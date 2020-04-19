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طارق شوقي: التعليم رحلة لابد أن يخوضها الطالب دون توتر

وزير التعليم: قرار وجود الطلاب في لجان قرار دولة وليس وزارة.. الدولة تعرف جيدا كيف ستؤمن امتحانات الثانوية ونتوقع مع حلول الامتحانات أن يكون الحظر تم إلغاؤه
تحرير:أمينة محمود ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٣ م
طارق شوقي
طارق شوقي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن التعليم المصري في آخر 4 سنوات تغير تغييرا جذريا وكبيرا. وأضاف شوقي في تسجيل صوتي بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن فلسفة التعليم الجديدة، تقوم على أن التعليم هو رحلة تعليمية يأتمننا فيها أولياء الأمور على أبنائهم ليتعلموا معنا مجموعة من المهارات، ومن المفترض "إذا كنا نعمل بشكل صحيح" أن تكون الرحلة بلا توتر وبلا مشاكل وبلا تكلفة بما أن الدستور ينص على أن التعليم مجاني بجودة عالية، لتخريج طلاب قادرين على المنافسة.
وأوضح شوقي، أن الوزارة قامت بتطبيق منظومة التعليم الجديدة التي بدأت من رياض الأطفال ووصلت هذا العام للصف الثاني الابتدائي، ومن المقرر أن تصل للصف الثالث الابتدائي في سبتمبر المقبل. وأشار وزير التعليم إلى أن الطلاب في نظام التعليم الجديد يدرسون منهجًا متعدد التخصصات، إلى جانب دراسة اللغات، مؤكدًا أن
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هالة- زايد

الصحة: الفرق الطبية بالمستشفيات حائط الصد للأمراض المعدية

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الأحد اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بـ 9 مستشفيات عزل وهم: “أبوخليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، تمي الأمديد، بلطيم، النجيلة، ملاوي ومستشفى قها”، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، إذ وجهت الوزيرة الشكر لجموع الصيادلة للدور الكبير الذي يقومون به ولما أثبتوه من كفاءة في العمل، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل واشتراكهم في عمليات التقصي، ودورهم الحيوي في تحديث بروتوكولات العلاج.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية بكورونا.. و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.
تحليل-مخدرات

سلبية تحاليل 190 مخالطا للأطباء المصابين بكورونا في «بنها الجامعي»

أعلنت مستشفى بنها الجامعي، سلبية نتائج التحاليل والأشعة التي أجريت للمخالطين لأطباء قسم الأطفال الثلاثة المصابين بفيروس كورونا، موضحة اليوم الأحد، أنها أجرت تحاليل صورة الدم والأشعة المقطعية لـ190 فردا من العاملين والتمريض والأطباء المخالطين للحالات الثلاث التي ظهرت بالمستشفى، مشيرة إلى أنه في حال ظهور الأعراض على أي شخص أو االاشتباه في إصابته، يتم تحويله فورا إلى حميات بنها، لأخذ مسحات (pcr) الخاصة بفيروس كورونا وفقا لبرتوكول وزارة الصحة، لأن المستشفى الجامعي ليس لديها هذه المسحات.
كورونا

تخصيص مستشفى جامعة الأزهر للعزل الصحي لمصابي كورونا

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، إنه جرى تخصيص الجناح الفندقي بمستشفى الجامعة التخصصي بمدينة نصر، لاستقبال الطاقم الطبي بجامعة الأزهر، لإجراء العزل الصحي المقرر لهم، بعد مشاركتهم في الفرق العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات المقررة للحجر بوزارة الصحة، بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدًا في بيان له، أنه يجرى تحضير مستشفى الجامعة التخصصي بمدينة نصر، للعزل لمنسوبي الجامعة والمرضى من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي انتشر مؤخرًا في البلاد.
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طارق- شوقي

التعليم: لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية للطلاب

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وأشارت الوزارة أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
طارق-شوقى

في رسالة مصورة.. وزير التعليم يطلق منصة التواصل «Edmodo»

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسائل مهمة لطلاب سنوات النقل. وقال شوقي، في رسالة مصورة: "يجب على جميع الطلاب التركيز في الوقت الحالي على كيفية إعداد المشروعات البحثية وعدم التطرق إلى كيفية تسليمه، حيث عملت الوزارة على توفير حلول كثيرة في حالة عدم وجود إنترنت منها الاعتماد على الكتاب المدرسي وتم توفير نماذج لعمل المشروعات البحثية للاقتداء بها". وأشار شوقي إلى أن الوزارة ستعلن عن آليات تسليم المشروع البحثي في الأول من مايو المقبل.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

طارق شوقي يُعلن مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب

?أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة فيديو مصورة اليوم الخميس، مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم: انتظروا حزمة قرارات جديدة اليوم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، اليوم الخميس، إن ما ينشر عن القرارات الجديدة التي ستتخذها الوزارة عبر المواقع الإلكترونية "معلومات غير دقيقة".
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