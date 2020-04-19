المجالس التصديرية تبحث سبل انقاذ الصناعة المتعثرة

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

عقدت المجالس التصديرية، اليوم الأحد، اجتماعا وديا مع نائب وزير المالية أحمد كوجك، عبر "الفيديو كونفرانس"، لبحث السبل والمقترحات نحو انقاذ العديد من الصناعات من خطر التوقف نتيجة للتعثر فى أداء ومواجهة الأعباء المالية، وسداد ما يستحق عليها من مطالبات والتزامات مالية شهرية، مثل: الأجور الشهرية، والتأمينات الاجتماعية والتسهيلات الائتمانية لدى البنوك، ومصروفات التشغيل الشهرية، وما يصاحب ذلك من ارتفاع تكاليف الأعمال الاحترازية لتأمين العمالة من مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وطالب رؤساء المجالس بإقرار منح الشركات والمصانع التى لديها مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات موقف مالي معتمد، وسند حكومي، وصك، والتي بموجبها يمكن للشركات الحصول على تسهيلات ائتمانية واستخدامها كسند ضمان، وهو ما وعد كوجك بدراسته للرد على مطالب المصدرون وكيفية تقديم الدعم الذى يدعم من المنتجات المصرية