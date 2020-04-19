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طرح أوبريت «أنت أقوى».. وظهور عدد كبير من الفنانين

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م
النجوم المشاركون في أوبريت أنت أقوى - صورة أرشيفية
النجوم المشاركون في أوبريت أنت أقوى - صورة أرشيفية
تم طرح أوبريت "أنت أقوى"، اليوم الأحد، وذلك تضامنا مع الإنسانية، في رسالة من مصر لدعم متضرري فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضم الأوبريت نخبة من نجوم مصر والوطن العربي وهم: محمد منير، سميرة سعيد، تامر حسني، كارول سماحة، صابر الرباعي، وائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، وشهد الأوبريت ظهور عدد كبير من الفنانين منهم يسرا، ليلى علوي، لبلبة، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، درة، أكرم حسني، خالد أنور، هنادي مهنا، السيناريست تامر حبيب، مدحت العدل، الإعلامية إنجي علي.
وعلق الفنان أكرم حسني على ظهوره في الأوبريت على حسابه عبر موقع "تويتر"، قائلا: "فخور إني كنت جزء صغير من عمل كبير زي ده بيضم نجوم الوطن العربي وبيوصل رسالة إيجابية مهمة في الظروف اللي بنمر بيها". https://t.co/3bHuWgpNcj — Akram Hosny (@AkramHosny) April 18, 2020 وفي وقت سابق كتب الفنان تامر
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نانسى-عجرم

نانسي عجرم تغني «العمر» من تتر مسلسل «سكر زيادة»

كشفت الفنانة نانسي عجرم عن مقطع من أغنية تتر مسلسل "سكر زيادة" للفنانة نادية الجندي، والفنانة نبيلة عبيد، المقرر عرضه في السباق الرمضاني، إذ نشرت عجرم على حسابها عبر تويتر مقطع من الأغنية مصحوبا بمشاهد من المسلسل، وعلقت قائلة: "الدنيا دي تضحك لها طول عمرها ماتحبش استسلام.. العمر .. قريبا تتر مسلسل سكر زيادة رمضان 2020". وفي وقت سابق كشف المنتج صادق الصبّاح عن ضيوف شرف مسلسل "سكر زيادة"، قائلا: إن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، منهم الفنان: "أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وشريف سلامة، وروجينا".
تامر حسنى

من الأهرامات.. غدًا عرض أوبريت «أنت أقوى»

يُعرض غدا السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، أوبريت "أنت أقوى"، بحضور وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية لتغطية الحدث الفني، ويتم إذاعته على القنوات وقناة اليوتيوب، بالتزامن مع الاحتفال به، والعرض الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة، أحد أهم وأشهر الأماكن في العالم لتدل الرسالة على عظمة مصر، ويشارك في الأوبريت نجوم الفن في الوطن العربي تضامنا مع الإنسانية في رسالة من مصر لدعم متضرري فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في عددا من الدول مؤخرا، والتي أودى بحياة الكثير من المواطنين.
يوتيوب

الهروب إلى يوتيوب.. سلاح المطربين للنجاة والجمهور «كسبان»

ألقى فيروس كورونا بظلاله الحزينة على الساحة الفنية، وما تبعه من تداعيات أشدها تأثيرا فرض حظر التجوال، مما دفع غالبية النجوم لإلغاء حفلاتهم، وأجبر «كورونا» المطربين على الهروب إلى موقع "يوتيوب" للخروج من المأزق، فوجدوا ضالتهم المنشودة فى حفلات «الأون لاين» للتواصل مع الجمهور، وتخفيف وطأة جلوسهم فى المنازل، وسط تساؤلات عما إذا كان سلاح تلك الحفلات قد صب فى مصلحة المطربين واكتساب قاعدة جماهيرية جديدة أم فى مصلحة الجمهور الذى يشاهد مطربه المفضل «مجانا» دون «تيكيت»؟
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تامر حسنى

من الأهرامات.. غدًا عرض أوبريت «أنت أقوى»

يُعرض غدا السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، أوبريت "أنت أقوى"، بحضور وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية لتغطية الحدث الفني، ويتم إذاعته على القنوات وقناة اليوتيوب، بالتزامن مع الاحتفال به، والعرض الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة، أحد أهم وأشهر الأماكن في العالم لتدل الرسالة على عظمة مصر، ويشارك في الأوبريت نجوم الفن في الوطن العربي تضامنا مع الإنسانية في رسالة من مصر لدعم متضرري فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في عددا من الدول مؤخرا، والتي أودى بحياة الكثير من المواطنين.
تامر حسنى

تامر حسني: أوبريت «أنت أقوى» عمل فني محترم وله هدف إنساني

كشف الفنان تامر حسني، على حسابه الشخصي عبر إنستجرام، عن أعماله الفنية، بعد مطالبة جمهوره له بإحياء حفلات «أون لاين»، وعن مشاركته في أوبريت "أنت أقوى"، إذ كتب حسني: "لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفلو Online، أنا شايف كل طلباتكم وبجد إنتوا واحشني أكتر". وتابع: "أولًا، بالنسبة لإستكمال تصوير فيلم "مش أنا" أنا وقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت فيه بخطر على الناس وقبل الحظر وقبل إعلان الدولة عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن إستكمال تصوير الفيلم حرصًا على سلامة الجميع".
هاني-شاكر

«دعمًا للأطباء».. هاني شاكر يطرح أغنية الجيش الأبيض

طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أغنية «الجيش الأبيض»، تقديرا لدور الأطباء والعاملين في المجال الطبي والصحي، لمواجهته وباء فيروس كورونا المستجد. الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدي، توزيع ياسر ماجد، ومن إخراج هنا حافظ. ومن المقرر أن يبث حفل للفنان هاني شاكر الليلة في الساعة التاسعة مساء، بمناسبة عيد الربيع على القناة الخاصة بوزارة الثقافة بموقع «يوتيوب»، ضمن المباردة التي أطلقتها الوزارة بعنوان «خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك».
أنت أقوى

تامر حسني يروج لأوبريت «أنت أقوى» لدعم الأطباء

نشر الفنان تامر حسني البوستر الخاص به لأوبريت "أنت أقوى" على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، وكتب عليها قائلا: "بعد أيام ان شاء الله.. أنت أقوى"، ويتعاون في أوبريت "أنت أقوى" ومدته 4 دقائق نخبة من المطربين المصريين والعرب، دعما للجيش الأبيض، ومن المقرر أن تتم إذاعته في توقيت واحد على جميع الفضائيات، والأوبريت يشارك فيه محمد منير، سميرة سعيد، تامر حسني، كارول سماحة،صابر الرباعي، وائل جسار، ومن كلمات السيناريست مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.
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