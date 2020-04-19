محافظ الغربية: حظر دخول المواطنين إلى المحافظة غدًا

تحرير:هالة صقر ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٦ م

أجواء شم النسيم

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حظر دخول مواطني المحافظات الأخرى الى محافظة الغربية خلال شم النسيم، ويستثنى من ذلك سيارات نقل البضائع والأغذية. وأكد رحمي، أنه تم التشديد على المسؤولين لغلق جميع الحدائق والمتنزهات والكورنيش وكل الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون في المحافظة خلال شم النسيم، ومنع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على عدم السماح بأي تجمعات للمواطنين في أماكن الكورنيش بطول ترعة القاصد من كوبري فارق وحتى كوبري مجمع الكليات بطريق محلة منوف.

وأضاف محافظ الغربية، أنه ممنوع التجمعات أيضًا على الكورنيش بطول ترعة الملاحة من منزل كوبري هيلانه بمحلة مرحوم حتى كوبري نفيا الملاحي وكورنيش كفر الزيات من كوبري كفر الزيات حتى منطقة بنوفر وقناطر دهتورة بمدينة زفتى بالإضافة إلى منطقة الكورنيش بزفتى ومنطقة كورنيش كفر حجازي بالمحلة الكبرى ومنطقة الكورنيش