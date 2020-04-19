ضبط 2 طن لحوم وكبدة فاسدة في بدروم بأكتوبر
١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٥ م
حملة أمنية - صورة أرشيفية
حركة مريبة في بدروم أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، لفتت انتباه قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، بما دفع أفراد القوة للتوقف لفحص الأمر ضمن احتياطات الأمن والسلامة، فتبين وجود 3 أشخاص هم مالك شركة وعاملين لديه، وحيازتهم قرابة 2 طن لحوم وكبدة، يظهر عليها تغير في خواصها الطبيعية وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كان المتهمون الثلاثة يقومون بتعبأتها وتسجيل بيانات مغلوطة عليها تمهيدا لطرحها للتداول في الأسواق، وعلى الفور حررت القوات محضرا بواقعة الضبط، وأحالت المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.
وتبين في محضر الضبط أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة للإدارة
العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، لملاحظة الحالة الأمنية بالمدن العمرانية الجديدة بدائرة قسم شرطة أكتوبر بمحافظة الجيزة،
تمكنت القوات من ضبط شخصين (مدير شركة لتجارة اللحوم، عامل مقيمان بالقاهرة والفيوم)
حال تواجدهما ببدروم أحد العمارات
وتبين في محضر الضبط أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة للإدارة
العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، لملاحظة الحالة الأمنية بالمدن العمرانية الجديدة بدائرة قسم شرطة أكتوبر بمحافظة الجيزة،
تمكنت القوات من ضبط شخصين (مدير شركة لتجارة اللحوم، عامل مقيمان بالقاهرة والفيوم)
حال تواجدهما ببدروم أحد العمارات بدائرة القسم.
وعثر
بحوزتهما على (1600 كيلو جرام لحوم – 270 كيلو جرام كبدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي
"وفق تقرير مفتش الصحة عقب التنسيق معه" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح
غير مشروعة.
وتتواصل
الجهود الأمنية في الرقابة والتفتيش ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة وزارة
الداخلية لحماية المواطنين، لاسيما تكثيف المرورات الأمنية لضبط كافة أشكال استغلال الظروف الراهنة فى مقاومة انتشار فيروس كورونا لتحقيق أرباح غير مشروعة.