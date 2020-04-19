جريمة

عمال يكتشفون جثة مسن فيومي برمال أسوان الجديدة

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٩ م
أرشيفية
أرشيفية
عثر عددًا من العمال، خلال متابعة أعمالهم فى مشروع بمدينة أسوان الجديدة، قرب سور فرع جامعة أسوان، على جثة رجل مسن، مدفونة في طبقة سطحية من الرمال، بما يشير إلى جريمة قتل المجني عليه والتخلص من جثته بدفنها في ذلك المكان دون علم أهله، وعلى الفور أبلغ العمال رجال الشرطة، الذين حضروا وأجروا معاينة، واستدعوا سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة، كما تحصل رجال الشرطة على إفادة شهود العيان وظروف عثورهم على الجثة، ونشر قسم شرطة أسوان الجديدة، مواصفات القتيل في كافة الأقسام، لمضاهاتها بمحاضر المتغيبين، للتوصل إلى هوية المجني عليه.
نجحت جهود الفحص فى التوصل على هويته، وأنه يدعى "رجب.س.ع" 75 سنة، من محافظة الفيوم، وعلى الفور تم إخطار أسرته لتسلم الجثمان بعد تشريح الجثة والتصريح بالدفن. وبإجراء التحريات بشأن المجني عليه تبين أنه على خلافات ثأرية مع آخرين، بما يرجح مقتله والتخلص من جثته في الصحراء بدافع الثأر، وجاري استكمال الفحص
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«عايز يعمل راجل عليا».. جريمة «حلبسة والجدع» في البساتين

أمرت نيابة البساتين تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي بحبس سائق توك توك شرع في قتل بائع خبز ذبحا بمنطقة "بين المزارع"، إذ كشفت التحقيقات وفق تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ووحدة مباحث قسم شرطة البساتين وأقوال شهود عيان عن أن المصاب "رضا.ح." حضر وأسرته للإقامة بالمنطقة محل الواقعة منذ شهر تقريبا، وحصل الشاب العشريني على فرصة عمل في مخبز قريب من المسكن الجديد، يقضي فيه ساعات النهار بحثا عن الرزق الحلال لكن "شهامته" كادت تفقده حياته.
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ضربات شم النسيم.. إحباط بيع 2.5 طن أسماك مملحة فاسدة

ضربات ناجحة وجهتها مباحث التموين لبعض التجار وأصحاب محلات بيع الأسماك المملحة غير الصاحة للاستهلاك الآدمي قبل 24 ساعة من الاحتفال بأعياد شم النسيم، تزامنا مع زيادة إقبال جمهور المستهلكين على محلات بيع الأسماك المملحة والرنجة في طقوس معتادة، واستغلال البعض لتحقيق أرباح طائلة بغض الطرف عن صحة المواطنين، وذلك بطرح منتجات فاسدة معرضا حيياة المواطنين للخطر، وهو ما تتصدى له الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خاصة إدارات مباحث التموين على مستوى مديريات الأمن.
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«أمان» و«كلنا واحد» هدية الداخلية للمواطنين في رمضان

اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، بالمشاركة الفعالة فى مبادرة "كلنا واحد" -حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم- للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، إذ جهزت المنظومة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التي انتقلت للأماكن النائية بكل المحافظات، من خلال التنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا".
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إزالة عقارين واستعادة أراضي الدولة بـ10 محافظات

جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
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وجدوا الطفلة مذبوحة على السطح.. جريمة في الشرقية

اختفت طفلتها البالغة من العمر 5 سنوات، وأخذت الأم تبحث عن صغيرتها في كل أرجاء المنزل، وظنت أن الصغيرة خرجت للعب، أو صعدت على سطح العقار للسبب ذاته، وبصعود الأم إلى السطح أفزعها مشهد جثة صغيرتها أمامها، مذبوحة من العنق والدماء تكسو جسدها النحيل، وأخذت الأم تصرخ صراخًا جنونيًّا، بينما تحتضن جثة طفلتها الساكنة تمامًا، جراء قتلها منذ وقت ليس بالقصير، وتجمع أهالي قرية عرب زيدان التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، على صراخ الأم، وبادروا بإبلاغ الشرطة والإسعاف، إذ نقل المسعفون الجثة إلى المشرحة.
قتل

طالبت زوجها بالعمل من أجل طفليهما فقتلها بالخصوص

عاطل عن العمل، لا يبحث بجد عن عمل حقيقي، ولا يستقر في وظيفة واحدة طويلا، بحجة كراهيته لتحكمات الآخرين فيه، بينما هو متزوج ولديه طفلان توأم، غير عابئ باحتياجات الصغيرين، ومسئوليته تجاههما، وهو ما تسبب في مشاجرات دائمة بينه وبين زوجته، التي تحثه على السعي لطلب الرزق، بينما هو يفضل الكسل والراحة، علاوة على مطالبة زوجته بالصمت حيال الأمر وضربها إن أثارت الموضوع، واستغل الزوج الظرف الراهن للتحجج بعدم وجود عمل، بينما للطفلين احتياجات تدفع الأم لطلبها من الزوج حتى وإن تشاجر معها.
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أصر على ضبط لصين فقتلاه والأمن يبحث عنهما

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط المتهمين بقتل سمسار بمنطقة الهرم، وتم فحص كاميرات المراقبة بنطاق الحادث والتوصل إلى صورًا لهما وجاري الكشف عن هويتهما والقبض عليهما، إذ تبين أن المجني عليه انتبه لمحاولة اللصين فتح جراج مسكنه لسرقة سيارة شقيقه من داخله، فخرج إلى شرفة المنزل للتحقق من أن الصوت الذى سمعه نتاج محاولة فتح الجراج، وبالفعل شاهد لصين يحاولان فتح الباب، فصرخ يعلن وجود لصوص لإرهابهما وطلب مساعدة الأهالي ونزل للقبض عليهما، وحاول مطاردتهما فأطلقا عليه النيران من سلاح خرطوش فقتلاه.
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«ملاءة حمراء وحبل سري» جثة مولود في القمامة ببورسعيد

انتاب عمال جمع القمامة في منطقة زمزم بحي الضواحي ببورسعيد حالة من الفزع، إذ عثروا خلال رفع القمامة على جثة رضيع حديث الورادة، داخل صندوق قمامة، وانتابت القشعريرة أجساد العمال وهم يستنكرون أن تهون روح طفل لا حول له ولا قوة على جناة يتخلصون منه بهذا الشكل المفجع، إذ كان الطفل ملفوفًا في ملاءة حمراء، ويبدو أنه حديث الولادة إذ أن الحبل السري كان لا يزال ملفوفًا على جسده، بينما جسم المولود ملطخ بدماء الولادة، وعلى الفور استغاث عمال النظافة بشرطة النجدة لتحرير محضرًا بالواقعة.
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