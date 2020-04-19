عمال يكتشفون جثة مسن فيومي برمال أسوان الجديدة

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٩ م

أرشيفية

عثر عددًا من العمال، خلال متابعة أعمالهم فى مشروع بمدينة أسوان الجديدة، قرب سور فرع جامعة أسوان، على جثة رجل مسن، مدفونة في طبقة سطحية من الرمال، بما يشير إلى جريمة قتل المجني عليه والتخلص من جثته بدفنها في ذلك المكان دون علم أهله، وعلى الفور أبلغ العمال رجال الشرطة، الذين حضروا وأجروا معاينة، واستدعوا سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة، كما تحصل رجال الشرطة على إفادة شهود العيان وظروف عثورهم على الجثة، ونشر قسم شرطة أسوان الجديدة، مواصفات القتيل في كافة الأقسام، لمضاهاتها بمحاضر المتغيبين، للتوصل إلى هوية المجني عليه.

نجحت جهود الفحص فى التوصل على هويته، وأنه يدعى "رجب.س.ع" 75 سنة، من محافظة الفيوم، وعلى الفور تم إخطار أسرته لتسلم الجثمان بعد تشريح الجثة والتصريح بالدفن. وبإجراء التحريات بشأن المجني عليه تبين أنه على خلافات ثأرية مع آخرين، بما يرجح مقتله والتخلص من جثته في الصحراء بدافع الثأر، وجاري استكمال الفحص