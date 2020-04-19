رئيس موريتانيا يهنئ مواطنيه بعد خلو بلاده من كورونا

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني - صورة أرشيفية

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الشعب الموريتاني بتعافي الذين أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفي الوقت نفسه لا بد من اليقظة والالتزام بالتعليمات، إذ أن بؤر المرض لا تزال مشتعلة في العالم كله، قائلا: "أهنئكم جميعا بمناسبة تعافي مواطنينا الأعزاء الذين تعرضوا لكوفيد 19، تم ذلك بفضل الله أولا، ثم بفضل جهودكم، لكن يجب أن لا ننسى أن بؤر هذا الداء العضال لا زالت مشتعلة في جميع أنحاء العالم"، وجاء ذلك في تغريدة بعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بثتها الإذاعة الموريتانية، اليوم الأحد.

وأضاف الغزواني: "يجب أن نبقى يقظين وأن نلتزم بالتعليمات مع ما يترتب على ذلك من تضحية وإكراهات". وكانت وزارة الصحة الموريتانية قد أعلنت الليلة الماضية أن موريتانيا أصبحت خالية من فيروس كورونا. وسجلت موريتانيا 7 حالات إصابة منذ ظهور الفيروس، في شهر مارس الماضي، بينهم سيدة توفيت سيدة وهي في طريقها الى