأهم في التقويم المسيحي الأرثوذوكسي، قائلا: "كل شيء سيكون جيدا بمساعدة الرب.. السلطات فرضت التدابير الضرورية لمواجهة تفشى وباء فيروس كورونا، والبلاد تملك ما يكفي من الموارد لدعم الاقتصاد والقطاع الصحي".

وقال بوتين، في رسالة المعايدة بمناسبة عيد الفصح نشرت على الموقع الالكتروني للقصر الرئاسي "الكرملين"، ونقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية"- إن "جميع المؤسسات الحكومية تعمل بشكل متوازن ومنظم ومسؤول.. كما أن الوضع تحت السيطرة الكاملة.. مجتمعنا كله موحد أمام هذا التهديد المشترك". وأضاف: "إن العيد يأتي