تموين الإسكندرية: طرح سلع بتخفيض 30% استعدادا لرمضان

تحرير:محمد مجلي ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م

ياميش

قال المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي، بالإسكندرية، إن المديرية استعدت هذا العام لاستقبال شهر رمضان الفضيل بتوفير منافذ "أهلاً رمضان" بالهايبرات والمجمعات الاستهلاكية، وانطلقت من 10 أبريل حتى 10 مايو بتخفيضات حقيقية وأسعار تنافسية تصل لـ30? تعويضا لمعارض وشوادر "أهلاً رمضان" التي ألغيت هذا العام نظرا لأزمة فيروس كورونا وتلافيا لحدوث تكدس وازدحام وقد وفرت الوزارة السلع الغذائية بكميات وفيرة وجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأضاف القلش، أنه تم توفير السكر والزيت بأنواعه والسمن بأنواعها والأرز والمكرونة بأنواعها والدقيق والصلصة و السمك البلطي واللحوم البرازيلي بسعر 90 جنيه للكيلو واللحوم السوداني 85 جنيه للكيلو والدواجن - السعر حسب الوزن – والخضروات منها "البطاطس، الخيار، البصل، البسلة الفاصوليا، الليمون" والفاكهة

وأضاف القلش، أنه تم توفير السكر والزيت بأنواعه والسمن بأنواعها والأرز والمكرونة بأنواعها والدقيق والصلصة و السمك البلطي واللحوم البرازيلي بسعر 90 جنيه للكيلو واللحوم السوداني 85 جنيه للكيلو والدواجن - السعر حسب الوزن – والخضروات منها "البطاطس، الخيار، البصل، البسلة الفاصوليا، الليمون" والفاكهة "الموز، الجوافة، التفاح، البرتقال، الفراولة، الكنتالوب".



وأشار القلش إلى توافر ياميش رمضان متمثل في بلح أسواني جاف من 9 جنيهات إلى 11 جنيه للكيلو وتمر جاف فاخر 20 جنيها للكيلو وزبيب بـ35 جنيها للكيلو وخروب مجروش 25 جنيها للكيلو وكركديه 50 جنيها للكيلو وعرقسوس 40 جنيها للكيلو وعين جمل 110 جنيهات للكيلو وبندق 110 جنيهات للكيلو مشمشية 85 جنيها قراصيا 55 جنيها للكيلو.



ودعا المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين، المواطنين عدم الازدحام داخل منافذ البيع حيث حددت الوزارة تواجد المستهلكين داخل المتاجر بصفة عامة إلى 25? فقط من السعة الاستعابية للمكان وأن السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار المعلن عنها وأن هذه الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم.



وأصدر وكيل الوزارة تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق تحت اشراف سليمان الطيب، مدير ادارة الرقابة بالمديرية ومديرى الإدارات الفرعية لعدم التلاعب بالأسعار والتأكد من تواريخ الصلاحية وإعلان الأسعار على السلع الغذائية المعروضة.



