جامعة الإسكندرية: البنية التكنولوجية تحكم مصير امتحانات نهاية العام

تحرير:محمد مجلي ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٧ م

جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، موافقة مجلس الجامعة على ترك الحرية كاملة للكليات فى اختيار أحد البديلين "إعداد مشروع بحثي أو إجراء امتحان إلكتروني بالنسبة لطلاب فرق النقل والحرية في اختيار وإعداد المشروعات البحثية سواء في شكل «مقالة بحثية، مشروع بحثي، بحث مرجعي» في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل على أن تقوم مجالس الأقسام بكل كلية بوضع المعايير والضوابط والشروط والقواعد اللازمة لتقييم وإجازة تلك المشروعات وفقاً لطبيعة الدراسة المقررة لكل كلية أو برنامج دراسي على حدة، فضلاً عن قيام مجالس الأقسام بتحديد نسبة «الاقتباس» في البحث العلمي.

وأوضح الكردي، خلال اجتماع مجلس الجامعة بالفيديو كونفرانس، اليوم، أنه من الممكن أن يشارك في البحث أكثر من طالب بحد أقصى 5 طلاب، ولفت الكردي أن الجامعة ستقوم بدراسة المعايير التي ستقدمها كل كلية لمراجعة وتصحيح كل الرسائل المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبول أية رسائل مقدمة منهم إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من