تحريات لكشف غموض غرق سيدة داخل منزلها بسوهاج

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٨ م

أرشيفية

في ظروف غامضة عثر الأهالي بناحية قرية الكشح في دار السلام بمحافظة سوهاج، على جثمان ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة، غارقة داخل بيارة صرف صحي بمنزلها، وعلى الفور طلب الأهالي الإسعاف وشرطة النجدة، وتم انتشال الجثمان من البيارة، وأكد المسعفون وفاتها قبل وصولهم إلى محل البلاغ، ونقلوا الجثة إلى أقرب مشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح بمعرفة خبراء الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وظروفها وتوقيت حدوثها، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري لكشف غموض الجريمة.

رجح عددًا من الأهالي لرجال المباحث، وقوع الحادث قضاءًا وقدرًا دون وجود شبهة جنائية، باختلال توازن السيدة مما تسبب في مصرعها بسقوطها داخل بيارة صرف صحي في منزلها بقرية الكشح بدارالسلام في سوهاج، مؤكدين أنها سيدة محبوبة ولا عداوات لها مع أحد، ولا توجد خلافات داخل أسرتها تشير إلى اعتزام أحد على قتلها بإلقائها