الهروين تحت النقاب.. ضبط سيدة بـربع كيلو هروين

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٢ م

هروين - صورة أرشيفية

تمشي بحذر داخل محطة السكة الحديد، تحمل في يديها لفافة أسفل خمار ونقاب ترتديهما، وأثار ما تحمله ريبة رجال الأمن، الذين طلبوا فحص متعلقاتها، فزاد ارتباكها وتوترها وحاولت رفض التفتيش، فأصر رجال الأمن بدورهم، ليكتشفوا حيازتها أسطوانة غريبة الشكل، وبفحص محتواها تبين احتوائها على مسحوق الهروين الخام المخدر، وزن قرابة ربع كيلو جرام، كما ضبطت القوات بحوزتها مبلغ مالي وهاتفين محمولين، وحرر رجال الشرطة محضرا بواقعة الضبط وأحالوه إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأثبتت القوات في محضر الضبط، أنه في أثناء تأدية قوات الخدمات الأمنية المعينة لتأمين إحدى محطات السكك الحديد (التابعة لقسم شرطة سكك حديد أسوان بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات)، بالمتابعة والرصد الأمني تمكنوا من ضبط إحدى السيدات حال تواجدها بالمحطة، وبحوزتها حجر إسطواني لمخدر الهيروين وزن حوالى