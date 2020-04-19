طرح أوبريت «أنت أقوى».. وظهور عدد كبير من الفنانين

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م

النجوم المشاركون في أوبريت أنت أقوى - صورة أرشيفية

تم طرح أوبريت "أنت أقوى"، اليوم الأحد، وذلك تضامنا مع الإنسانية، في رسالة من مصر لدعم متضرري فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضم الأوبريت نخبة من نجوم مصر والوطن العربي وهم: محمد منير، سميرة سعيد، تامر حسني، كارول سماحة، صابر الرباعي، وائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، وشهد الأوبريت ظهور عدد كبير من الفنانين منهم يسرا، ليلى علوي، لبلبة، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، درة، أكرم حسني، خالد أنور، هنادي مهنا، السيناريست تامر حبيب، مدحت العدل، الإعلامية إنجي علي.

وعلق الفنان أكرم حسني على ظهوره في الأوبريت على حسابه عبر موقع "تويتر"، قائلا: "فخور إني كنت جزء صغير من عمل كبير زي ده بيضم نجوم الوطن العربي وبيوصل رسالة إيجابية مهمة في الظروف اللي بنمر بيها". https://t.co/3bHuWgpNcj — Akram Hosny (@AkramHosny) April 18, 2020 وفي وقت سابق كتب الفنان تامر