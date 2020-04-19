رياضة

حسني عبد ربه يكشف كواليس التوقيع للأهلي

تحرير:محمد جمال ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م
حسني عبد ربه - صورة أرشيفية
حسني عبد ربه - صورة أرشيفية
كشف حسني عبد ربه لاعب فريق الإسماعيلي السابق، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، عن كواليس توقيعه للنادي الأهلي في وقت سابق، مؤكدا أنه قام بذلك مجبرا بسبب تصرفات يحيى الكومي، رئيس الدراويش وقتها، موضحا: "عندما كنت ألعب مع ستراسبورج الفرنسي، عرض عليّ محمود الخطيب رئيس الأهلي ملايين الجنيهات من أجل ضمي لصفوف القلعة الحمراء، واتصل بي ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها أيضا، لكني رفضت الانضمام للقطبين، لأنني قلت لن ألعب لأي فريق في مصر سوى الإسماعيلي".
وأضاف عبد ربه: "بعد عودتي من ستراسبورج معارا للإسماعيلي، طلبت من يحيى الكومي أكثر من مرة أن أستمر في الإسماعيلي ولم يخطر في بالي الرحيل عن النادي على الإطلاق، لكنه أغلق الهاتف في وجهي". وذكر: "أنا اللاعب الذي لم أتمنى في أي وقت من الأوقات اللعب للأهلي أو الزمالك، لكن قيل لي إنني سأتعرض للإيقاف إذا لم
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الحضري يستعين بطارق حامد لمصالحة جماهير الزمالك

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