مستقبل وطن: 92.9% من المصريين ليس لديهم نية للخروج في شم النسيم

تحرير:محمد محمود ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٥ م

مستقبل وطن

أجرى مركز مستقبل وطن لاستطلاع الرأي العام، برئاسة محمد الجارحي الأمين العام المساعد وأمين الشباب بالحزب، دراسة ميدانية واستطلاع رأي جديد لقياس نبض الشارع المصري حول الاحتفال بشَمِّ النَّسِيم في ظلِّ انتشار فيروس كُورونا المُستجد. واستهدفت هذه الدِّراسة رصد آراء المِصريين وتحليلها حول حول الاحتفال بشَمِّ النَّسِيم من عدمه في ظلِّ انتشار فيروس كُورونا المُستجد وتحليلها، وذلك من خلال عينة احتماليَّة عددها (850) مُواطنًا في الفئات العمريَّة المُختلفة خلال الفترة (10-14) أبريل 2020.

وتوصلت الدراسة الاستطلاعية إلى مجموعة من النتائج، جاء أبرزها: 88.2 % من المُواطنين غير مُوافقين على فتح الحدائق والمُتنزهات، بينما 11.8% فقط مُوافقون على هذا الإجراء، وذلك يُبين حرص المُواطنين على تنفيذ تعليمات الدولة في تطبيق حظر التجول. 89.4 % من المُواطنين غير مُوافقين على فتح المناطق الساحليَّة