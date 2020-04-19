إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات بـ«كورونا» خلال شهر

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 410 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، لتمثل بذلك أدنى حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ نحو شهر، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفا و453 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 4 آلاف و218 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 195 ألفا و944 حالة، وذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء. ومددت إسبانيا، أمس السبت، الإغلاق لأسبوعين إضافيين حتى 9 مايو، المقبل حسبما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وقال سانشيز، إنه يريد تخفيف القيود على الأطفال، إذ سيسمح لهم بمغادرة المنازل بعد 27 أبريل الجاري، إلا أن ذلك سيكون محدودا، وسيخضع لشروط لتجنب العدوى. وأضاف: "قمنا بأقصى ما يمكن بفضل المسؤولية والانضباط الاجتماعيين، تركنا خلفنا اللحظات الأقسى، لكن هذه النجاحات لا تزال غير كافية"، داعيا إلى عدم تعريض