حملات لرش وتطهير المنشآت الطبية والقطاعات الخدمية بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م

تعقيم

نفذت مديرية الصحة في محافظة المنيا، حملة لرش وتطهير المنشات الطبية الحكومية والقطاعات الخدمية بجميع مراكز المحافظة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم الأحد، إن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة داخل أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع أنحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.

وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، إن هناك تكثيف لحملات الرش والتعقيم بجميع مراكز المحافظة ضمن خطة وضعت للتعقيم والتطهير، بجانب التوعية بفيروس كورونا، والتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين.وكان المحافظ، قد وجه الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات

وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، إن هناك تكثيف لحملات الرش والتعقيم بجميع مراكز المحافظة ضمن خطة وضعت للتعقيم والتطهير، بجانب التوعية بفيروس كورونا، والتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين.



وكان المحافظ، قد وجه الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة، مؤكدا على رؤساء الوحدات المحلية باستكمال خطة التطهير المحددة، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بغلق المطاعم والكافيهات وكافة أماكن التجمعات والأسواق الجماعية، ومتابعة غلق قاعات الأفراح لمنع أي تجمعات.



