ضبط متهم استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٤ م

أموال - صورة أرشيفية

تمكنت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بدائرة مركز سوهاج لاتهامه بالنصب والاحتيال على عامل يدعى "عصام ص"، واثنين آخرين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قيمتها 645 ألف جنيه، بقصد توظيفها في مجال تجارة الأراضي على غير الحقيقة، زاعمًا قدرته على تقديم أرباح لهم بفائدة شهرية 10%، بخلاف الحقيقة، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

ورد في البلاغ اتهام المشكو في حقه بالنصب والاحتيال على المبلغين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على توظيفها مقابل أرباح شهرية ثابتة، وبالفحص والتحريات، تبين أن المشكو في حقه يدعى "شوقي م" عاطل، له سوابق جنائية. وأكدت التحريات زعم المتهم امتلاكه شركة للاستثمار العقاري والاستصلاح الزراعي،