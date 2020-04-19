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وزير التنمية المحلية يشدد على منع التجمعات وغلق الشواطئ

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
شدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل توبيسات النقل العام ووسائل النقل النهري.
وأكد اللواء محمود شعراوى التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن بها للتطبيق الحاسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأوضح
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طارق-شوقى

طارق شوقي: التعليم رحلة لابد أن يخوضها الطالب دون توتر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التعليم المصري في آخر 4 سنوات تغير تغييرا جذريا وكبيرا. وأضاف شوقي في تسجيل صوتي بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن فلسفة التعليم الجديدة، تقوم على أن التعليم هو رحلة تعليمية يأتمن فيها أولياء الأمور على أبنائهم ليتعلموا معنا مجموعة من المهارات، ومن المفترض "إذا كنا نعمل بشكل صحيح" تكون الرحلة بلا توتر وبلا مشاكل وبلا تكلفة بما أن الدستور ينص على أن التعليم مجاني بجودة عالية، لتخريج طلاب قادرين على المنافسة.
جامعة-الاسكندرية

جامعة الإسكندرية: البنية التكنولوجية تحكم مصير امتحانات نهاية العام

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، موافقة مجلس الجامعة على ترك الحرية كاملة للكليات فى اختيار أحد البديلين "إعداد مشروع بحثي أو إجراء امتحان إلكتروني بالنسبة لطلاب فرق النقل والحرية في اختيار وإعداد المشروعات البحثية سواء في شكل «مقالة بحثية، مشروع بحثي، بحث مرجعي» في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل على أن تقوم مجالس الأقسام بكل كلية بوضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك المشروعات وفقاً لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة، فضلاً عن قيام مجالس الأقسام بتحديد نسبة «الاقتباس» في البحث العلمي.
حزب- مستقبل- وطن

مستقبل وطن: 92.9% من المصريين ليس لديهم نية للخروج في شم النسيم

أجرى مركز مستقبل وطن لاستطلاع الرأي العام، برئاسة محمد الجارحي الأمين العام المساعد وأمين الشباب بالحزب، دراسة ميدانية واستطلاع رأي جديد لقياس نبض الشارع المصري حول الاحتفال بشَمِّ النَّسِيم في ظلِّ انتشار فيروس كُورونا المُستجد. واستهدفت هذه الدِّراسة رصد آراء المِصريين وتحليلها حول حول الاحتفال بشَمِّ النَّسِيم من عدمه في ظلِّ انتشار فيروس كُورونا المُستجد وتحليلها، وذلك من خلال عينة احتماليَّة عددها (850) مُواطنًا في الفئات العمريَّة المُختلفة خلال الفترة (10-14) أبريل 2020.
صلاة-التراويح (2)

ممنوع صلاة التراويح.. توصيات أوقاف الإسكندرية في رمضان

وجه الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، مديرى الإدارات الفرعية لبحث أوضاع المساجد فى هذه الظروف الراهنة والتأكد من استقرار الوضع ولمناقشة الخطط الدعوية الخاصة باستقبال شهر رمضان المعظم، خلال اجتماعه بمديري الإدارات والأئمة بحضور الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل مديرية الأوقاف، حيث أصدر عدد من التوصيات المهمة وهى التأكيد على استمرار انتداب جميع الأئمة للتفتيش ومتابعة أوضاع المساجد فى مناطقهم بالتنسيق مع مفتشى الإدارات كل فى منطقته.
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الفسيخ (2)

الصحة تحذر: تناول الفسيخ يضعف المناعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، أنه تم المرور الميداني على 3390 منشأة غذائية، وسحب 5845 عينة متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدامي، حيث تم إغلاق 318 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، لافتًا إلى أنه تم تحرير 2297 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها. وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم ضبط وإعدام 53 طنًا من الأغذية المتنوعة والأسماك المدخنة والمملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
مصطفى-مدبولى

الحبس والغرامة لمن يخالف قرارات الحكومة في شم النسيم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، قرارا بالحبس وتطبيق غرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف اتباع الإجراءات المشددة الخاصة بيوم الإثنين المقبل، والذي سيطبق عليه نفس الاجراءات الخاصة بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية. كان رئيس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق، الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى ايقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم.
مصطفى-مدبولى

الحكومة: الإثنين المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار رقم 923 لسنة 2020 باعتبار يوم الإثنين الموافق 20 من شهر ابريل 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد شم النسيم. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، أنه سيتم إيقاف وسائل النقل العام، يوم الإثنين المقبل، بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" على مدار الأربع والعشرين ساعة.
الفسيخ (1)

الصحة العالمية تُحذر من «الفسيخ»: يؤدي إلى مضاعفات

حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور، المواطنين المصريين من الإقبال على شراء وتناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة في ظل انتشار فيروس كورونا، موضحا في بيان له اليوم الجمعة، أن تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستلزم نقل المصاب بها إلى المستشفى، في ظل ضغط انتشار فيروس كورونا على القطاع الصحي في مصر. وتدفع احتفالات شم النسيم في مصر، درجة الاستعداد بجميع المستشفيات تحسبا لحالات تسمم نتيجة تناول مأكولات «الفسيخ والرنجة»، وفقا لروسيا اليوم.
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