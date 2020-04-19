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الولايات المتحدة.. نجم برودواي يفقد ساقه بسبب كورونا

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٤ م
كورونا
كورونا
خضع الممثل المسرحي الكندي المعروف في الولايات المتحدة، نيك كورديرو، أمس السبت لعملية بتر الساق اليمنى إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت زوجة كورديرو، أماندا كوتس، أن الممثل (41 عاما) المعروف بأدواره في مسرح برودواي بنيويورك، يتعافى بعد العملية الجراحية. ولا يزال كورديرو، المرشح لجائزة توني المسرحية، منذ 31 مارس في قسم العناية المركزة بمركز طبي في لوس أنجلوس، إثر تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19".

واضطر الأطباء إلى بتر ساق كورديرو إثر تعرضه لارتفاع مستوى تجلط الدم فيها، ضمن مضاعفات كورونا.

وحاول الأطباء معالجة المشكلة بمرققات الدم، لكن ذلك تسبب بنزيف داخلي.
ولدى كورديرو وزوجته طفل رضيع في سن 10 أشهر.


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ترامب يكشف سبب رفضه تطبيق «مناعة القطيع»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه رفض تبني نظرية مناعة القطيع "لأنها كانت ستقضي على حياة ملايين الأمريكيين". ‎ وأضاف ‏ترامب، في المؤتمر الصحفي الدوري لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، والذي نقلته فضائية العربية، أن عدد من الولايات الأمريكية ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق. وفي سياق آخر، طالب ترامب، الصين بتقديم مبررات حول عدم نشر الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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ولايات أمريكية تعلن أولى خطوات تخفيف الإغلاق التام

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كورونا

أمريكا تسجل نحو 33 ألف وفاة جراء فيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتّحدة إلى نحو 33 ألفًا. وقالت الجامعة - التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا - إن 4491 أمريكيا توفوا خلال الـ 24 الماضية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة.
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اليابان: 300 ألف ين لكل أسرة متضررة من كورونا

اتفق رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، وحزبه الحاكم "الديمقراطي الليبرالي" اليوم الجمعة على أن الحكومة ستقدم 300 ألف ين (2800 دولار) لكل أسرة متضررة من تراجع الدخل، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم، بحسب "د ب أ". وعلقت شركة "تويوتا موتر" للسيارات اليوم الجمعة سبعة خطوط إنتاج في خمسة مصانع في اليابان، بسبب تراجع حاد في الطلب في الخارج، الناجم عن وباء فيروس كورونا، حيث أن معظم شركات السيارات اليابانية الكبرى والشركات المصنعة لقطع الغيار تجد نفسها مضطرة لخفض التصنيع المحلي.
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