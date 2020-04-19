لوفرين: ليفربول متعطش لتحقيق مزيد من الإنجازات

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٨ م

لوفرين وصلاح

يعتقد ديان لوفرين مدافع ليفربول أن فريقه الحالي قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة. ليفربول توج بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة لانفراده بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار وباء كورونا. وقال لوفرين في تصريحات لموقع ناديه: "لقد قام يورجن كلوب بعمل كبير معنا منذ البداية، ونحن لازلنا نتعلم أشياءً جديدة، إنه يجيد إدارة الفريق في لحظات الانتصار والهزيمة، ويمتلك جميع مقومات المدرب المميز. سنحافظ دائمًا على رغبتنا في الفوز".

وواصل: "عندما تتناول وجبة طعام جيدة، فأنت ترغب في تناولها مرة أخرى، ولذلك نحن متعطشون لتحقيق المزيد من الإنجازات". تابع لوفرين: "من الجيد أن تمزج القائمة بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات، وأعتقد أن هذا التوازن هو الخيار الأنسب لأي فريق. لقد تعودنا على لعب المباريات النهائية وخوض المواجهات الكبيرة

وواصل: "عندما تتناول وجبة طعام جيدة، فأنت ترغب في تناولها مرة أخرى، ولذلك نحن متعطشون لتحقيق المزيد من الإنجازات".



تابع لوفرين: "من الجيد أن تمزج القائمة بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات، وأعتقد أن هذا التوازن هو الخيار الأنسب لأي فريق. لقد تعودنا على لعب المباريات النهائية وخوض المواجهات الكبيرة ضد الفريق القوية ونعرف كيفية التعامل معها بشكل جيد".



وأردف المدافع الكرواتي: "حتى عندما نتأخر في النتيجة، لا نسقط في فخ التوتر ونستطيع العودة من جديد".



وأتم: "إذا حافظنا على القوام الحالي للفريق، سنتطور أكثر في السنوات القادمة".



في الوقت الحالي، يواصل لوفرين وجميع لاعبي ليفربول التدرب كل في منزله في ظل تفشي وباء كورونا.