جريمة

ضبط متهم استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٤ م
أموال - صورة أرشيفية
أموال - صورة أرشيفية
تمكنت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بدائرة مركز سوهاج لاتهامه بالنصب والاحتيال على عامل يدعى "عصام ص"، واثنين آخرين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قيمتها 645 ألف جنيه، بقصد توظيفها في مجال تجارة الأراضي على غير الحقيقة، زاعمًا قدرته على تقديم أرباح لهم بفائدة شهرية 10%، بخلاف الحقيقة، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.
ورد في البلاغ اتهام المشكو في حقه بالنصب والاحتيال على المبلغين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على توظيفها مقابل أرباح شهرية ثابتة، وبالفحص والتحريات، تبين أن المشكو في حقه يدعى "شوقي م" عاطل، له سوابق جنائية. وأكدت التحريات زعم المتهم امتلاكه شركة للاستثمار العقاري والاستصلاح الزراعي،
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بيارة-صرف-صحي

تحريات لكشف غموض غرق سيدة داخل منزلها بسوهاج

في ظروف غامضة عثر الأهالي بناحية قرية الكشح في دار السلام بمحافظة سوهاج، على جثمان ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة، غارقة داخل بيارة صرف صحي بمنزلها، وعلى الفور طلب الأهالي الإسعاف وشرطة النجدة، وتم انتشال الجثمان من البيارة، وأكد المسعفون وفاتها قبل وصولهم إلى محل البلاغ، ونقلوا الجثة إلى أقرب مشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح بمعرفة خبراء الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وظروفها وتوقيت حدوثها، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري لكشف غموض الجريمة.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

وجدوا الطفلة مذبوحة على السطح.. جريمة في الشرقية

اختفت طفلتها البالغة من العمر 5 سنوات، وأخذت الأم تبحث عن صغيرتها في كل أرجاء المنزل، وظنت أن الصغيرة خرجت للعب، أو صعدت على سطح العقار للسبب ذاته، وبصعود الأم إلى السطح أفزعها مشهد جثة صغيرتها أمامها، مذبوحة من العنق والدماء تكسو جسدها النحيل، وأخذت الأم تصرخ صراخًا جنونيًّا، بينما تحتضن جثة طفلتها الساكنة تمامًا، جراء قتلها منذ وقت ليس بالقصير، وتجمع أهالي قرية عرب زيدان التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، على صراخ الأم، وبادروا بإبلاغ الشرطة والإسعاف، إذ نقل المسعفون الجثة إلى المشرحة.
حملات-المرور‎ (4)

نشر أكمنة لضبط المرور والاستعداد للحظر الكامل غدًا

تكثف قوات الإدارة العامة للمرور، من وجودها وارتكاز حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور الرئيسية، خاصة على الطرق السريعة، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتحقيق الانضباط المروري وضمان يسر حركة السيارات في كل الطرق والميادين ومنع وقوع الحوادث المرورية، علاوة على نشر أكمنة استعدادا لضمان تطبيق حظر التجوال الكامل، غدا الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
حملة-امنية (3)

ضبط 2 طن لحوم وكبدة فاسدة في بدروم بأكتوبر

حركة مريبة في بدروم أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، لفتت انتباه قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، بما دفع أفراد القوة للتوقف لفحص الأمر ضمن احتياطات الأمن والسلامة، فتبين وجود 3 أشخاص هم مالك شركة وعاملين لديه، وحيازتهم قرابة 2 طن لحوم وكبدة، يظهر عليها تغير في خواصها الطبيعية وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كان المتهمون الثلاثة يقومون بتعبأتها وتسجيل بيانات مغلوطة عليها تمهيدا لطرحها للتداول في الأسواق، وعلى الفور حررت القوات محضرا بواقعة الضبط، وأحالت المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.
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عملات-مزيفة (4)

سقوط 3 من تجار العملة في قبضة مباحث الأموال العامة

جهود متواصلة تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بالتصدي لكافة أشكال الجريمة تحقيقا لمبدأ الردع العام.
جثة طفل

مصرع طفل طلب نزهة على جرار زراعي فسقط أسفله

يمتلك أقاربه جرار زراعي قديم، فتلمس الطفل البالغ من العمر 9 سنوات استقلال الجرار، كنوع من التنزه، وبالفعل وافق قريبه سائق الجرار وأركبه، لكن بسبب طبيعة المركبة الصعبة، وحركتها العنيفة، وعدم وجود أماكن ركوب أفراد أمنية بها، سقط الطفل أسفل الجرار، مما تسبب في إصاباته بصورة بالغة ومصرعه على الفور، وأكدت أسرة الطفل وقوع الحادث قضاًء وقدرًا، دون وجود شبهة جنائية أو إلقاء اللوم على قائد الجرار، وحررت قوات مركز شرطة طما بسوهاج، محضرًا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
تزوير-أموال-عامة (2)

مباحث الأموال العامة تتصدى لجرائم تزييف العملة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بالتصدي لكافة أشكال الجريمة تحقيقا لمبدأ الردع العام.
علاج-الحروق (1)

في سوهاج.. اختلفا على الحساب فسلقه بالزيت المغلي

صاحب عربة مأكولات بمركز أخميم بسوهاج، يقدم لزبائنه الفول والطعمية الساخنة، اختلف مع شاب يبلغ من العمر 17 سنة على قيمة المأكولات، فما كان من البائع إلا أن صب الزيت المغلي على الشاب، متسببا في "سلقة"، إذ أصيب جسد المجني عليه بحروق سلقية من الدرجة الثالثة بنسبة 80% من أنحاء جسده، فيما بادر الأهالي بطلب سيارات الإسعاف التي نقلت جسد الشاب "شبه المطبوخ"، إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة له، فيما أكد الأطباء خطورة حالته، إلا أنهم حاولوا إسعافه قدر الإمكان ولو حتى لتخفيف آلامه وهو يحتضر.
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