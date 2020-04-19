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بعائد 15.5%.. تفاصيل شهادة «إيد واحدة» للأطباء

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية
وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الأحد، على إصدار شهادة للأطباء وطاقم التمريض تحت مسمي "ايد واحدة" بعائد 15.5%، وذلك كتعبير عن عمق الشكر والتقدير لجهود أطباء مصر ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة ومواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أنهم خط الدفاع الأول، موضحة أن الشهادة ستكون لمدة عام بعائد 15.5% يصرف سنويا، وقيمة الوديعة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر.
من جانب، قال شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب للبنك، إن الأوراق المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني وكارنيه النقابة. وأضاف فاروق أن الشهادة ستتاح في جميع فروع البنك البالغ عددها 93 فرعا في جميع محافظات الجمهورية لمنع التكدس والتزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية،
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الارز (1)

احتياطي الأرز الاستراتيجي يكفى حتى نوفمبر 2021

أكد رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالأسواق الحرة حيث يتم طرح الأرز رفيع الحبة السائب بسعر من 6500 الى 7500 جنيه للطن والأرز عريض الحبة بسعر من 7 الاف الى 8 آلاف للطن ويزيد حوالى 1000 جنيه بالنسبة لطن الأرز المعبأ. وأشار إلى توافر مخزون من الأرز داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين حتى نوفمبر 2021، كما سيتم بدء حصاد المحصول في الموسم الجديد في شهر سبتمبر 2020. وتوقع استلام ما يقرب من 3 ملايين طن أرز أبيض مما سيعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد لفترات طويلة.
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المالية:تقسيط ضريبة الدخل للشركات المتضررة من كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فقد وافق مجلس الوزراء على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتى 30 يونيو المقبل، دون فرض أي غرامات أو مقابل تأخير وذلك للشركات العاملة بقطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهي، وقطاع الفنادق «المنشآت السياحية والفندقية»، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير.
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أسعار الذهب تستقر بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، في السوق المحلي، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1683 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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المجالس التصديرية تبحث سبل انقاذ الصناعة المتعثرة

عقدت المجالس التصديرية، اليوم الأحد، اجتماعا وديا مع نائب وزير المالية أحمد كوجك، عبر "الفيديو كونفرانس"، لبحث السبل والمقترحات نحو انقاذ العديد من الصناعات من خطر التوقف نتيجة للتعثر فى أداء ومواجهة الأعباء المالية، وسداد ما يستحق عليها من مطالبات والتزامات مالية شهرية، مثل: الأجور الشهرية، والتأمينات الاجتماعية والتسهيلات الائتمانية لدى البنوك، ومصروفات التشغيل الشهرية، وما يصاحب ذلك من ارتفاع تكاليف الأعمال الاحترازية لتأمين العمالة من مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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مستشفى بنها الجامعي

بعد إخلاء قسم الأطفال.. كواليس إصابة 3 أطباء بكورونا في «بنها الجامعي»

قررت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، إخلاء قسم الأطفال الداخلي بمستشفى بنها، مؤقتا، لمدة يومين، لإجراء عمليات التعقيم والتطهير، بعد اكتشاف إصابة 3 أطباء بكورونا، مشيرة إلى أن الأطباء شعروا بتعب وضيق في التنفس وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وتم عمل التحاليل اللازمة لهم، وتبين إيجابية الحالات بالفيروس المستجد، وعلى الفور تم عمل حصر لجميع المخالطين للحالات داخل المستشفى من تمريض وعمال وموظفين، وكذلك الأطباء على مستوى الأقسام، لإجراء تحاليل واشعة مقطعية لهم للإطمئنان عليهم.
دار-الافتاء-المصرية

«الإفتاء» توجه رسالة للجيش الأبيض: فدائية في حب الوطن

وجهت دار الإفتاء المصرية تحية للجيش الأبيض من الأطباء والقائمين بالخدمات الطبية العاملين على مواجهة فيروس كورونا، واصفة إياهم بـ «فرسان الميدان».
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

زايد: الكشف السريع على الفرق الطبية قبل مغادرة العزل

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل، وهم: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. ووجهت الوزيرة بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.
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دعما للجيش الأبيض..100 ألف جنيه لأسرة الطبيب المتوفي

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف 50 ألف جنيه دعما لأسرة كل طبيب "بشري – أسنان – صيدلي– بيطري" يستشهد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية، و20 ألف جنيه لكل طبيب "بشري، أسنان، صيدلي، بيطري" يصاب بالفيروس، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية ويتم حجزه بإحدى مستشفيات العزل.
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