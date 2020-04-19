ننشر خريطة التحويلات المرورية بعد غلق شارع الهرم

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٠ م

شارع الهرم - أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق شارع الهرم كليًا فى الاتجاهين وذلك بتقاطعه مع شارع ترعة الزمر؛ لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحور ترعة الزمر لمدة 8 ساعات تبدأ فى الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق وحتى الرابعة صباح غد الاثنين، حسب الإدارة العامة لمرور الجيزة. وتجري الإدارة تحويلة مرورية في الاتجاهين على أن تكون خطوط السير كالتالى: القادم من ميدان الجيزة ونفق الهرم اتجاه شارع الهرم السير يساراً اتجاه فتحة بالجزيرة الوسطى تم استحداثها أمام مسجد نصر الدين.

ثم يستكمل قائد السيارة السير والدوران يميناً خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الهرم ثم يميناً بشارع الهرم بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى اتجاهين، ثم استكمال السير حتى فتحة تم استحداثها بالجزيرة الوسطى أمام شارع النادى ثم العودة لشارع الهرم مرة أخرى لمسافة

ثم يستكمل قائد السيارة السير والدوران يميناً خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الهرم ثم يميناً بشارع الهرم بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى اتجاهين، ثم استكمال السير حتى فتحة تم استحداثها بالجزيرة الوسطى أمام شارع النادى ثم العودة لشارع الهرم مرة أخرى لمسافة 100 متر فقط.



والقادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية اتجاه نفق الهرم: السير يميناً اتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر ثم استكمال السير يساراً حتى شارع الهرم إاتجاه نفق الهرم.



ووجه اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل، ووضع فواصل متحركة مناسبة بطول التحويلة؛ لفصل الحركة المرورية بالاتجاهين.







