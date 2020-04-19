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تموين الإسكندرية: طرح سلع بتخفيض 30% استعدادا لرمضان

تحرير:محمد مجلي ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٤ م
ياميش
ياميش
قال المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي، بالإسكندرية، إن المديرية استعدت هذا العام لاستقبال شهر رمضان الفضيل بتوفير منافذ "أهلاً رمضان" بالهايبرات والمجمعات الاستهلاكية، وانطلقت من 10 أبريل حتى 10 مايو بتخفيضات حقيقية وأسعار تنافسية تصل لـ30? تعويضا لمعارض وشوادر "أهلاً رمضان" التي ألغيت هذا العام نظرا لأزمة فيروس كورونا وتلافيا لحدوث تكدس وازدحام وقد وفرت الوزارة السلع الغذائية بكميات وفيرة وجودة عالية وأسعار تنافسية.
وأضاف القلش، أنه تم توفير السكر والزيت بأنواعه والسمن بأنواعها والأرز والمكرونة بأنواعها والدقيق والصلصة و السمك البلطي واللحوم البرازيلي بسعر 90 جنيه للكيلو واللحوم السوداني 85 جنيه للكيلو والدواجن - السعر حسب الوزن – والخضروات منها "البطاطس، الخيار، البصل، البسلة الفاصوليا، الليمون" والفاكهة
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طارق-شوقى

طارق شوقي: التعليم رحلة لابد أن يخوضها الطالب دون توتر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التعليم المصري في آخر 4 سنوات تغير تغييرا جذريا وكبيرا. وأضاف شوقي في تسجيل صوتي بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن فلسفة التعليم الجديدة، تقوم على أن التعليم هو رحلة تعليمية يأتمن فيها أولياء الأمور على أبنائهم ليتعلموا معنا مجموعة من المهارات، ومن المفترض "إذا كنا نعمل بشكل صحيح" تكون الرحلة بلا توتر وبلا مشاكل وبلا تكلفة بما أن الدستور ينص على أن التعليم مجاني بجودة عالية، لتخريج طلاب قادرين على المنافسة.
جامعة-الاسكندرية

جامعة الإسكندرية: البنية التكنولوجية تحكم مصير امتحانات نهاية العام

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، موافقة مجلس الجامعة على ترك الحرية كاملة للكليات فى اختيار أحد البديلين "إعداد مشروع بحثي أو إجراء امتحان إلكتروني بالنسبة لطلاب فرق النقل والحرية في اختيار وإعداد المشروعات البحثية سواء في شكل «مقالة بحثية، مشروع بحثي، بحث مرجعي» في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل على أن تقوم مجالس الأقسام بكل كلية بوضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك المشروعات وفقاً لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة، فضلاً عن قيام مجالس الأقسام بتحديد نسبة «الاقتباس» في البحث العلمي.
حزب- مستقبل- وطن

مستقبل وطن: 92.9% من المصريين ليس لديهم نية للخروج في شم النسيم

أجرى مركز مستقبل وطن لاستطلاع الرأي العام، برئاسة محمد الجارحي الأمين العام المساعد وأمين الشباب بالحزب، دراسة ميدانية واستطلاع رأي جديد لقياس نبض الشارع المصري حول الاحتفال بشَمِّ النَّسِيم في ظلِّ انتشار فيروس كُورونا المُستجد. واستهدفت هذه الدِّراسة رصد آراء المِصريين وتحليلها حول حول الاحتفال بشَمِّ النَّسِيم من عدمه في ظلِّ انتشار فيروس كُورونا المُستجد وتحليلها، وذلك من خلال عينة احتماليَّة عددها (850) مُواطنًا في الفئات العمريَّة المُختلفة خلال الفترة (10-14) أبريل 2020.
صلاة-التراويح (2)

ممنوع صلاة التراويح.. توصيات أوقاف الإسكندرية في رمضان

وجه الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، مديرى الإدارات الفرعية لبحث أوضاع المساجد فى هذه الظروف الراهنة والتأكد من استقرار الوضع ولمناقشة الخطط الدعوية الخاصة باستقبال شهر رمضان المعظم، خلال اجتماعه بمديري الإدارات والأئمة بحضور الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل مديرية الأوقاف، حيث أصدر عدد من التوصيات المهمة وهى التأكيد على استمرار انتداب جميع الأئمة للتفتيش ومتابعة أوضاع المساجد فى مناطقهم بالتنسيق مع مفتشى الإدارات كل فى منطقته.
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سلع-استهلاكية

أهلا رمضان: السلع الغذائية متوفرة ولم تتأثر بكورونا

أكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، ان الأسعار مستقرة فى الأسواق، ولم يتم رصد أى زيادات بها، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تكالبًا كبيرًا من جانب المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع نتيجة المخاوف من فيروس كورونا، لكنها لم تؤثر على المعروض فى السوق. ويشير يحيى إلى أن الشعبة تقوم بعدة مبادرات كل عام مع قدوم شهر رمضان الكريم بالتعاون مع وزارة التموين، من أجل توفير كل السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن هناك زيادة فى الطلب على شراء بعض السلع، ومنها الأرز والمكرونة والألبان وغيرها.
فسيخ-فاسد‎ (4)

قبل شم النسيم.. حملة على أسواق الفسيخ والرنجة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة على الأسواق، خاصة أسواق الأسماك المملحة والطازجة لفحص الأسماك المملحة الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة، والتأكد من صلاحيتها حرصا على صحة المواطنين ولضبط الأسعار، وكذلك تم التأكد من توافر السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة وسلع ياميش رمضان والدواجن الحية والمذبوحة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري والصحة وحي وسط.
سلع-غذائية

تموين الإسكندرية: جميع السلع متوفرة استعدادا لرمضان

أكد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسكندرية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن جميع السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان متوفرة، ومتاحة، وبأسعار مناسبة في المجمعات الاستهلاكية، داعيًا السكندريين لعدم القلق، مشيرًا إلى أنه أجرى جولة تفقدية على فروع المجمعات الاستهلاكية؛ للتأكد من وجود السلع التموينية ووفرتها، وكذلك صرف المواطنين للمقررات التموينية للمواطنين، وفرق نقاط الخبز، والتأكد من عدم وجود ازدحام أو تكدسات بالمجمعات، كما تفقد السلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان الكريم.
طقس-معتدل (2)

طقس اليوم لطيف نهارا.. بارد ليلا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم السبت، في القاهرة الكبرى لطيف نهارا وباردا ليلا مع وجود شبورة صباحا وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، وفي الوجه البحري لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للبرودة نهارا بارد ليلا مع وجود شبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة.
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