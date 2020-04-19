الولايات المتحدة.. نجم برودواي يفقد ساقه بسبب كورونا

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٤ م

كورونا

خضع الممثل المسرحي الكندي المعروف في الولايات المتحدة، نيك كورديرو، أمس السبت لعملية بتر الساق اليمنى إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت زوجة كورديرو، أماندا كوتس، أن الممثل (41 عاما) المعروف بأدواره في مسرح برودواي بنيويورك، يتعافى بعد العملية الجراحية. ولا يزال كورديرو، المرشح لجائزة توني المسرحية، منذ 31 مارس في قسم العناية المركزة بمركز طبي في لوس أنجلوس، إثر تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19".