بعائد 15.5%.. تفاصيل شهادة «إيد واحدة» للأطباء

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية

وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الأحد، على إصدار شهادة للأطباء وطاقم التمريض تحت مسمي "ايد واحدة" بعائد 15.5%، وذلك كتعبير عن عمق الشكر والتقدير لجهود أطباء مصر ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة ومواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أنهم خط الدفاع الأول، موضحة أن الشهادة ستكون لمدة عام بعائد 15.5% يصرف سنويا، وقيمة الوديعة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر.

من جانب، قال شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب للبنك، إن الأوراق المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني وكارنيه النقابة. وأضاف فاروق أن الشهادة ستتاح في جميع فروع البنك البالغ عددها 93 فرعا في جميع محافظات الجمهورية لمنع التكدس والتزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية،