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إصابات كورونا حول العالم تتخطى 2 مليون و350 ألف

تحرير:هالة صقر ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٥ م
كورونا
كورونا
تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز 2 مليون و350 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 161 ألف حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 740 ألف و 151 حالة إصابة، والوفيات إلى 39 ألف و68 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات في إسبانيا 195 ألف و944 حالة، وبلغ عدد الوفيات 20 ألف و453 حالة. وارتفع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 175 ألف و925 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 23 ألف و 277 حالة، وفي فرنسا بلغ عدد المصابين 151 ألف و 793 حالة، والوفيات 19 ألف و 323 حالة.
جدير بالذكر ان عدد الإصابات حول العالم، أمس السبت، وصل إلى 2 مليون و300 ألف إصابة، فيما وصل عدد الوفيات حاجز 150 ألف حالة وفاة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصل عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحتل المركز الأول في عدد الإصابات إلى 728 ألف و 293 إصابة، وارتفع عدد الوفيات
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طفل-رضيع

هوس كورونا يلاحق المواليد..أب هندي يسمي ابنه مُطهر

أعلنت أسرة هندية، أنها قررت تسمية مولودها الجديد «Sanitiser أو مطهر»، موضحة أن الناس سيتذكرون دائما ان المطهر هو الذي أنقذهم من الإصابة بالفيروس، وذلك بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية. وقال أومفير سينج، والد الطفل في تصريح لـ «كيدزيوت»، أن اختيار الاسم هو بمثابة تذكير دائم للناس بوقت أزمة فيروس كورونا المستجد، وأهمية تدابير السلامة للبقاء في أمان، وللحث على إبقاء الأيدي نظيفة لتقليل معدل انتقال العدوى، لافتا إلى أن الجميع يحارب ضد هذا الفيروس بداية من رئيس الوزراء إلى الشعب.
العالم يحارب كورونا

وفاة 80% من مصابي كورونا بمستشفيات بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، وفاة 80% من المصابين بفيروس كورونا وذلك بعد دخولهم المستشفيات منذ تفشي المرض وحتى الآن، موضحة أن هناك 16 ألف شخص توفوا من بين 18 ألف شخص دخلوا المستشفيات بسبب إصابتهم بالفيروس. وأكدت الحكومة، في تصريحات إعلامية، أن نسبة 80%، تعد نسبة صادمة بشكل كبير، مشيرا إلى إجراء نحو 43 ألف اختبارا للكشف عن فيروس كورونا المستجد حتى الآن. وكانت وزارة الصحة البريطانية، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل 888 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
انتخابات مالي

رغم العنف و«كورونا».. مالي تنتخب مجلس النواب

بدأ مواطنو مالي التصويت، اليوم الأحد، لاختيار نوابهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية أبقت السلطات على موعدها على الرغم من أعمال العنف التي يقوم بها جهاديون وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد وخطف المعارض الرئيسي لنظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وفي باماكو، فتحت مراكز التصويت أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش، حسبما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. وقال الطالب موسى دياكيتي (23 عاما) لفرانس برس: "قمت بالتصويت. هذا ضروري على الرغم من الوضع الحالي. نحتاج إلى نواب جدد لتعزيز ديموقراطيتنا".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 2

روسيا تأمل أن تصل لذروة تفشي «كورونا» الأسبوع المقبل

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن هناك أملا في أن يصل تفشي فيروس "كورونا" المستجد في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل، قائلا إنه يأمل في أن يصل تفشي الفيروس في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل بعدما شهدت "أعداد المصابين بالفيروس نسقا تصاعديا يوميا" خلال الأيام الماضية، وذلك حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" عن بيسكوف في حوار تليفزيوني اليوم الأحد. وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا أن عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا ارتفع إلى 42 ألفا و853 مصابا.
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كورونا

الإمارات تسجل 479 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و479 حالة إصابة جديدة، وشفاء 98 حالة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1286 حالة، كما أنها تجري أكثر من 23 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، موضحة أن حالات الوفاة الأربعة كانت لمصابين من جنسيات مختلفة شملت مصاب خليجي و3 مصابين آسيويين، وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41 حالة.
كورونا والحجر الصحي (8)

إصابات كورونا حول العالم يتخطى 2 مليون و300 ألف

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، اليوم السبت، حاجز 2 مليون و300 ألف إصابة، فيما عدد الوفيات حاجز 150 ألف حالة وفاة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مازالت أمريكا تحتل المركز الأول في عدد الإصابات بواقع 728 ألف و 293 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 38244 حالة. وتأتي أسبانيا في المرتبة الثانية بعدد إصابات بلغ 191 ألف و726 إصابة، وعدد وفيات 20043 حالة، تليها إيطاليا بعدد إصابات 175 ألف 925و حالة، وعدد وفيات 23227 حالة وتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة، بعدد إصابات 151 ألف و793 إصابة، وعدد وفيات 19323 حالة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

مصر تتخطى 3 آلاف إصابة بكورونا.. وتسجيل 19 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.
كورونا والحجر الصحي (15)

كورونا يصيب 20 شخصا بالقصر الرئاسي في أفغانستان

قالت مصادر حكومية في أفغانستان اليوم السبت، إن 20 موظفا على الأقل في القصر الرئاسي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مما دفع الرئيس أشرف غني إلى التواصل مع أغلب فريقه رقميا. وبحسب ما نشرته "وكالة رويترز"، ذكر مسؤول بارز في قطاع الصحة أن وثيقة ملوثة أرسلت إلى مكتب داخل القصر من إدارة حكومية أخرى وهذه هي الطريقة التي أصيب بها الموظفون بالعدوى، لافتا إلى أن بعض الموظفين كانوا لا يزالون يعملون في مكاتبهم عندما ظهرت نتائج الفحوص وتم وضعهم هم وأسرهم في الحجر الصحي مشيرا إلى أن العدد قد يكون أكبر.
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