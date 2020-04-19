رياضة

لوفرين: ليفربول متعطش لتحقيق مزيد من الإنجازات

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٨ م
لوفرين وصلاح
لوفرين وصلاح
يعتقد ديان لوفرين مدافع ليفربول أن فريقه الحالي قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة. ليفربول توج بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة لانفراده بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار وباء كورونا. وقال لوفرين في تصريحات لموقع ناديه: "لقد قام يورجن كلوب بعمل كبير معنا منذ البداية، ونحن لازلنا نتعلم أشياءً جديدة، إنه يجيد إدارة الفريق في لحظات الانتصار والهزيمة، ويمتلك جميع مقومات المدرب المميز. سنحافظ دائمًا على رغبتنا في الفوز".
وواصل: "عندما تتناول وجبة طعام جيدة، فأنت ترغب في تناولها مرة أخرى، ولذلك نحن متعطشون لتحقيق المزيد من الإنجازات". تابع لوفرين: "من الجيد أن تمزج القائمة بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات، وأعتقد أن هذا التوازن هو الخيار الأنسب لأي فريق. لقد تعودنا على لعب المباريات النهائية وخوض المواجهات الكبيرة
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حسني عبد ربه

عبد ربه باكيًا: إدارة الإسماعيلي ظلمتني (فيديو)

كشف حسني عبد ربه قائد فريق الإسماعيلي السابق، في تصريحات له مع قناة "أون تايم سبورت"، عن حزنه الشديد من المعاملة التي تلقاها في ناديه الذي استمر به لسنوات طويلة، إذ إن إداراة الدراويش لم تكن تقدر رموز الفريق، قائلا: "حصلت في 2008 على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، لم يهنئني أحد داخل النادي، لا يعرفون كيفية تضخيم حجم لاعبيهم ونجومهم، ولعبت 104 مباريارت دولية، أنا الوحيد الذي حققت هذا الرقم من اللاعبين خارج الأهلي والزمالك".
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حسني عبد ربه يكشف كواليس جديدة عن توقيعه للأهلى

كشف حسني عبد ربه لاعب فريق الإسماعيلي السابق، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، عن كواليس توقيعه للنادي الأهلي في وقت سابق، مؤكدا أنه قام بذلك مجبرا بسبب تصرفات يحيى الكومي، رئيس الدراويش وقتها، موضحا: "عندما كنت ألعب مع ستراسبورج الفرنسي، عرض عليّ محمود الخطيب رئيس الأهلي ملايين الجنيهات من أجل ضمي لصفوف القلعة الحمراء، واتصل بي ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها أيضا، لكني رفضت الانضمام للقطبين، لأنني قلت لن ألعب لأي فريق في مصر سوى الإسماعيلي".
ايمري تشان ورونالدو

تشان: إقامة المباريات بدون جماهير أمر سيء.. ولكن

قال إيمري تشان لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، إنه عن يعتقد بأن إقامة المباريات بدون جماهير لا يمثل عائقا خاصة لفريقه في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حاليا (كوفيد - 19)، مؤكدا أن إقامة المباريات بدون جماهير سيئة للغاية، لكن في ظل معاناتنا من تفشي وباء كورونا لبعض الوقت، من الأفضل إقامة المباريات بدون جماهير عن عدم إقامتها تماما، جاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأحد.
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محمد صلاح

ليفربول يسعى للتعاقد مع خليفة محمد صلاح

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لتعزيز صفوف الفريق ببعض اللاعبين، حتى لا يتأثر برحيل نجومه، حيث ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن أكثر لاعب قد يجد الريدز صعوبة في تعويض رحيله، هو النجم المصري محمد صلاح، الذي يعد على رأس أولويات ريال مدريد الإسباني وغريمه برشلونة، مؤكدة أن الفرعون المصري يقدم مستوى مذهلا مع الريدز ويمتلك قدرات فنية رائعة، لكنه لن يستمر مع الفريق إلى الأبد، لذلك يبحث مسئولو النادي عن بديل مميز لخلافة صلاح حال رحيله خلال الفترة المقبلة.
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نيكولاس: يجب أن يرحل صلاح عن ليفربول

يرى تشارلي نيكولاس لاعب نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب اسكتلندا السابق، أنه يجب على ليفربول بيع لاعبه المصري محمد صلاح، في الصيف المقبل، إذا أراد التعاقد مع الدولي الألماني تيمو فيرنر، وعدم التخلي عن ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو. وتحدث نيكولاس في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورت"، مساء اليوم الأربعاء، قائلًا: "محمد صلاح هو الأقرب للرحيل من ليفربول إذا انضم تيمو فيرنر، في ظل عدم تعويض فيرمينو وساديو ماني، وصلاح هو الوحيد الذي يمكن تعويضه من بين ثلاثي الفريق الحالي".
تشيلسي

مهاجم أمريكا يحذر بوليسيتش من تكرار سيناريو صلاح

وجه هيركوليز جوميز لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية السابق، رسالة إلى مواطنه كريستيان بوليسيتش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، حذره فيها من تكرار سيناريو، الدولي المصري محمد صلاح، والبلجيكي رميلو لوكاكو، بالإضافة إلى مواطنه كيفين دي بروين، مع البلوز، جاء ذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية، مساء اليوم الأحد، قائلًا: "بالتأكيد بوليسيتش سيكون مُطالب بالقتال من أجل حجز مكانًا أساسيًا في فريق تشيلسي خلال الفترة القادمة، وتاريخ النادي أثبت ذلك".
محمد صلاح

الأولمبياد تبعد محمد صلاح عن ليفربول

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، قد يغيب لمدة 4 أشهر في الموسم المقبل بسبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في طوكيو، على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ووفقا لرغبة محمد صلاح في المشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد وكذلك تمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية فأن مشاركته في كلا البطولتين قد تجعله يغيب مدة طويلة من موسم 2020-2012 عن فريق ليفربول.
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