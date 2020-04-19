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روسيا تأمل أن تصل لذروة تفشي «كورونا» الأسبوع المقبل

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف - صورة أرشيفية
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف - صورة أرشيفية
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن هناك أملا في أن يصل تفشي فيروس "كورونا" المستجد في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل، قائلا إنه يأمل في أن يصل تفشي الفيروس في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل بعدما شهدت "أعداد المصابين بالفيروس نسقا تصاعديا يوميا" خلال الأيام الماضية، وذلك حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" عن بيسكوف في حوار تليفزيوني اليوم الأحد. وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا أن عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا ارتفع إلى 42 ألفا و853 مصابا.
يأتي ذلك بعد تسجيل 6 آلاف و60 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو رقم قياسي مقارنة بالإصابات الجديدة المسجلة خلال الأيام الماضية. وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم، أنه تم تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 361 حالة وفاة. وأضاف البيان أن
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انتخابات مالي

رغم العنف و«كورونا».. مالي تنتخب مجلس النواب

بدأ مواطنو مالي التصويت، اليوم الأحد، لاختيار نوابهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية أبقت السلطات على موعدها على الرغم من أعمال العنف التي يقوم بها جهاديون وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد وخطف المعارض الرئيسي لنظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وفي باماكو، فتحت مراكز التصويت أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش، حسبما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. وقال الطالب موسى دياكيتي (23 عاما) لفرانس برس: "قمت بالتصويت. هذا ضروري على الرغم من الوضع الحالي. نحتاج إلى نواب جدد لتعزيز ديموقراطيتنا".
كورونا والحجر الصحي (11)

حكومة بريطانيا تنفي رفع الإغلاق خلال 3 أسابيع

نفت الحكومة البريطانية، تقارير تقول إن الإغلاق الكامل المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا يمكن أن يتم رفعه خلال 3 أسابيع، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج"، اليوم الأحد، وذكر وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، وهو واحد من هؤلاء الذين يقودون شؤون الحكومة، بينما يتعافى رئيس الوزراء بوريس جونسون من إصابته بالفيروس، أن الخطة مازالت تتمثل في الالتزام بالاختبارات التي حددها وزير الخارجية دومينيك راب. وكانت تقارير صحفية ذكرت اليوم أن الحكومة صاغت خطة مكونة من 3 مراحل لإنهاء الإغلاق الكامل، التي ربما تشهد إعادة فتح المدارس 11 مايو المقبل.
فيروس- كورونا (16)

طبيب بلجيكي تعافى من كورونا: اعتقدت أنني لن أعود للحياة أبدا

تحدث طبيب مسالك بولية بلجيكي عن تجربته ”المذهلة“ بعد أن نجا من كوفيد-19 وخرج من العناية المركزة حيث أمضى ثلاثة أسابيع في غيبوبة. وقال أنطوان ساسين من غرفته في مستشفى دلتا شيريك في بروكسل، حيث كان يعمل، ”كنت أرى نهايتي... اعتقدت أنني سأموت ولن أعود للحياة أبدا“. وشخص الأطباء إصابة ساسين (58 عاما) وفريقه في المستشفى وأدخلوه وحدة العناية المركزة عندما ساءت حالته. وأخل الأطباء وُضع ساسين في غيبوبة مستحثة طبيا، لكنه يقول إنه كان مدركا لرغبته في مكافحة المرض وإنه كانت لديه أيضا رؤى لوالده الراحل.
فيروس كورونا

إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات بـ«كورونا» خلال شهر

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 410 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، لتمثل بذلك أدنى حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ نحو شهر، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفا و453 حالة، موضحة أنه تم تسجيل 4 آلاف و218 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 195 ألفا و944 حالة، وذلك حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء. ومددت إسبانيا، أمس السبت، الإغلاق لأسبوعين إضافيين حتى 9 مايو، المقبل حسبما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
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مساعدات صينية

الصين تقدم لروسيا 23 طن مساعدات إنسانية

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها تسلمت أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية من الصين للمساهمة منها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وذكرت الخدمة الصحفية بإدارة العلاقات الاقتصادية والدولية لحكومة موسكو، في بيان لها، أنه تم تسليم 23 طنا من المساعدات الإنسانية إلى موسكو من جمهورية الصين الشعبية لمكافحة الوباء، وقدمت مقاطعة هيلونججيانج الشحنة الإنسانية مجانا، ووفقا للسلطات في موسكو، تشمل البضائع أكثر من 220 ألف قناع وجه، وأكثر من 100 ألف قفاز طبي، و2500 بذلة واقية، و5 آلاف اختبار للفيروس، ومعدات أخرى للمنشآت الطبية.
بوتين

روسيا تحسن أجور القطاع الطبي العامل في مواجهة كورونا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، تحسين أجور القطاع الطبي العامل في مواجهة فيروس كورونا. فى غضون ذلك، تمكن مختصون بمركز "جينوتيك" الروسى للطب الوراثى من ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لفيروس كورونا المستجد، يستخدم الحد الأدنى من المكونات ويسمح بإعداد عينة الاختبار فى عشر دقائق. وذكرت اليوم، أن المركز قدم طلبا إلى الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك لتسجيل الابتكار، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات السابقة لاكتشاف كورونا المسجلة رسميا، هي خلط لكواشف كيميائية مختلفة، بينما الابتكار الجديد يستخدم نوعين من الكواشف فقط.
كورونا والحجر الصحي (3)

روسيا تبدأ اختبار سريري للقاح كورونا على 60 متطوعًا

أعلن رينات ماكسيوتوف المدير العام للمركز العلمي الحكومي الروسي (فيكتور)، أن المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح من فيروس "كورونا المستجد" ستجري على 60 متطوعًا. وقال ماكسيوتوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت : "لقد تم بالفعل تشكيل قائمة من المتطوعين لتجريب هذا اللقاح، وهناك من يرغب باختبار اللقاح على نفسه بين مصممي هذا العقار الطبي لأنهم واثقون من فعاليته وسلامته".. مضيفا "أن المختص إيلناز عمادالدينوف، وهو المصمم الرئيسي لهذا اللقاح، أصر على تسجيل اسمه في القائمة".
فيروس- كورونا (8)

روسيا تعلن عن تطوير 7 نماذج للقاحات «كورونا»

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية، اليوم السبت، أنها طورت 7 نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية إلى فيرونيكا سكافوريتسوفا مديرة الوكالة، قولها: "حتى اليوم طورت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية 7 نماذج للقاحات مُهندسة جينيً تم جمعها من بروتينات مدمجة كل منها يحتوي على محددات مستضدية أي أجزاء تتفاعل مع الفيروس"، مضيفة: "المهمة الحالية هي اختيار نموذج اللقاح الأكثر فعالية من النماذج السبعة".
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