حكومة بريطانيا تنفي رفع الإغلاق خلال 3 أسابيع

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٣ م

إجراءات لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية

نفت الحكومة البريطانية، تقارير تقول إن الإغلاق الكامل المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا يمكن أن يتم رفعه خلال 3 أسابيع، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج"، اليوم الأحد، وذكر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، وهو واحد من هؤلاء الذين يقودون شؤون الحكومة، بينما يتعافى رئيس الوزراء بوريس جونسون من إصابته بالفيروس، أن الخطة مازالت تتمثل في الالتزام بالاختبارات التي حددها وزير الخارجية دومينيك راب. وكانت تقارير صحفية ذكرت اليوم أن الحكومة صاغت خطة مكونة من 3 مراحل لإنهاء الإغلاق الكامل، التي ربما تشهد إعادة فتح المدارس 11 مايو المقبل.

وقال جوف، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "هذا ليس صحيحا، لم نتخذ ذلك القرار" ، لكنه أكد على فكرة تخفيف مرحلي للإغلاق. ويرى خبراء أنه يبدو أن بريطانيا تصل إلى ذروة تفشي فيروس كورونا وذلك مع وجود مؤشر على تسطيح منحنى عدد الإصابات الجديدة. وذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، في تقرير أوردته على