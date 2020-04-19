وجدوا الطفلة مذبوحة على السطح.. جريمة في الشرقية

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م

أرشيفية

اختفت طفلتها البالغة من العمر 5 سنوات، وأخذت الأم تبحث عن صغيرتها في كل أرجاء المنزل، وظنت أن الصغيرة خرجت للعب، أو صعدت على سطح العقار للسبب ذاته، وبصعود الأم إلى السطح أفزعها مشهد جثة صغيرتها أمامها، مذبوحة من العنق والدماء تكسو جسدها النحيل، وأخذت الأم تصرخ صراخًا جنونيًّا، بينما تحتضن جثة طفلتها الساكنة تمامًا، جراء قتلها منذ وقت ليس بالقصير، وتجمع أهالي قرية عرب زيدان التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، على صراخ الأم، وبادروا بإبلاغ الشرطة والإسعاف، إذ نقل المسعفون الجثة إلى المشرحة.

انتقل فريق من نيابة أبوحماد، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية لمناظرة الجثة، وأمر بالتشريح لبيان جميع الاعتداءات التي تعرضت لها الطفلة، وتحديد توقيت الوفاة وكيفية حدوثها وبيان ثمة أدلة بيولوجية تساعد في تحديد هوية الجاني من عدمه، وصرحت النيابة بدفن الجثمان فور