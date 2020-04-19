جامعة الإسكندرية: البنية التكنولوجية تحكم مصير امتحانات نهاية العام

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، موافقة مجلس الجامعة على ترك الحرية كاملة للكليات فى اختيار أحد البديلين "إعداد مشروع بحثي أو إجراء امتحان إلكتروني بالنسبة لطلاب فرق النقل والحرية في اختيار وإعداد المشروعات البحثية سواء في شكل «مقالة بحثية، مشروع بحثي، بحث مرجعي» في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل على أن تقوم مجالس الأقسام بكل كلية بوضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك المشروعات وفقاً لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة، فضلاً عن قيام مجالس الأقسام بتحديد نسبة «الاقتباس» في البحث العلمي.
وأوضح
الكردي، خلال اجتماع مجلس الجامعة بالفيديو كونفرانس، اليوم، أنه من الممكن أن يشارك
في البحث أكثر من طالب بحد أقصى 5 طلاب، ولفت الكردي أن الجامعة ستقوم بدراسة المعايير
التي ستقدمها كل كلية لمراجعة وتصحيح كل الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول أية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من
وأوضح
الكردي، خلال اجتماع مجلس الجامعة بالفيديو كونفرانس، اليوم، أنه من الممكن أن يشارك
في البحث أكثر من طالب بحد أقصى 5 طلاب، ولفت الكردي أن الجامعة ستقوم بدراسة المعايير
التي ستقدمها كل كلية لمراجعة وتصحيح كل الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول أية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من رسائل أخرى كلياً أو جزئياً، مشيرًا
إلى أن بنك المعرفة المصري سيكون هو المرجعية للطلاب في الحصول على المراجع والمصادر
الخاصة ببحثهم، وسيقوم الطلاب بإرسال بحوثهم عن طريق البريد الرسمي الجامعي الذي تم
تفعيله موخرًا [email protected]
وبالنسبة
للامتحانات الإلكترونية، وافق المجلس على عقدها حسب امكانات كل كلية فيما يخص بنية
تحتية تكنولوجية قوية تسمح بأداء هذه الامتحانات، مع إمكانية تقسيم الطلاب وقيامهم
بأداء الامتحانات في أكثر من موعد.
ووافق
المجلس على استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى 31 مايو نهاية الفصل
الدراسي الثاني، لكل الفرق الدراسية وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة
تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات او النقاط المعتمدة
التي استوفاها الطلاب.
كما
وافق المجلس على عدم احتساب تقييم المواد الدراسية لهذا الفصل الدراسي ضمن المجموع
التراكمي واعتبار الطالب "ناجح أو راسب فقط"، على أن يتم تعويض طلاب المراحل
الثلاثة "الأولى والثانية والثالثة" عن المواد التى لم يتم الانتهاء منها
فى بداية العام الدراسي المقبل بمحاضرات مكثفة فى بداية الفصل الدراسي.
وافق
أيضًا المجلس على تأجيل الإمتحانات لطلاب السنوات النهائية التي كان مقررًا عقدها في
نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة،
وسيتم وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة
قبل إجراء الاختبارات وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل اية عقبات تواجه
هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم سواء في التجنيد أو السفر أو أيه مشكلة أخرى.
ووافق
المجلس على عقد امتحانات الدراسات العليا عقب انتهاء فترة تعليق الدراسة، مع عدم احتساب
فترة تعطيل الدراسة ضمن الفترة المطلوبة للحصول على الدرجة، وتأجيل امتحانات الطلاب
الوافدين الذين تخلفوا عن الحضور وكذا ترحيل امتحانات مواد التخلفات وأداؤها في أقرب
فرصة ممكنة بعد عودة الدراسة.