جريمة

وجدوا الطفلة مذبوحة على السطح.. جريمة في الشرقية

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٣ م
أرشيفية
أرشيفية
اختفت طفلتها البالغة من العمر 5 سنوات، وأخذت الأم تبحث عن صغيرتها في كل أرجاء المنزل، وظنت أن الصغيرة خرجت للعب، أو صعدت على سطح العقار للسبب ذاته، وبصعود الأم إلى السطح أفزعها مشهد جثة صغيرتها أمامها، مذبوحة من العنق والدماء تكسو جسدها النحيل، وأخذت الأم تصرخ صراخًا جنونيًّا، بينما تحتضن جثة طفلتها الساكنة تمامًا، جراء قتلها منذ وقت ليس بالقصير، وتجمع أهالي قرية عرب زيدان التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، على صراخ الأم، وبادروا بإبلاغ الشرطة والإسعاف، إذ نقل المسعفون الجثة إلى المشرحة.
انتقل فريق من نيابة أبوحماد، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية لمناظرة الجثة، وأمر بالتشريح لبيان جميع الاعتداءات التي تعرضت لها الطفلة، وتحديد توقيت الوفاة وكيفية حدوثها وبيان ثمة أدلة بيولوجية تساعد في تحديد هوية الجاني من عدمه، وصرحت النيابة بدفن الجثمان فور
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بيارة-صرف-صحي

تحريات لكشف غموض غرق سيدة داخل منزلها بسوهاج

في ظروف غامضة عثر الأهالي بناحية قرية الكشح في دار السلام بمحافظة سوهاج، على جثمان ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة، غارقة داخل بيارة صرف صحي بمنزلها، وعلى الفور طلب الأهالي الإسعاف وشرطة النجدة، وتم انتشال الجثمان من البيارة، وأكد المسعفون وفاتها قبل وصولهم إلى محل البلاغ، ونقلوا الجثة إلى أقرب مشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح بمعرفة خبراء الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وظروفها وتوقيت حدوثها، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري لكشف غموض الجريمة.
حملات-المرور‎ (4)

نشر أكمنة لضبط المرور والاستعداد للحظر الكامل غدًا

تكثف قوات الإدارة العامة للمرور، من وجودها وارتكاز حملاتها المرورية بجميع الطرق والمحـاور الرئيسية، خاصة على الطرق السريعة، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتحقيق الانضباط المروري وضمان يسر حركة السيارات في كل الطرق والميادين ومنع وقوع الحوادث المرورية، علاوة على نشر أكمنة استعدادا لضمان تطبيق حظر التجوال الكامل، غدا الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
حملة-امنية (3)

ضبط 2 طن لحوم وكبدة فاسدة في بدروم بأكتوبر

حركة مريبة في بدروم أحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، لفتت انتباه قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، بما دفع أفراد القوة للتوقف لفحص الأمر ضمن احتياطات الأمن والسلامة، فتبين وجود 3 أشخاص هم مالك شركة وعاملين لديه، وحيازتهم قرابة 2 طن لحوم وكبدة، يظهر عليها تغير في خواصها الطبيعية وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كان المتهمون الثلاثة يقومون بتعبأتها وتسجيل بيانات مغلوطة عليها تمهيدا لطرحها للتداول في الأسواق، وعلى الفور حررت القوات محضرا بواقعة الضبط، وأحالت المتهمين للنيابة العامة للتحقيق.
قضية-الرشوة (4)

ضبط متهم استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها

تمكنت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بدائرة مركز سوهاج لاتهامه بالنصب والاحتيال على عامل يدعى "عصام ص"، واثنين آخرين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قيمتها 645 ألف جنيه، بقصد توظيفها في مجال تجارة الأراضي على غير الحقيقة، زاعمًا قدرته على تقديم أرباح لهم بفائدة شهرية 10%، بخلاف الحقيقة، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.
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جثة طفل

«ملاءة حمراء وحبل سري» جثة مولود في القمامة ببورسعيد

انتاب عمال جمع القمامة في منطقة زمزم بحي الضواحي ببورسعيد حالة من الفزع، إذ عثروا خلال رفع القمامة على جثة رضيع حديث الورادة، داخل صندوق قمامة، وانتابت القشعريرة أجساد العمال وهم يستنكرون أن تهون روح طفل لا حول له ولا قوة على جناة يتخلصون منه بهذا الشكل المفجع، إذ كان الطفل ملفوفًا في ملاءة حمراء، ويبدو أنه حديث الولادة إذ أن الحبل السري كان لا يزال ملفوفًا على جسده، بينما جسم المولود ملطخ بدماء الولادة، وعلى الفور استغاث عمال النظافة بشرطة النجدة لتحرير محضرًا بالواقعة.
جثة- ارشفيفة

«مرضيش يديله التوك توك».. جريمة قتل هزت شبرا الخيمة

"هات التوك توك، أروح بيه مشوار"، هكذا طلب عاطل من صديقه المقيم بدائرة ثان شبرا الخيمة، ليرد عليه صديقه معتذرًا بالرفض، قائلًا له: "معلش يا صاحبي أنت عارف أنا باكل عليه عيش ومحلتيش غيره، والدنيا دلوقت قلق، وممكن في أي كمين يسحبوا التوك توك، إركب مواصلات بدل ما تأذيني، ولو عايز فلوس المشوار عنيا ليك"، وهو ما اعتبره طالب ا"لتوك توك" إهانة له، فتشاجر مع ماله، وخلال تشاجرهما تعدى عليه بعدة طعنات بمفك كان موجود داخل "التوك توك"، فأردى صاحبه قتيلًا ولاذ بالفرار، حتى تمكنت قوات الامن من ضبطه.
جثة

«عايزين نت».. موظفة تدفع حياتها ثمنًا لهذا الطلب

بلاغ ورد إلى شرطة النجدة بالمنيا، يفيد بمقتل "م-ا" 59 عاماً موظفة، أثر إصابتها بعدة طعنات في الوجه والرقبة والصدر بمسكنها، وعلى الفور هرعت سيارات النجدة والإسعاف إلى محل البلاغ، فأكد المسعفون مصرع المجني عليها قبل وصولهم بوقت طويل، وأنها قُتلت بوحشية بطعنات نافذة في العنق والوجه، وأن الطعنات كانت غائرة وقطعت أوردة العنق مما تسبب في مصرع المجني عليها على الفور، واتهم أبناء المجني عليها والدهم "ع" 62 عاماً بالمعاش، بقتل أمهم، موضحين أنه عنيف وبخيل، ودائم سبهم وإهانتهم والتعدي عليهم، وزادت عصبيته وهمجيته معهم بعد خروجه على المعاش.
اشتباكات

«جثتان ورصاص وسلاح».. ماذا حدث في جريمة فيصل؟

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مشاجرة انتهت بمقتل شابين بمنطقة بولاق الدكرور، وتداول مقطع فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رصدت المتابعة الأمنية تداول فيديو لمشاجرة بين الأهالي بشارع الملكة بفيصل دائرة قسم بولاق الدكرور تحت عنوان "تاجر مخدرات ينتقم من أحد الأهالي للإرشاد عنه"، وبإجراء الفحص تبين أن مشاجرة نشب بين طرف أول صاحب محل هواتف "محمود .ح." وشقيقه "شعبان" صاحب محل بقالة واثنين آخرين، وطرف ثاني 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة.
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