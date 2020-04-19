طبيب بلجيكي تعافى من كورونا: اعتقدت أنني لن أعود للحياة أبدا

تحرير:رويترز ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م

كورونا

تحدث طبيب مسالك بولية بلجيكي عن تجربته ”المذهلة“ بعد أن نجا من كوفيد-19 وخرج من العناية المركزة حيث أمضى ثلاثة أسابيع في غيبوبة. وقال أنطوان ساسين من غرفته في مستشفى دلتا شيريك في بروكسل، حيث كان يعمل، ”كنت أرى نهايتي... اعتقدت أنني سأموت ولن أعود للحياة أبدا“. وشخص الأطباء إصابة ساسين (58 عاما) وفريقه في المستشفى وأدخلوه وحدة العناية المركزة عندما ساءت حالته. وأخل الأطباء وُضع ساسين في غيبوبة مستحثة طبيا، لكنه يقول إنه كان مدركا لرغبته في مكافحة المرض وإنه كانت لديه أيضا رؤى لوالده الراحل.

وقال ساسين، الذي وصف التجربة بأنها ”لا تصدق“ وخرج من العناية المركزة يوم الثلاثاء، ”رأيت والدي الذي توفي قبل أربع سنوات. وتحدثت معه“.وأضاف ”شعرت ببالغ السعادة عندما استيقظت ورأيت وجوه أصدقائي. كان شعورا لا يوصف“.ويتطلع ساسين الآن إلى معانقة أفراد أسرته التي لم يرها منذ تشخيص حالته وأن يقضي فترة النقاهة