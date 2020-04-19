لبنان يقلص ساعات حظر التجول بعد انخفاض إصابات كورونا

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٩ م

وزارة الداخلية اللبنانية - صورة أرشيفية

أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا بتقليص فترة حظر التجول في البلاد مع زيادة الساعات المخصصة لعمل الأنشطة التجارية التي تقوم ببيع المواد الغذائية، وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، وتضمن قرار منع الخروج والتحرك في الشوارع والطرقات ما بين الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا، بدلا من القرار السابق الذي كان يقضي بمنع التجول خلال الفترة ما بين السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا، كما تضمن القرار السماح لمحال بيع المواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والمخابز والمطاع بالعمل ساعة إضافية.

وألزم وزير الداخلية محال بيع المواد الغذائية بالاستمرار في التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة، بتنظيم عمليات الدخول والخروج من المحال وفق الدور والطوابير لتفادي الاكتظاظ بداخلها مع المحافظة على مسافات كافية بين الزبائن داخل المحل وأمام صناديق الدفع، إلى جانب الاستمرار في إغلاق أبواب المطاعم