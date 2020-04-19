احتياطي الأرز الاستراتيجي يكفى حتى نوفمبر 2021

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م

الأرز

أكد رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالأسواق الحرة حيث يتم طرح الأرز رفيع الحبة السائب بسعر من 6500 الى 7500 جنيه للطن والأرز عريض الحبة بسعر من 7 الاف الى 8 آلاف للطن ويزيد حوالى 1000 جنيه بالنسبة لطن الأرز المعبأ. وأشار إلى توافر مخزون من الأرز داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين حتى نوفمبر 2021، كما سيتم بدء حصاد المحصول في الموسم الجديد في شهر سبتمبر 2020. وتوقع استلام ما يقرب من 3 ملايين طن أرز أبيض مما سيعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد لفترات طويلة.

وأشار رجب شحاته إلى دخول 15 شركة جديدة خلال شهر ابريل الجاري لتوريد الأرز الأبيض المعبأ لصالح هيئة السلع التموينية بجانب ايضا الكميات التي توردها شعبة الأرز على مدار اربعة اشهر اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي وحتى منتصف يوليو المقبل وتصل هذه الكميات الى 95 الف طن أرز أبيض معبأ خلال هذه الفترة.وأضاف