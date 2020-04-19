جريمة

الهروين تحت النقاب.. ضبط سيدة بـربع كيلو هروين

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٢ م
هروين - صورة أرشيفية
هروين - صورة أرشيفية
تمشي بحذر داخل محطة السكة الحديد، تحمل في يديها لفافة أسفل خمار ونقاب ترتديهما، وأثار ما تحمله ريبة رجال الأمن، الذين طلبوا فحص متعلقاتها، فزاد ارتباكها وتوترها وحاولت رفض التفتيش، فأصر رجال الأمن بدورهم، ليكتشفوا حيازتها أسطوانة غريبة الشكل، وبفحص محتواها تبين احتوائها على مسحوق الهروين الخام المخدر، وزن قرابة ربع كيلو جرام، كما ضبطت القوات بحوزتها مبلغ مالي وهاتفين محمولين، وحرر رجال الشرطة محضرا بواقعة الضبط وأحالوه إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأثبتت القوات في محضر الضبط، أنه في أثناء تأدية قوات الخدمات الأمنية المعينة لتأمين إحدى محطات السكك الحديد (التابعة لقسم شرطة سكك حديد أسوان بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات)، بالمتابعة والرصد الأمني تمكنوا من ضبط إحدى السيدات حال تواجدها بالمحطة، وبحوزتها حجر إسطواني لمخدر الهيروين وزن حوالى
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تحريات لكشف غموض غرق سيدة داخل منزلها بسوهاج

في ظروف غامضة عثر الأهالي بناحية قرية الكشح في دار السلام بمحافظة سوهاج، على جثمان ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة، غارقة داخل بيارة صرف صحي بمنزلها، وعلى الفور طلب الأهالي الإسعاف وشرطة النجدة، وتم انتشال الجثمان من البيارة، وأكد المسعفون وفاتها قبل وصولهم إلى محل البلاغ، ونقلوا الجثة إلى أقرب مشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح بمعرفة خبراء الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وظروفها وتوقيت حدوثها، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري لكشف غموض الجريمة.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

وجدوا الطفلة مذبوحة على السطح.. جريمة في الشرقية

اختفت طفلتها البالغة من العمر 5 سنوات، وأخذت الأم تبحث عن صغيرتها في كل أرجاء المنزل، وظنت أن الصغيرة خرجت للعب، أو صعدت على سطح العقار للسبب ذاته، وبصعود الأم إلى السطح أفزعها مشهد جثة صغيرتها أمامها، مذبوحة من العنق والدماء تكسو جسدها النحيل، وأخذت الأم تصرخ صراخًا جنونيًّا، بينما تحتضن جثة طفلتها الساكنة تمامًا، جراء قتلها منذ وقت ليس بالقصير، وتجمع أهالي قرية عرب زيدان التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، على صراخ الأم، وبادروا بإبلاغ الشرطة والإسعاف، إذ نقل المسعفون الجثة إلى المشرحة.
حملات-المرور‎ (4)

نشر أكمنة لضبط المرور والاستعداد للحظر الكامل غدًا

تكثف قوات الإدارة العامة للمرور، من وجودها وارتكاز حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور الرئيسية، خاصة على الطرق السريعة، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتحقيق الانضباط المروري وضمان يسر حركة السيارات في كل الطرق والميادين ومنع وقوع الحوادث المرورية، علاوة على نشر أكمنة استعدادا لضمان تطبيق حظر التجوال الكامل، غدا الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
حملة-امنية (3)

ضبط 2 طن لحوم وكبدة فاسدة في بدروم بأكتوبر

حركة مريبة في بدروم أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، لفتت انتباه قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، بما دفع أفراد القوة للتوقف لفحص الأمر ضمن احتياطات الأمن والسلامة، فتبين وجود 3 أشخاص هم مالك شركة وعاملين لديه، وحيازتهم قرابة 2 طن لحوم وكبدة، يظهر عليها تغير في خواصها الطبيعية وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كان المتهمون الثلاثة يقومون بتعبأتها وتسجيل بيانات مغلوطة عليها تمهيدا لطرحها للتداول في الأسواق، وعلى الفور حررت القوات محضرا بواقعة الضبط، وأحالت المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.
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السيطره علي حريق بمحطة قطار بنها (2)

ظواهر سلبية بالجملة..1041 قضية بالمترو والسكة الحديد

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، في إطار استراتيجية الوزارة بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، والتي أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
تعدى-على-الأراضي-الزراعية (2)

الأمن يترجم توجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات

سريعا، ترجمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية توجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وواصلت أجهزة الوزارة بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات.
مخدر-الحشيش (6)

ضبط هيروين وحشيش في مخابئ سرية بـ3 سيارات في بورسعيد

3 سيارات ملاكي، تمر من منطقة شرق التفريعة ببورسعيد، وردت معلومات بشأنها على رجال الأمن، تفيد باحتوائها على مخابئ سرية معبأة بالمواد المخدرة، بقصد تهريبها إلى داخل البلاد، ما استدعى إعداد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع إدارات التفتيش الجمركي، لإعداد كمين أمني لضبطها، وبالفعل نجحت القوات في استيقاف السيارات وتفتيشها واستخراج المخازن السرية بها والتي حوت على 230 طربة حشيش وقالبين من مسحوق الهيروين الخام، وألقت قوات الأمن مستقلي السيارات الثلاث، وحررت ضدهم محاضر لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.
استروكس

ضبط 5 متهمين بترويج الهيروين والاستروكس والحشيش

شن رجال المباحث في أقسام شرطة متنوعة بالقاهرة الكبرى، حملة أمنية لضبط حائزى ومروجي المواد المخدرة، وضبطت القوات 5 متهمين بالاتجار في مخدرات بأنواع مختلفة، وكانت عملية الضبط الأولى بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، إذ وردت معلومات إلى رجال المباحث تفيد بنشاط عاطل له معلومات جنائية، في الاتجار بالمخدرات، وبإعداد كمين للقبض عليه كان بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول"، وحررت القوات محضرًا بالضبط وأحالته إلى النيابة العامة.
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