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ممنوع صلاة التراويح.. توصيات أوقاف الإسكندرية في رمضان

تحرير:محمد مجلي ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٥ م
التراويح
التراويح
وجه الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، مديرى الإدارات الفرعية لبحث أوضاع المساجد فى هذه الظروف الراهنة والتأكد من استقرار الوضع ولمناقشة الخطط الدعوية الخاصة باستقبال شهر رمضان المعظم، خلال اجتماعه بمديري الإدارات والأئمة بحضور الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل مديرية الأوقاف، حيث أصدر عدد من التوصيات المهمة وهى التأكيد على استمرار انتداب جميع الأئمة للتفتيش ومتابعة أوضاع المساجد فى مناطقهم بالتنسيق مع مفتشى الإدارات كل فى منطقته.
وأكد وكيل الوزارة على استمرار تكليف كل عامل بمتابعة عدد من الزوايا الأهلية بما لا يقل عن زاويتين ولا يزيد عن خمسة، والتأكيد على عدم تمكين أى أحد - فرداً كان أو جماعة - من إقامة أى نشاط فى أى مسجد تحت أى مسمى.وشملت التوصيات عدم السماح بفتح المساجد لأعمال الصيانة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة
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طارق-شوقى

طارق شوقي: التعليم رحلة لابد أن يخوضها الطالب دون توتر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التعليم المصري في آخر 4 سنوات تغير تغييرا جذريا وكبيرا. وأضاف شوقي في تسجيل صوتي بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن فلسفة التعليم الجديدة، تقوم على أن التعليم هو رحلة تعليمية يأتمن فيها أولياء الأمور على أبنائهم ليتعلموا معنا مجموعة من المهارات، ومن المفترض "إذا كنا نعمل بشكل صحيح" تكون الرحلة بلا توتر وبلا مشاكل وبلا تكلفة بما أن الدستور ينص على أن التعليم مجاني بجودة عالية، لتخريج طلاب قادرين على المنافسة.
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جامعة الإسكندرية: البنية التكنولوجية تحكم مصير امتحانات نهاية العام

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، موافقة مجلس الجامعة على ترك الحرية كاملة للكليات فى اختيار أحد البديلين "إعداد مشروع بحثي أو إجراء امتحان إلكتروني بالنسبة لطلاب فرق النقل والحرية في اختيار وإعداد المشروعات البحثية سواء في شكل «مقالة بحثية، مشروع بحثي، بحث مرجعي» في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل على أن تقوم مجالس الأقسام بكل كلية بوضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك المشروعات وفقاً لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة، فضلاً عن قيام مجالس الأقسام بتحديد نسبة «الاقتباس» في البحث العلمي.
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مستقبل وطن: 92.9% من المصريين ليس لديهم نية للخروج في شم النسيم

أجرى مركز مستقبل وطن لاستطلاع الرأي العام، برئاسة محمد الجارحي الأمين العام المساعد وأمين الشباب بالحزب، دراسة ميدانية واستطلاع رأي جديد لقياس نبض الشارع المصري حول الاحتفال بشَمِّ النَّسِيم في ظلِّ انتشار فيروس كُورونا المُستجد. واستهدفت هذه الدِّراسة رصد آراء المِصريين وتحليلها حول حول الاحتفال بشَمِّ النَّسِيم من عدمه في ظلِّ انتشار فيروس كُورونا المُستجد وتحليلها، وذلك من خلال عينة احتماليَّة عددها (850) مُواطنًا في الفئات العمريَّة المُختلفة خلال الفترة (10-14) أبريل 2020.
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توريد 1658 طن قمح لصوامع وشون المنيا

وصلت كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020، داخل شون وصوامع محافظة المنيا، 1658 طن و66 كيلو. وتابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، إذ جرى هذا العام زراعة 249 ألف و400 فدان، من القمح، بزيادة عن العام الماضي قدرها 31 ألف فدان.
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وزير-الأوقاف-يلقي-خطبة-الجمعة-من-مسجد-ناصر (5)

«الأوقاف» تطلق الدعوة الإلكترونية استعدادًا لشهر رمضان

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية بديوان عام الوزارة، مع إنشاء إدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف على هذه الإدارة لحين تعيين مساعد للوزير لشؤون الدعوة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن. وأوضح وزير الأوقاف، أن هذا القرار يأتي في ظل ما يشهده العالم كله من تحولات هائلة في مجال ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التواصل، وفي إطار ما يمليه الظرف الراهن في ظل تعليق الجمع والجماعات والأنشطة الدعوية بالمساجد .
فوانيس-رمضان

صيام رمضان في زمن الوباء.. كثرت الاجتهادات وتنوعت الآراء

لم يتبق سوى أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء المعمورة باشتياق شديد من عام إلى آخر، لكن هذا العام يأتي هذا الشهر في ظل انتشار وباء كورونا، الذي خطف أرواح الآلاف ويهدد حياة الملايين في العالم، ولم تكن مصر بعيدة عن خطر الفيروس المستجد، وسط تحذيرات كثيرة من المسؤولين ومطالبات للمواطنين بالتزام منازلهم، والحرص على استمرار تناول الأطعمة والعصائر الطبيعية التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي، بالتزامن مع حالة جدل أثيرت بشأن صيام الشهر المعظم وتكهنات رددها البعض عن احتمالية صدور فتاوى بإلغاء الصيام هذا العام بسبب تفشي الوباء، وأحاديث عن منح رخص للأطباء والمرضى تستثنيهم من أحد أركان الإسلام الخمسة.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

البحوث الفقهية: لا يجوز الإفطار في رمضان بسبب كورونا

عقدت لجنة البحوث الفقهية جلستها الطارئة رقم 13، اليوم الثلاثاء؛ لبحث تداعيات فيروس كورونا ومدى تأثيره على صيام شهر رمضان، بحضور كبار الأطباء وجهات التخصص الطبي بفروعه المختلفة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشريعة بالأزهر الشريف، إذ انتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب الصوم على كل المسلمين، إلا من رخص لهم في الإفطار شرعًا من أصحاب الأعذار.
وزير-الأوقاف-يلقي-خطبة-الجمعة-من-مسجد-ناصر (9)

الأوقاف تقرر تعليق جميع الأنشطة الجماعية في رمضان

قررت وزارة الأوقاف تعليق جميع الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها، كإجراء احترازي؛ نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا، وبحسب البيان، أكدت الوزارة على حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة.
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