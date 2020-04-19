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الحرس الثوري: إيران سترد بحسم على أي خطأ ترتكبه أمريكا في الخليج

تحرير:رويترز ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٣ م
الحرس الثوري
الحرس الثوري
قالت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته على موقع الحرس الثوري الإخباري على الإنترنت إن إيران سترد ردا حاسما على أي خطأ ترتكبه الولايات المتحدة في الخليج. وقال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إن 11 قطعة بحرية تابعة لبحرية الحرس الثوري اقتربت بشكل خطير من سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل الأمريكيين في الخليج ووصف الأمر بأنه ”خطير واستفزازي“.
وقال بيان بحرية الحرس الثوري يوم الأحد ”ننصح الأمريكيين باتباع القواعد الدولية وبروتوكولات البحرية في الخليج الفارسي وخليج عمان والإحجام عن أي مخاطرة أو قصص مختلقة وزائفة“.وأضاف البيان ”يجب أن يتأكدوا أن بحرية الحرس الثوري والقوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية تعتبر التصرفات الخطرة من
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السعودية - كورونا

كاميرات حرارية لفحص مرتادي الحرمين لمكافحة «كورونا»

فعلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص في أثناء الدخول للمسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، والتي تعمل على تحديد قياس 25 شخصا بنفس الوقت، وبدقة عالية على بعد مسافة 9 أمتار تلقائيا بلا توقف، إضافة إلى إعطاء تقارير مباشرة مرئية ومسموعة لكل فرد، وتعمل الكاميرات الكاشفة على حفظ وتخزين صور الأشخاص ودرجات حرارتهم في ذاكرة التخزين المخصصة لها لمدة شهر من التقاطها، بحيث يمكن الرجوع لها عند الحاجة، مع إمكانية ربطها مباشرة مع المتخصصين ومتابعتها عن بعد عبر الشاشات وأجهزة الجوال.
الرئيس الموريتاني

رئيس موريتانيا يهنئ مواطنيه بعد خلو بلاده من كورونا

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الشعب الموريتاني بتعافي الذين أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفي الوقت نفسه لا بد من اليقظة والالتزام بالتعليمات، إذ أن بؤر المرض لا تزال مشتعلة في العالم كله، قائلا: "أهنئكم جميعا بمناسبة تعافي مواطنينا الأعزاء الذين تعرضوا لكوفيد 19، تم ذلك بفضل الله أولا، ثم بفضل جهودكم، لكن يجب أن لا ننسى أن بؤر هذا الداء العضال لا زالت مشتعلة في جميع أنحاء العالم"، وجاء ذلك في تغريدة بعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بثتها الإذاعة الموريتانية، اليوم الأحد.
الداخلية-اللبنانية

لبنان يقلص ساعات حظر التجول بعد انخفاض إصابات كورونا

أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا بتقليص فترة حظر التجول في البلاد مع زيادة الساعات المخصصة لعمل الأنشطة التجارية التي تقوم ببيع المواد الغذائية، وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، وتضمن قرار منع الخروج والتحرك في الشوارع والطرقات ما بين الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا، بدلا من القرار السابق الذي كان يقضي بمنع التجول خلال الفترة ما بين السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا، كما تضمن القرار السماح لمحال بيع المواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والمخابز والمطاع بالعمل ساعة إضافية.
كورونا والحجر الصحي (10)

440 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

أعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم الأحد عن تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في البلاد بلغ 5448، بما في ذلك 4992 شخصا يخضعون للعلاج حاليا. وسجلت منذ أمس الوزارة ثماني حالات شفاء جديدة من كورونا، ليصبح عدد المتعافين 518 شخصا.
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ترامب وروحاني

مساعد روحاني: جهود دولية للإفراج عن أرصدتنا بالخارج

أعلن محمد نهاونديان مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، أن جهودا تبذل من قبل العديد من أعضاء مجلس النقد الدولي للإفراج عن أرصدة إيران من النقد الأجنبي المودعة في مختلف الدول، مضيفا: "هناك الآن جهودا دولية أكثر جدية من الماضي، وازدادت الضغوط على الولايات المتحدة في هذا المجال"، وذلك حسما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عنه القول في مقابلة تليفزيونية مساء أمس الإثنين. وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أعلن قبل أسبوع أن جهود وزارة الخارجية والبنك المركزي ربما تؤدي إلى الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في مصارف بعض الدول.
دونالد ترامب

بسبب كورونا.. ترامب يدرس فرض حجر صحي على نيويورك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يفكر في فرض حجر صحي على ولاية نيوجيرسي ونيويورك، بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد، وفقا لروسيا اليوم. وقال ترامب في وقت سابق، إنه ألغى صفقة تشريع فيروس كورونا، لافتا أنه لم يلغ التشريع بشكل نهائي، حيث صرح بأنه ألغى الصفقة التي تم التوصل إليها في حينه حول التشريع، بسبب بعض البنود التي أدرجها الديمقراطيون. وأشار أن المناقشات حول التشريع بشكل عام لا تزال جارية، وأن بيلوسي قالت: إن الاتفاق حوله قريب.
روحان

روحاني يصدر إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، ففي جلسة عقدت صباح اليوم السبت للجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، أعلن روحاني عن تخصيص 20% من ميزانية العام الايراني الجديد (الذي بدأ يوم 20 فبراير الماضي)، للحملة الوطنية لمكافحة تفشي كورونا، أي 100 ألف مليار تومان (الدولار يساوي 11 ألفا و460 تومان )، متابعا أن هذا الأمر ربما يثير دهشة الآخرين، فكيف يستطيع بلد يخضع للحظر أن يفعل هذا الشيء.
كورونا 2

جهاز أمريكي يكشف الإصابة بوباء «كورونا» خلال 5 دقائق

أعلنت شركة أمريكية، أنها ابتكرت جهازا جديدا في حجم الهاتف المحمول، لديه القدرة على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في وقت قليل يصل إلى 5 دقائق فقط، دون الحاجة إلى إجراء التحاليل الطبية، ومن المقرر أن يكون الجهاز الجديد قادرا أيضا على تأكيد عدم الإصابة خلال من 5 دقائق إلى 13 دقيقة، وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام هذا الجهاز المحمول، وذلك وفق لما ذكره موقع "سكاى نيوز" بالعربية. وقالت الشركة إن الجهاز حصل، حتى الآن، على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية لاستخدامه في المختبرات المعتمدة.
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