رياضة

عبد ربه باكيًا: إدارة الإسماعيلي ظلمتني (فيديو)

تحرير:محمد جمال ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م
حسني عبد ربه - صورة أرشيفية
حسني عبد ربه - صورة أرشيفية
كشف حسني عبد ربه قائد فريق الإسماعيلي السابق، في تصريحات له مع قناة "أون تايم سبورت"، عن حزنه الشديد من المعاملة التي تلقاها في ناديه الذي استمر به لسنوات طويلة، إذ إن إداراة الدراويش لم تكن تقدر رموز الفريق، قائلا: "حصلت في 2008 على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، لم يهنئني أحد داخل النادي، لا يعرفون كيفية تضخيم حجم لاعبيهم ونجومهم، ولعبت 104 مباريارت دولية، أنا الوحيد الذي حققت هذا الرقم من اللاعبين خارج الأهلي والزمالك".
وتابع عبد ربه حديثه، محاولا تدارك دموعه: "شقيقي هو من جاء لي بقميص المنتخب بعد المباراة الـ100، من أجل أن نلتقط صورة به، ولم تأتِ تلك الخطوة من الإسماعيلي أو إداراته". وأضاف: "أخلصت للنادي ولم يقدر أحد ذلك سوى الجماهير في الشارع فقط، أنا ظُلمت في الإسماعيلي، والجماهير أيضًا اقتنعت ببعض الإشاعات والأكاذيب
اقرأ المزيد
حسنى-عبد ربه (1)

حسني عبد ربه يكشف كواليس التوقيع للأهلي

كشف حسني عبد ربه لاعب فريق الإسماعيلي السابق، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، عن كواليس توقيعه للنادي الأهلي في وقت سابق، مؤكدا أنه قام بذلك مجبرا بسبب تصرفات يحيى الكومي، رئيس الدراويش وقتها، موضحا: "عندما كنت ألعب مع ستراسبورج الفرنسي، عرض عليّ محمود الخطيب رئيس الأهلي ملايين الجنيهات من أجل ضمي لصفوف القلعة الحمراء، واتصل بي ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها أيضا، لكني رفضت الانضمام للقطبين، لأنني قلت لن ألعب لأي فريق في مصر سوى الإسماعيلي".
ايمري تشان ورونالدو

تشان: إقامة المباريات بدون جماهير أمر سيء.. ولكن

قال إيمري تشان لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، إنه عن يعتقد بأن إقامة المباريات بدون جماهير لا يمثل عائقا خاصة لفريقه في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حاليا (كوفيد - 19)، مؤكدا أن إقامة المباريات بدون جماهير سيئة للغاية، لكن في ظل معاناتنا من تفشي وباء كورونا لبعض الوقت، من الأفضل إقامة المباريات بدون جماهير عن عدم إقامتها تماما، جاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأحد.
عبد الله السعيد بيراميدز وايتوال الكونغولى (2)

كلاكيت ثاني مرة.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد

?تقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدمالقدم، للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيدالسعيد، بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.
اقرأ المزيد من الأخبار
حسنى-عبد ربه (1)

حسني عبد ربه يكشف كواليس التوقيع للأهلي

كشف حسني عبد ربه لاعب فريق الإسماعيلي السابق، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، عن كواليس توقيعه للنادي الأهلي في وقت سابق، مؤكدا أنه قام بذلك مجبرا بسبب تصرفات يحيى الكومي، رئيس الدراويش وقتها، موضحا: "عندما كنت ألعب مع ستراسبورج الفرنسي، عرض عليّ محمود الخطيب رئيس الأهلي ملايين الجنيهات من أجل ضمي لصفوف القلعة الحمراء، واتصل بي ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها أيضا، لكني رفضت الانضمام للقطبين، لأنني قلت لن ألعب لأي فريق في مصر سوى الإسماعيلي".
حسنى-عبد ربه (2)

حسني عبد ربه يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

أكد حسني عبد ربه، لاعب نادي الإسماعيلي والمنتخب المصري السابق، إنه اعتزل بسبب مؤامرات ضده، داخل النادي، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة نادي الزمالك، قائلًا: "اعتزلت بسبب مؤامرة ضدي في النادي، وبسبب احترامي لأدائي في الملعب، وشعرت بأني غير مرغوب في النادي لذا فضلت الاعتزال". وواصل عبد ربه حديثه، قائلًا: "كنت العب أساسيًا مع جميع المدربين الأجانب للإسماعيلي، وأول مدرب مصري جاء لتدريب الإسماعيلي جلست احتياطيًا معه وكان يأخد تعليمات من أشخاص بعينهم، طول عمري عايش بأدائي في الملعب ولعبت في الإسماعيلي وتمسكت به".
خالد-الغندور (2)

خالد الغندور: كهربا مادي ونملك فيديوهات سبه للأهلي

فتح الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع عبر قناة الزمالك، النار على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن ليس له انتماء كروي سواء لناديه الحالي أو الزمالك. وتحدث الغندور عبر برنامجه "زملكاوي"، قائلًا:"كهربا لاعب بلا انتماء، ، تحركه الفلوس فقط، بعدما ضحى بنجوميته داخل القلعة البيضاء، من أجل تقاضي 20 مليون جنيه في الأهلي.. وسبق وأن وجه شتائم إلى الأهلي وكابتن الأهلي، ونمتلك الفيدوهات التي تثبت ذلك".
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع فتحي

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، التفاوض مع أحمد فتحي لاعب الأهلي بعد انتهاء مشوار الأخير مع القلعة الحمراء. وكان الإعلامي أحمد شوبير قال إن أمير مرتضى استطلع رأى فتحي في الانتقال للزمالك ولكن الأخير أعتذر. وعلق أمير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "لم أدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتحي من قريب أو من بعيد، لكي يقال أنه أعتذر عن الانضمام للزمالك"، مضيفا: "مع كامل الإحترام لتاريخ فتحي المميز مع الكرة المصرية، إلى أن سياسة الزمالك في التعاقدات هو التفكير في اللاعبين الذين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]