توريد 1658 طن قمح لصوامع وشون المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣١ م

القمح

وصلت كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020، داخل شون وصوامع محافظة المنيا، 1658 طن و66 كيلو. وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، إذ جرى هذا العام زراعة 249 ألف و400 فدان، من القمح، بزيادة عن العام الماضي قدرها 31 ألف فدان.

وأكد المحافظ، على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها، مع التزام الجهات المسوقة بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.وقال الدكتور

وأكد المحافظ، على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها، مع التزام الجهات المسوقة بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.



وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن هناك لجنة مشكلة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون، والصوامع، وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكافة الملاحظات ليتم تلافيها أولا بأول مع ضرورة التنسيق بينهم وتحديد كافة الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.









