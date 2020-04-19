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440 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٨ م
كورونا
كورونا
أعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم الأحد عن تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في البلاد بلغ 5448، بما في ذلك 4992 شخصا يخضعون للعلاج حاليا. وسجلت منذ أمس الوزارة ثماني حالات شفاء جديدة من كورونا، ليصبح عدد المتعافين 518 شخصا.

ولا تزال حصيلة ضحايا العدوى في قطر على مستوى ثماني وفيات، دون تسجيل حالات وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وخضع نحو 2.4 ألف شخص في قطر منذ أمس لفحص كورونا، ليتجاوز العدد الإجمالي 62.5 ألف شخص.

وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا مقارنة مع معدلات يوم أمس عندما سجلت في البلاد 345 إصابة جديدة بالفيروس.


السعودية - كورونا

كاميرات حرارية لفحص مرتادي الحرمين لمكافحة «كورونا»

فعلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص في أثناء الدخول للمسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، والتي تعمل على تحديد قياس 25 شخصا بنفس الوقت، وبدقة عالية على بعد مسافة 9 أمتار تلقائيا بلا توقف، إضافة إلى إعطاء تقارير مباشرة مرئية ومسموعة لكل فرد، وتعمل الكاميرات الكاشفة على حفظ وتخزين صور الأشخاص ودرجات حرارتهم في ذاكرة التخزين المخصصة لها لمدة شهر من التقاطها، بحيث يمكن الرجوع لها عند الحاجة، مع إمكانية ربطها مباشرة مع المتخصصين ومتابعتها عن بعد عبر الشاشات وأجهزة الجوال.
الرئيس الموريتاني

رئيس موريتانيا يهنئ مواطنيه بعد خلو بلاده من كورونا

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الشعب الموريتاني بتعافي الذين أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفي الوقت نفسه لا بد من اليقظة والالتزام بالتعليمات، إذ أن بؤر المرض لا تزال مشتعلة في العالم كله، قائلا: "أهنئكم جميعا بمناسبة تعافي مواطنينا الأعزاء الذين تعرضوا لكوفيد 19، تم ذلك بفضل الله أولا، ثم بفضل جهودكم، لكن يجب أن لا ننسى أن بؤر هذا الداء العضال لا زالت مشتعلة في جميع أنحاء العالم"، وجاء ذلك في تغريدة بعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بثتها الإذاعة الموريتانية، اليوم الأحد.
الداخلية-اللبنانية

لبنان يقلص ساعات حظر التجول بعد انخفاض إصابات كورونا

أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا بتقليص فترة حظر التجول في البلاد مع زيادة الساعات المخصصة لعمل الأنشطة التجارية التي تقوم ببيع المواد الغذائية، وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، وتضمن قرار منع الخروج والتحرك في الشوارع والطرقات ما بين الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا، بدلا من القرار السابق الذي كان يقضي بمنع التجول خلال الفترة ما بين السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا، كما تضمن القرار السماح لمحال بيع المواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والمخابز والمطاع بالعمل ساعة إضافية.
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

الحرس الثوري: إيران سترد بحسم على أي خطأ ترتكبه أمريكا في الخليج

قالت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته على موقع الحرس الثوري الإخباري على الإنترنت إن إيران سترد ردا حاسما على أي خطأ ترتكبه الولايات المتحدة في الخليج. وقال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إن 11 قطعة بحرية تابعة لبحرية الحرس الثوري اقتربت بشكل خطير من سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل الأمريكيين في الخليج ووصف الأمر بأنه ”خطير واستفزازي“.
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فيروس- كورونا (12)

ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في قطر إلى 4663 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الجمعة تسجيل 560 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4663، بحسب "روسيا اليوم". وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة، حيث أن أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي بسبب تعرضهم لحالات (كوفيد-19) مؤكَّدة، بينما تعود بعض حالات الإصابة الجديدة الأخرى إلى مخالطين في المنزل أو في العمل لحالات مصابة بالفيروس من مواطنين ومقيمين. وقد تم إدخال الحالات المصابة الجديدة للحجر الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
الصين-وكورونا-كلمة-الاردن-780x450

الصين: مقاضاة أكثر من 2400 شخص في جرائم تتعلق بكورونا

ذكرت النيابة العامة الشعبية العليا بالصين، اليوم الجمعة، أن أجهزة النيابة العامة قاضت 2416 مشتبها به فى 1980 قضية جنائية تتعلق بكوفيد -19 حتى يوم الخميس. ووفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، وافقت أجهزة النيابة العامة في جميع أنحاء البلاد على اعتقال 3517 مشتبها به متورطا في مثل هذه الجرائم، حسب الأرقام الواردة من النيابة الشعبية العليا.
كورونا

أمريكا تسجل نحو 33 ألف وفاة جراء فيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتّحدة إلى نحو 33 ألفًا. وقالت الجامعة - التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا - إن 4491 أمريكيا توفوا خلال الـ 24 الماضية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة.
فيروس كورونا

الصين: 3 وفيات و30 مصابا بكورونا بينهم 25 وافدا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و30 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بينها 25 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و332 وفاة و81 ألفا و848 إصابة حتى نهاية يوم أمس السبت، موضحة أن جميع الوفيات كانت في مقاطعة هوبي الأكثر تضررا بالفيروس وسط الصين، فيما جاءت الإصابات المحلية المسجلة وعددها 5 في مقاطعة قوانغدونغ، و تم تسجيل 11 حالة جديدة مشتبه فيها وجميعها من الحالات الوافدة من الخارج.
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