إصابات كورونا حول العالم تتخطى 2 مليون و350 ألف

تحرير:هالة صقر ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٥ م

كورونا

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز 2 مليون و350 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 161 ألف حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 740 ألف و 151 حالة إصابة، والوفيات إلى 39 ألف و68 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات في إسبانيا 195 ألف و944 حالة، وبلغ عدد الوفيات 20 ألف و453 حالة. وارتفع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 175 ألف و925 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 23 ألف و 277 حالة، وفي فرنسا بلغ عدد المصابين 151 ألف و 793 حالة، والوفيات 19 ألف و 323 حالة.

جدير بالذكر ان عدد الإصابات حول العالم، أمس السبت، وصل إلى 2 مليون و300 ألف إصابة، فيما وصل عدد الوفيات حاجز 150 ألف حالة وفاة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصل عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحتل المركز الأول في عدد الإصابات إلى 728 ألف و 293 إصابة، وارتفع عدد الوفيات