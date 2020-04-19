عبد ربه باكيًا: إدارة الإسماعيلي ظلمتني (فيديو)

تحرير:محمد جمال ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م

حسني عبد ربه - صورة أرشيفية

كشف حسني عبد ربه قائد فريق الإسماعيلي السابق، في تصريحات له مع قناة "أون تايم سبورت"، عن حزنه الشديد من المعاملة التي تلقاها في ناديه الذي استمر به لسنوات طويلة، إذ إن إداراة الدراويش لم تكن تقدر رموز الفريق، قائلا: "حصلت في 2008 على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، لم يهنئني أحد داخل النادي، لا يعرفون كيفية تضخيم حجم لاعبيهم ونجومهم، ولعبت 104 مباريارت دولية، أنا الوحيد الذي حققت هذا الرقم من اللاعبين خارج الأهلي والزمالك".

وتابع عبد ربه حديثه، محاولا تدارك دموعه: "شقيقي هو من جاء لي بقميص المنتخب بعد المباراة الـ100، من أجل أن نلتقط صورة به، ولم تأتِ تلك الخطوة من الإسماعيلي أو إداراته". وأضاف: "أخلصت للنادي ولم يقدر أحد ذلك سوى الجماهير في الشارع فقط، أنا ظُلمت في الإسماعيلي، والجماهير أيضًا اقتنعت ببعض الإشاعات والأكاذيب