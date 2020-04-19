جريمة

عامل يصفع ابنه حتى الموت بالبساتين: كان بيلعب

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٢ م
طفل - صورة أرشيفية
طفل - صورة أرشيفية
"عايز أنام وهو كل شوية يلعب وعامل دوشة، حسيت بصداع وشخط فيه عشان يسكت وبعد شوية رجع يلعب تاني، فقمت متعصب وضربته بالكفوف على وجهه، ومات في إيدي ومكنتش أقصد أقتله"، هكذا برر عامل بمنطقة البساتين بالقاهرة، جريمة قتل نجله البالغ من العمر 8 سنوات، إذ تعدى على الطفل بالضرب المبرح، ولطمه على وجهه، دون أن يعلم أن صفعات يديه الغليظة من شقاء العمل لأجل أسرته، كفيلة أن تدمر أسرته وتقتل طفله الذى انفجرت شرايين الدماء في رأسه الصغير، ولقى مصرعه جراء الضرب على وجهه.
قوات شرطة البساتين حررت محضرا بالجريمة، وألقت القبض على الأب القاتل، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة قتل نجله عن طريق التعدى عليه بالضرب، بحجة تأديب الصغير، لكثرة اللعب. كان قسم شرطة البساتين، تلقى إخطارا من أحد المستشفيات بوصول طفل عمره 8 سنوات جثة هامدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث
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بيارة-صرف-صحي

تحريات لكشف غموض غرق سيدة داخل منزلها بسوهاج

في ظروف غامضة عثر الأهالي بناحية قرية الكشح في دار السلام بمحافظة سوهاج، على جثمان ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة، غارقة داخل بيارة صرف صحي بمنزلها، وعلى الفور طلب الأهالي الإسعاف وشرطة النجدة، وتم انتشال الجثمان من البيارة، وأكد المسعفون وفاتها قبل وصولهم إلى محل البلاغ، ونقلوا الجثة إلى أقرب مشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح بمعرفة خبراء الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وظروفها وتوقيت حدوثها، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري لكشف غموض الجريمة.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

وجدوا الطفلة مذبوحة على السطح.. جريمة في الشرقية

اختفت طفلتها البالغة من العمر 5 سنوات، وأخذت الأم تبحث عن صغيرتها في كل أرجاء المنزل، وظنت أن الصغيرة خرجت للعب، أو صعدت على سطح العقار للسبب ذاته، وبصعود الأم إلى السطح أفزعها مشهد جثة صغيرتها أمامها، مذبوحة من العنق والدماء تكسو جسدها النحيل، وأخذت الأم تصرخ صراخًا جنونيًّا، بينما تحتضن جثة طفلتها الساكنة تمامًا، جراء قتلها منذ وقت ليس بالقصير، وتجمع أهالي قرية عرب زيدان التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، على صراخ الأم، وبادروا بإبلاغ الشرطة والإسعاف، إذ نقل المسعفون الجثة إلى المشرحة.
حملات-المرور‎ (4)

نشر أكمنة لضبط المرور والاستعداد للحظر الكامل غدًا

تكثف قوات الإدارة العامة للمرور، من وجودها وارتكاز حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور الرئيسية، خاصة على الطرق السريعة، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتحقيق الانضباط المروري وضمان يسر حركة السيارات في كل الطرق والميادين ومنع وقوع الحوادث المرورية، علاوة على نشر أكمنة استعدادا لضمان تطبيق حظر التجوال الكامل، غدا الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
حملة-امنية (3)

ضبط 2 طن لحوم وكبدة فاسدة في بدروم بأكتوبر

حركة مريبة في بدروم أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، لفتت انتباه قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، بما دفع أفراد القوة للتوقف لفحص الأمر ضمن احتياطات الأمن والسلامة، فتبين وجود 3 أشخاص هم مالك شركة وعاملين لديه، وحيازتهم قرابة 2 طن لحوم وكبدة، يظهر عليها تغير في خواصها الطبيعية وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كان المتهمون الثلاثة يقومون بتعبأتها وتسجيل بيانات مغلوطة عليها تمهيدا لطرحها للتداول في الأسواق، وعلى الفور حررت القوات محضرا بواقعة الضبط، وأحالت المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.
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رشوة

ضبط 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي

شنت مباحث الأموال العامة حملة أمنية لضبط تجار السوق السوداء، المتلاعبين بالعملة والمضاربين لأعمال البنوك، لتحقيق أرباح غير مشروعة، على حساب الاقتصاد القومي، بممارستهم أعمال البنوك والصرافة، دون الحصول على تراخيص واتباع الاشتراطات ودفع مستحقات الدولة جراء ذلك، بما يعد تخريبًا للاقتصاد، وفى هذا السياق ضبطت القوات 3 متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية، وطرحها بأسعار بيع وشراء مغايرة للرسمية، بما يعد جريمة من جرائم الأموال العامة، ومضاربة لأعمال البنوك وتعليمات البنك المركزي.
تموين بني سويف تلقي بزيوت فاسدة بإحدى الترع-5

ضبط 40 طن زيوت فاسدة في مصنع غير مرخص بالجيزة

شنت مباحث التموين بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص، يقوم القائمين عليه بتجميع بقايا الزيوت، والتي عادة تكون مأكسدة وفاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي ثانية، ويقومون بإدخال تعديلات ومواد صناعية عليها لتنقيتها من الشوائب ومنحها خصائص لتغير لونها الغامق جراء سابقة استخدامها، وذلك بقصد إعادة تعبأته وبيعه للمواطنين باعتباره زيت طعام صالح للاستخدام.
قضية-الرشوة (2)

سقوط مستريح استولى على 600 مليون جنيه بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط أحد الأشخاص بعد تعدد بلاغات ضده، تفقد قيامه بالإستيلاء على أموال عدد من المواطنين بدعوى توظيفها، ومنحهم أرباح تزيد نسبتها عن 30% من قيمة رأس المال، وتم عرضه على النيابة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ مستحقات الشاكين لديه، وذلك فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومن بينها جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

حبس 3 مسجلين روعوا الأهالي بمشاجرة في مصر الجديدة

أصوات عراك شديدة، ودوي إطلاق رصاص، وحالة من الكر والفر شهدها ميدان تريومف بمنطقة مصر الجديدة، ما تسبب في حالة من الذعر والفزع بين الأهالي، ودفع أحدهم لتشغيل كاميرا هاتفه المحمول، وتسجيل وقائع العنف والبلطجة التي يشهدها الميدان، ثم رفع الفيديو على موقع "فيسبوك"، موجها استغاثة إلى الأجهزة الأمنية للتصدي لأعمال العنف والبلطجة التي روعت الأهالي وأثارت قلقهم، وكانت الاستجابة سريعة من أجهزة الأمن التي نجحت في تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.
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