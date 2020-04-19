وزير التنمية المحلية يشدد على منع التجمعات وغلق الشواطئ

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م

محمود شعراوي

شدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل توبيسات النقل العام ووسائل النقل النهري.

وأكد اللواء محمود شعراوى التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن بها للتطبيق الحاسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأوضح