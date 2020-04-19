روسيا تأمل أن تصل لذروة تفشي «كورونا» الأسبوع المقبل

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٦ م

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف - صورة أرشيفية

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن هناك أملا في أن يصل تفشي فيروس "كورونا" المستجد في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل، قائلا إنه يأمل في أن يصل تفشي الفيروس في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل بعدما شهدت "أعداد المصابين بالفيروس نسقا تصاعديا يوميا" خلال الأيام الماضية، وذلك حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" عن بيسكوف في حوار تليفزيوني اليوم الأحد. وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا أن عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا ارتفع إلى 42 ألفا و853 مصابا.

يأتي ذلك بعد تسجيل 6 آلاف و60 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو رقم قياسي مقارنة بالإصابات الجديدة المسجلة خلال الأيام الماضية. وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم، أنه تم تسجيل 48 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 361 حالة وفاة. وأضاف البيان أن