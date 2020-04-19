طرح أوبريت «أنت أقوى».. وظهور عدد كبير من الفنانين
تحرير:محمد أبو زيد١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م
النجوم المشاركون في أوبريت أنت أقوى - صورة أرشيفية
تم طرح أوبريت "أنت أقوى"، اليوم الأحد، وذلك تضامنا مع الإنسانية، في رسالة من مصر لدعم متضرري فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضم الأوبريت نخبة من نجوم مصر والوطن العربي وهم: محمد منير، سميرة سعيد، تامر حسني، كارول سماحة، صابر الرباعي، وائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، وشهد الأوبريت ظهور عدد كبير من الفنانين منهم يسرا، ليلى علوي، لبلبة، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، درة، أكرم حسني، خالد أنور، هنادي مهنا، السيناريست تامر حبيب، مدحت العدل، الإعلامية إنجي علي.
وعلق الفنان أكرم حسني على ظهوره في الأوبريت على حسابه عبر موقع "تويتر"، قائلا: "فخور إني كنت جزء صغير من عمل كبير زي ده بيضم نجوم الوطن العربي وبيوصل رسالة إيجابية مهمة في الظروف اللي بنمر بيها".
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— Akram Hosny (@AkramHosny) April 18, 2020
وفي وقت سابق كتب الفنان تامر
وعلق الفنان أكرم حسني على ظهوره في الأوبريت على حسابه عبر موقع "تويتر"، قائلا: "فخور إني كنت جزء صغير من عمل كبير زي ده بيضم نجوم الوطن العربي وبيوصل رسالة إيجابية مهمة في الظروف اللي بنمر بيها".
وفي وقت سابق كتب الفنان تامر حسني على صفحته عبر موقع "إنستجرام" عن أوبريت "أنت أقوى": تشرفت بالإشتراك فيه عشان هو عمل قومي محترم وليه هدف إنساني كبير بخلاف رفع الروح المعنوية والإيجابية ونشر الأمل من جديد، أن العائد المادي كله سيذهب بالكامل لمتضرري وباء كورونا وجميع صناع العمل متبرعين بأجورهم بالكامل ولهم كامل الاحترام والتقدير وتشرفت بالعمل معاهم كلهم".