رياضة

تشان: إقامة المباريات بدون جماهير أمر سيء.. ولكن

تحرير:محمد جمال ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م
إيمري تشان - صورة أرشيفية
إيمري تشان - صورة أرشيفية
قال إيمري تشان لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، إنه عن يعتقد بأن إقامة المباريات بدون جماهير لا يمثل عائقا خاصة لفريقه في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حاليا (كوفيد - 19)، مؤكدا أن إقامة المباريات بدون جماهير سيئة للغاية، لكن في ظل معاناتنا من تفشي وباء كورونا لبعض الوقت، من الأفضل إقامة المباريات بدون جماهير عن عدم إقامتها تماما، جاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأحد.
وعن الصراع على لقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، أوضح تشان: "إقامة المباراة بدون جماهير لا تعطي بوروسيا أي أفضلية، علينا أن نحاول الفوز حتى وإن كانت بدون جماهير". وتابع لاعب ليفربول ويوفنتوس السابق: "سيكون الأمر صعبا بالطبع ولكننا سنواجه بايرن ولايبزج ضمن المباريات الباقية، ولهذا، ما زال أمامنا منافسين
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