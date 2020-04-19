سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

محافظ الغربية: حظر دخول المواطنين إلى المحافظة غدًا

تحرير:هالة صقر ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٦ م
أجواء شم النسيم
أجواء شم النسيم
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حظر دخول مواطني المحافظات الأخرى الى محافظة الغربية خلال شم النسيم، ويستثنى من ذلك سيارات نقل البضائع والأغذية. وأكد رحمي، أنه تم التشديد على المسؤولين لغلق جميع الحدائق والمتنزهات والكورنيش وكل الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون في المحافظة خلال شم النسيم، ومنع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على عدم السماح بأي تجمعات للمواطنين في أماكن الكورنيش بطول ترعة القاصد من كوبري فارق وحتى كوبري مجمع الكليات بطريق محلة منوف.
وأضاف محافظ الغربية، أنه ممنوع التجمعات أيضًا على الكورنيش بطول ترعة الملاحة من منزل كوبري هيلانه بمحلة مرحوم حتى كوبري نفيا الملاحي وكورنيش كفر الزيات من كوبري كفر الزيات حتى منطقة بنوفر وقناطر دهتورة بمدينة زفتى بالإضافة إلى منطقة الكورنيش بزفتى ومنطقة كورنيش كفر حجازي بالمحلة الكبرى ومنطقة الكورنيش
اقرأ المزيد
هالة- زايد

الصحة: الفرق الطبية بالمستشفيات حائط الصد للأمراض المعدية

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الأحد اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بـ 9 مستشفيات عزل وهم: “أبوخليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، تمي الأمديد، بلطيم، النجيلة، ملاوي ومستشفى قها”، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، إذ وجهت الوزيرة الشكر لجموع الصيادلة للدور الكبير الذي يقومون به ولما أثبتوه من كفاءة في العمل، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل واشتراكهم في عمليات التقصي، ودورهم الحيوي في تحديث بروتوكولات العلاج.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية بكورونا.. و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.
تحليل-مخدرات

سلبية تحاليل 190 مخالطا للأطباء المصابين بكورونا في «بنها الجامعي»

أعلنت مستشفى بنها الجامعي، سلبية نتائج التحاليل والأشعة التي أجريت للمخالطين لأطباء قسم الأطفال الثلاثة المصابين بفيروس كورونا، موضحة اليوم الأحد، أنها أجرت تحاليل صورة الدم والأشعة المقطعية لـ190 فردا من العاملين والتمريض والأطباء المخالطين للحالات الثلاث التي ظهرت بالمستشفى، مشيرة إلى أنه في حال ظهور الأعراض على أي شخص أو االاشتباه في إصابته، يتم تحويله فورا إلى حميات بنها، لأخذ مسحات (pcr) الخاصة بفيروس كورونا وفقا لبرتوكول وزارة الصحة، لأن المستشفى الجامعي ليس لديها هذه المسحات.
كورونا

تخصيص مستشفى جامعة الأزهر للعزل الصحي لمصابي كورونا

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، إنه جرى تخصيص الجناح الفندقي بمستشفى الجامعة التخصصي بمدينة نصر، لاستقبال الطاقم الطبي بجامعة الأزهر، لإجراء العزل الصحي المقرر لهم، بعد مشاركتهم في الفرق العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات المقررة للحجر بوزارة الصحة، بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدًا في بيان له، أنه يجرى تحضير مستشفى الجامعة التخصصي بمدينة نصر، للعزل لمنسوبي الجامعة والمرضى من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي انتشر مؤخرًا في البلاد.
اقرأ المزيد من الأخبار
الفسيخ (2)

الصحة تحذر: تناول الفسيخ يضعف المناعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، أنه تم المرور الميداني على 3390 منشأة غذائية، وسحب 5845 عينة متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدامي، حيث تم إغلاق 318 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، لافتًا إلى أنه تم تحرير 2297 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها. وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم ضبط وإعدام 53 طنًا من الأغذية المتنوعة والأسماك المدخنة والمملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

وزير التعليم العالي: 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن المركز القومي للبحوث يعمل على مواجهة الفيروس عبر عدة تحركات، تتمثل في ترصد الفيروس فى الحياة البرية، وعمل مسح للعقاقير المكتشفة، وتطوير أطقم التشخيص، وتسلسل الحمض النووي، فضلا عن اختبار دور بعض اللقاحات في التحكم فى الفيروس. وكشف الوزير، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة عين شمس وافقت على 7 أبحاث فى مرحلة التجارب السريرية.
سوق-العتبة-للملابس

طلب إحاطة بالبرلمان ضد تكدس أسواق العتبة والموسكي

قدم جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب إحاطة، اليوم الثلاثاء، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية، لاتخاذ موقف لمواجهة تكدس الأسواق في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن حالة التكدس التي تشهدها الأسواق هذه الأيام في عدد من المناطق مثل العتبة والموسكي وغيرها أصبحت تمثل خطرا بصورة يصعب السيطرة عليها، محذرا من أن تتسبب حالة التكدس في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

بريطانيا: جونسون في تحسن ويشاهد الأفلام السينمائية

أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم السبت، تحسن الحالة الصحية لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد معاناته خلال الأيام الماضية من أعراض فيروس كورونا المستجد. وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أضاف المتحدث أن رئيس الوزراء معنوياته مرتفعة، ويقضي وقته داخل المستشفى بممارسة بعض الألعاب، ومشاهدة الأفلام السينمائية. وأكد المتحدث، أول من أمس الخميس، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون خرج من الرعاية الفائقة، وتم نقله من العناية المركزة الليلة إلى الجناح العادي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]