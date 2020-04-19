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حكومة بريطانيا تنفي رفع الإغلاق خلال 3 أسابيع

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٣ م
إجراءات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية
إجراءات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية
نفت الحكومة البريطانية، تقارير تقول إن الإغلاق الكامل المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا يمكن أن يتم رفعه خلال 3 أسابيع، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج"، اليوم الأحد، وذكر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، وهو واحد من هؤلاء الذين يقودون شؤون الحكومة، بينما يتعافى رئيس الوزراء بوريس جونسون من إصابته بالفيروس، أن الخطة مازالت تتمثل في الالتزام بالاختبارات التي حددها وزير الخارجية دومينيك راب. وكانت تقارير صحفية ذكرت اليوم أن الحكومة صاغت خطة مكونة من 3 مراحل لإنهاء الإغلاق الكامل، التي ربما تشهد إعادة فتح المدارس 11 مايو المقبل.
وقال جوف، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "هذا ليس صحيحا، لم نتخذ ذلك القرار" ، لكنه أكد على فكرة تخفيف مرحلي للإغلاق. ويرى خبراء أنه يبدو أن بريطانيا تصل إلى ذروة تفشي فيروس كورونا وذلك مع وجود مؤشر على تسطيح منحنى عدد الإصابات الجديدة. وذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، في تقرير أوردته على
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انتخابات مالي

رغم العنف و«كورونا».. مالي تنتخب مجلس النواب

بدأ مواطنو مالي التصويت، اليوم الأحد، لاختيار نوابهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية أبقت السلطات على موعدها على الرغم من أعمال العنف التي يقوم بها جهاديون وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد وخطف المعارض الرئيسي لنظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وفي باماكو، فتحت مراكز التصويت أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش، حسبما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. وقال الطالب موسى دياكيتي (23 عاما) لفرانس برس: "قمت بالتصويت. هذا ضروري على الرغم من الوضع الحالي. نحتاج إلى نواب جدد لتعزيز ديموقراطيتنا".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 2

روسيا تأمل أن تصل لذروة تفشي «كورونا» الأسبوع المقبل

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن هناك أملا في أن يصل تفشي فيروس "كورونا" المستجد في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل، قائلا إنه يأمل في أن يصل تفشي الفيروس في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل بعدما شهدت "أعداد المصابين بالفيروس نسقا تصاعديا يوميا" خلال الأيام الماضية، وذلك حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" عن بيسكوف في حوار تليفزيوني اليوم الأحد. وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا أن عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا ارتفع إلى 42 ألفا و853 مصابا.
فيروس- كورونا (16)

طبيب بلجيكي تعافى من كورونا: اعتقدت أنني لن أعود للحياة أبدا

تحدث طبيب مسالك بولية بلجيكي عن تجربته ”المذهلة“ بعد أن نجا من كوفيد-19 وخرج من العناية المركزة حيث أمضى ثلاثة أسابيع في غيبوبة. وقال أنطوان ساسين من غرفته في مستشفى دلتا شيريك في بروكسل، حيث كان يعمل، ”كنت أرى نهايتي... اعتقدت أنني سأموت ولن أعود للحياة أبدا“. وشخص الأطباء إصابة ساسين (58 عاما) وفريقه في المستشفى وأدخلوه وحدة العناية المركزة عندما ساءت حالته. وأخل الأطباء وُضع ساسين في غيبوبة مستحثة طبيا، لكنه يقول إنه كان مدركا لرغبته في مكافحة المرض وإنه كانت لديه أيضا رؤى لوالده الراحل.
فيروس كورونا

إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات بـ«كورونا» خلال شهر

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 410 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، لتمثل بذلك أدنى حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ نحو شهر، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفا و453 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 4 آلاف و218 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 195 ألفا و944 حالة، وذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء. ومددت إسبانيا، أمس السبت، الإغلاق لأسبوعين إضافيين حتى 9 مايو، المقبل حسبما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
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بوريس-جونسون (3)

جونسون يشكر طاقم مستشفى بريطاني على رعايته

شكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العاملين في أحد مستشفيات لندن على رعايتهم له أثناء عملية الاستشفاء من مرض "كوفيد 19". وقال جونسون في بيان موجز "لا أستطيع أن أشكرهم بما فيه الكفاية. أنا مدين لهم بحياتي". وأمضى السياسي المحافظ البالغ من العمر 55 عامًا، والذي دخل المستشفى يوم الأحد الماضي وهو يعاني من حمى شديدة، ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس بعد تدهور حالته الصحية. ونقل جونسون يوم الخميس إلى جناح عادي. ولا يزال من غير الواضح متي يكون رئيس الوزراء قادرًا على العودة إلى العمل.
بوريس-جونسون (3)

استقرار حالة رئيس الوزراء البريطاني بالعناية المركزة

كشف وزير الدولة في وزارة الصحة البريطانية إدوارد أرجار، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، قضى ليلة ثانية في العناية المركزة وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، قائلا: "إن رئيس الوزراء في حالة مستقرة، تلقى علاجا بالأكسجين في وقت سابق لكنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة (التليجراف) البريطانية. ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي، بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه.
بوريس-جونسون

وزير بريطاني: جونسون لم يتم وضعه على جهاز التنفس

كشف مايكل جوب الوزير المسؤول عن استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، على الرغم من أنه تم نقله إلى العناية المركزة، مساء أمس الإثنين، وأن جونسون حصل بالفعل على الأكسجين بعد أن تفاقمت أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لديه. موضحا أنه على الرعم من أن جونسون لا يزال في العناية المركزة، لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر من أقارب جونسون، أن حالته لم تتحسن بعد.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

مصادر بريطانية: جونسون لم يتحسن بعد دخوله العناية

أعلنت مصادر من أقارب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي دخل العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس الإثنين، إن حالته لم تتحسن بعد، وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، إن جونسون لا يزال في العناية المركزة لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأفاد مكتب جونسون، بأن الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بالفيروس، وأشارت وكالة "رويترز" بأن جونسون لا يزال واعيا حاليا، كما تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس.
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