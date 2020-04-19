سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

طبيب بلجيكي تعافى من كورونا: اعتقدت أنني لن أعود للحياة أبدا

تحرير:رويترز ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م
كورونا
كورونا
تحدث طبيب مسالك بولية بلجيكي عن تجربته ”المذهلة“ بعد أن نجا من كوفيد-19 وخرج من العناية المركزة حيث أمضى ثلاثة أسابيع في غيبوبة. وقال أنطوان ساسين من غرفته في مستشفى دلتا شيريك في بروكسل، حيث كان يعمل، ”كنت أرى نهايتي... اعتقدت أنني سأموت ولن أعود للحياة أبدا“. وشخص الأطباء إصابة ساسين (58 عاما) وفريقه في المستشفى وأدخلوه وحدة العناية المركزة عندما ساءت حالته. وأخل الأطباء وُضع ساسين في غيبوبة مستحثة طبيا، لكنه يقول إنه كان مدركا لرغبته في مكافحة المرض وإنه كانت لديه أيضا رؤى لوالده الراحل.
وقال ساسين، الذي وصف التجربة بأنها ”لا تصدق“ وخرج من العناية المركزة يوم الثلاثاء، ”رأيت والدي الذي توفي قبل أربع سنوات. وتحدثت معه“.وأضاف ”شعرت ببالغ السعادة عندما استيقظت ورأيت وجوه أصدقائي. كان شعورا لا يوصف“.ويتطلع ساسين الآن إلى معانقة أفراد أسرته التي لم يرها منذ تشخيص حالته وأن يقضي فترة النقاهة
اقرأ المزيد
انتخابات مالي

رغم العنف و«كورونا».. مالي تنتخب مجلس النواب

بدأ مواطنو مالي التصويت، اليوم الأحد، لاختيار نوابهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية أبقت السلطات على موعدها على الرغم من أعمال العنف التي يقوم بها جهاديون وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد وخطف المعارض الرئيسي لنظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وفي باماكو، فتحت مراكز التصويت أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش، حسبما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. وقال الطالب موسى دياكيتي (23 عاما) لفرانس برس: "قمت بالتصويت. هذا ضروري على الرغم من الوضع الحالي. نحتاج إلى نواب جدد لتعزيز ديموقراطيتنا".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 2

روسيا تأمل أن تصل لذروة تفشي «كورونا» الأسبوع المقبل

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن هناك أملا في أن يصل تفشي فيروس "كورونا" المستجد في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل، قائلا إنه يأمل في أن يصل تفشي الفيروس في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل بعدما شهدت "أعداد المصابين بالفيروس نسقا تصاعديا يوميا" خلال الأيام الماضية، وذلك حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" عن بيسكوف في حوار تليفزيوني اليوم الأحد. وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا أن عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا ارتفع إلى 42 ألفا و853 مصابا.
كورونا والحجر الصحي (11)

حكومة بريطانيا تنفي رفع الإغلاق خلال 3 أسابيع

نفت الحكومة البريطانية، تقارير تقول إن الإغلاق الكامل المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا يمكن أن يتم رفعه خلال 3 أسابيع، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج"، اليوم الأحد، وذكر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، وهو واحد من هؤلاء الذين يقودون شؤون الحكومة، بينما يتعافى رئيس الوزراء بوريس جونسون من إصابته بالفيروس، أن الخطة مازالت تتمثل في الالتزام بالاختبارات التي حددها وزير الخارجية دومينيك راب. وكانت تقارير صحفية ذكرت اليوم أن الحكومة صاغت خطة مكونة من 3 مراحل لإنهاء الإغلاق الكامل، التي ربما تشهد إعادة فتح المدارس 11 مايو المقبل.
فيروس كورونا

إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات بـ«كورونا» خلال شهر

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 410 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، لتمثل بذلك أدنى حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ نحو شهر، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفا و453 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 4 آلاف و218 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 195 ألفا و944 حالة، وذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء. ومددت إسبانيا، أمس السبت، الإغلاق لأسبوعين إضافيين حتى 9 مايو، المقبل حسبما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس-السيسى

نعبر معا مرحلة فاصلة.. السيسي يوجه رسالة للشعب المصري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لجموع الشعب المصري، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". ونشر السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" رسالة قال فيها: "نعبر معًا مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس".
فيروس- كورونا (18)

الصين: تسجيل 99 إصابة بفيروس «كورونا».. ولا وفيات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة وفاة، أمس السبت، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما تلقت تقارير عن 99 إصابة مؤكدة جديدة بينها 97 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 82 ألفا و231 إصابة، وظلت الوفيات عند 3 آلاف و341 وفاة، فيما الإبلاغ عن حالتين محليتين جديدتين في مقاطعة هيلونججيانج، وتسجيل 49 حالة جديدة مشتبه بها جميعها وافدة من الخارج، وخرج شخصا من المستشفيات بعد شفائهم ليبلغ إجمالي المتعافين 77 ألفًا و575 شخصا.
فيروس- كورونا (19)

فرنسا تعلن ارتفاع الحصيلة العامة لوفيات كورونا إلى 8078

أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، عن ارتفاع الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد من 7560 إلى 8078 حالة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 518 حالة ووصلت إلى نقطة 8078 حالات بعد أن كانت على مستوى 7560 مساء أمس السبت. وأوضح سلمون أن عدد المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفع بواقع 357 حالة، ووصل إلى 5889 وفاة.
فيروس- كورونا (8)

وفاة أول مصري بفيروس «كورونا» في أمريكا

كشف الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية محمد العالم، اليوم الجمعة، عن تفاصيل وفاة أول مواطن مصري بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، موضحا أن المتوفى يدعى إبراهيم محمد، وهو مصري يحمل الجنسية الأمريكية، وبلغ من العمر 55 عاما، عاش مع أسرته المكونة من 4 أفراد، هم ولد وبنتان وأمهم في حي البيريديج في مقاطعة بروكلين بمدينة نيويورك.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]