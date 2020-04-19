ممنوع صلاة التراويح.. توصيات أوقاف الإسكندرية في رمضان

تحرير:محمد مجلي ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٥ م

التراويح

وجه الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، مديرى الإدارات الفرعية لبحث أوضاع المساجد فى هذه الظروف الراهنة والتأكد من استقرار الوضع ولمناقشة الخطط الدعوية الخاصة باستقبال شهر رمضان المعظم، خلال اجتماعه بمديري الإدارات والأئمة بحضور الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل مديرية الأوقاف، حيث أصدر عدد من التوصيات المهمة وهى التأكيد على استمرار انتداب جميع الأئمة للتفتيش ومتابعة أوضاع المساجد فى مناطقهم بالتنسيق مع مفتشى الإدارات كل فى منطقته.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار تكليف كل عامل بمتابعة عدد من الزوايا الأهلية بما لا يقل عن زاويتين ولا يزيد عن خمسة، والتأكيد على عدم تمكين أى أحد - فرداً كان أو جماعة - من إقامة أى نشاط فى أى مسجد تحت أى مسمى.وشملت التوصيات عدم السماح بفتح المساجد لأعمال الصيانة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة

وأكد وكيل الوزارة على استمرار تكليف كل عامل بمتابعة عدد من الزوايا الأهلية بما لا يقل عن زاويتين ولا يزيد عن خمسة، والتأكيد على عدم تمكين أى أحد - فرداً كان أو جماعة - من إقامة أى نشاط فى أى مسجد تحت أى مسمى.



وشملت التوصيات عدم السماح بفتح المساجد لأعمال الصيانة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة فى الأوقاف، بالإضافة إلى عدم فتح المساجد لأداء شئ من الشعائر "الجماعات، الجمع، صلاة التراويح" لحين عبور الأزمة الحالية للحفاظ على سلامة المواطنين.



كما تم توجيه المديرين بالالتزام والاقتصار على رفع الأذان بالمساجد فقط بصيغة النوازل التى قررتها الوزارة، مع تحذير كل من يخالف التعليمات أو يثبت تقصيره أو تقاعسه عن أداء عمله يعرض نفسه للمسألة القانونية والعقوبات التى قررتها الوزارة والتى تصل إلى الفصل من العمل.



