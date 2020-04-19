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لبنان يقلص ساعات حظر التجول بعد انخفاض إصابات كورونا

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٩ م
وزارة الداخلية اللبنانية - صورة أرشيفية
وزارة الداخلية اللبنانية - صورة أرشيفية
أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا بتقليص فترة حظر التجول في البلاد مع زيادة الساعات المخصصة لعمل الأنشطة التجارية التي تقوم ببيع المواد الغذائية، وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، وتضمن قرار منع الخروج والتحرك في الشوارع والطرقات ما بين الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا، بدلا من القرار السابق الذي كان يقضي بمنع التجول خلال الفترة ما بين السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا، كما تضمن القرار السماح لمحال بيع المواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والمخابز والمطاع بالعمل ساعة إضافية.
وألزم وزير الداخلية محال بيع المواد الغذائية بالاستمرار في التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة، بتنظيم عمليات الدخول والخروج من المحال وفق الدور والطوابير لتفادي الاكتظاظ بداخلها مع المحافظة على مسافات كافية بين الزبائن داخل المحل وأمام صناديق الدفع، إلى جانب الاستمرار في إغلاق أبواب المطاعم
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كاميرات حرارية لفحص مرتادي الحرمين لمكافحة «كورونا»

فعلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص في أثناء الدخول للمسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، والتي تعمل على تحديد قياس 25 شخصا بنفس الوقت، وبدقة عالية على بعد مسافة 9 أمتار تلقائيا بلا توقف، إضافة إلى إعطاء تقارير مباشرة مرئية ومسموعة لكل فرد، وتعمل الكاميرات الكاشفة على حفظ وتخزين صور الأشخاص ودرجات حرارتهم في ذاكرة التخزين المخصصة لها لمدة شهر من التقاطها، بحيث يمكن الرجوع لها عند الحاجة، مع إمكانية ربطها مباشرة مع المتخصصين ومتابعتها عن بعد عبر الشاشات وأجهزة الجوال.
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رئيس موريتانيا يهنئ مواطنيه بعد خلو بلاده من كورونا

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الشعب الموريتاني بتعافي الذين أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفي الوقت نفسه لا بد من اليقظة والالتزام بالتعليمات، إذ أن بؤر المرض لا تزال مشتعلة في العالم كله، قائلا: "أهنئكم جميعا بمناسبة تعافي مواطنينا الأعزاء الذين تعرضوا لكوفيد 19، تم ذلك بفضل الله أولا، ثم بفضل جهودكم، لكن يجب أن لا ننسى أن بؤر هذا الداء العضال لا زالت مشتعلة في جميع أنحاء العالم"، وجاء ذلك في تغريدة بعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بثتها الإذاعة الموريتانية، اليوم الأحد.
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440 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

أعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم الأحد عن تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في البلاد بلغ 5448، بما في ذلك 4992 شخصا يخضعون للعلاج حاليا. وسجلت منذ أمس الوزارة ثماني حالات شفاء جديدة من كورونا، ليصبح عدد المتعافين 518 شخصا.
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الحرس الثوري: إيران سترد بحسم على أي خطأ ترتكبه أمريكا في الخليج

قالت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته على موقع الحرس الثوري الإخباري على الإنترنت إن إيران سترد ردا حاسما على أي خطأ ترتكبه الولايات المتحدة في الخليج. وقال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء إن 11 قطعة بحرية تابعة لبحرية الحرس الثوري اقتربت بشكل خطير من سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل الأمريكيين في الخليج ووصف الأمر بأنه ”خطير واستفزازي“.
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سريلانكا تعتزم تخفيف إجراءات حظر التجوال تدريجيا

تعتزم سريلانكا تخفيف إجراءات حظر التجول المفروضة منذ الشهر الماضي لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث تسعى لإنعاش الاقتصاد، ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المكتب الاعلامي للرئيس، القول إنه سوف يتم غدا الإثنين وقف تطبيق حظر التجول في الفترة من الخامسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء في بعض المناطق التي تعتبر أقل خطورة، كما سوف يتم إعادة فتح المتنزهات في العاصمة كولومبو خلال هذه الساعات ابتداء من 22 أبريل الجاري.، كما جاء في البيان أن ثلث القوة العاملة في المؤسسات الحكومية بالعاصمة سوف يتوجهون التوجه لأماكن عملهم في أي وقت.
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السعودية تعتمد نموذجًا موحدًا للتنقل خلال حظر التجول

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بأنه إلحاقًا لبيان الوزارة، يوم الأحد الماضي، بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، وتم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء المقبل.
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قائد اليونيفيل بلبنان: القوة تواصل مهامها رغم كورونا

أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الميجور جنرال ستيفانو ديل كول، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن القوة في جنوب لبنان رغم الوضع الصعب الناتج عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إلا أنها تواصل تنفيذ أنشطتها العملياتية على مدار الساعة بالتنسيق مع الجيش اللبناني، من أجل ضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق.
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توقعات بإعلان رئيس فرنسا تمديد الإغلاق بسبب «كورونا»

يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطابا إلى الشعب، مساء اليوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يوضح المدة التي سيستمر فيها تمديد الإغلاق في البلاد المعلن عنه مسبقا، ومن المرجح أن يوضح ماكرون، خلال خطاب متلفز مقرر في الساعة الثامنة مساء، وهو ثالث خطاب له منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أسباب تمديد الإغلاق في البلاد إلى ما بعد تاريخ الانتهاء الأولي في 15 أبريل الجاري. وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأحد، نقلا عن مصادر سياسية بارزة أن ماكرون لن يشير إلى أن الأزمة تقترب من نهايتها.
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