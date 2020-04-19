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حملات لرش وتطهير المنشآت الطبية والقطاعات الخدمية بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م
تعقيم
تعقيم
نفذت مديرية الصحة في محافظة المنيا، حملة لرش وتطهير المنشات الطبية الحكومية والقطاعات الخدمية بجميع مراكز المحافظة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات له اليوم الأحد، إن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة داخل أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، مع استمرار تنفيذ الحملات التوعوية للمواطنين من خطر الفيروس بجميع أنحاء المحافظة وكيفية الوقاية منها وطرق انتشارها وكيفية مقاومتها.
وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، إن هناك تكثيف لحملات الرش والتعقيم بجميع مراكز المحافظة ضمن خطة وضعت للتعقيم والتطهير، بجانب التوعية بفيروس كورونا، والتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين.وكان المحافظ، قد وجه الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات
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طارق شوقي: التعليم رحلة لابد أن يخوضها الطالب دون توتر

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بسبب كورونا.. رش وتطهير الشوارع والميادين في المنيا

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كورونا والحجر الصحي (4)

شفاء 18 مصابا داخل مستشفى عزل كورونا في المنيا

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الصحة العالمية: جثث شهداء كورونا لا تنقل العدوى

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن جثث الموتى بفيروس كورونا المستجد ليست معدية، موضحة أن رئتى الموتى المصابين بالإنفلونزا الجائحة يمكن أن تنقل العدوى، إذا لم يتم التعامل معها على نحو سليم أثناء التشريح. وأوضحت المنظمة، أنه من المفاهيم المغلوطة الشائعة أن الأشخاص الذين يتوفون بمرض معدٍ ينبغي إحراق جثث، مؤكدى أن إحراق الجثث أمر يتعلق بالعادات في بعض الدول فقط، وليس له علاقة بالأمراض المعدية، لافتة إلى أنه لا توجد حتى اليوم أى دلائل على إصابة أشخاص بالعدوى نتيجة التعرض لجثة شخص توفي بسبب الإصابة بكورونا.
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شفاء أول 6 مصابين بكورونا داخل مستشفى العزل بالمنيا

شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، شفاء أول 6 مصابين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقرر خروجهم جميعًا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح مستشفى ملوي العام، الجمعة قبل الماضية، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، في اطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
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