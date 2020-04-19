نشر أكمنة لضبط المرور والاستعداد للحظر الكامل غدًا

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م

حملة أمنية - صورة أرشيفية

تكثف قوات الإدارة العامة للمرور، من وجودها وارتكاز حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور الرئيسية، خاصة على الطرق السريعة، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتحقيق الانضباط المروري وضمان يسر حركة السيارات في كل الطرق والميادين ومنع وقوع الحوادث المرورية، علاوة على نشر أكمنة استعدادا لضمان تطبيق حظر التجوال الكامل، غدا الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونجحت قوات المرور على مدار 24 ساعة مضت في ضبط 1989 مخالفة مرورية، تنوعت بين حالات قيادة دون ترخيص، وسير في حارات مرورية غير مخصصة "بالنسبة لسيارات النقل"، علاوة على مخالفات سير عكس الاتجاه، ومخالفات عدم التزام بلوائح المرور اللازمة لحفظ الأمن والسلامة، بجانب مخالفات تحميل ركاب في سيارات نصف نقل بالمخالفة