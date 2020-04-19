جريمة

ننشر خريطة التحويلات المرورية بعد غلق شارع الهرم

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٠ م
شارع الهرم - أرشيفية
شارع الهرم - أرشيفية
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق شارع الهرم كليًا فى الاتجاهين وذلك بتقاطعه مع شارع ترعة الزمر؛ لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحور ترعة الزمر لمدة 8 ساعات تبدأ فى الثامنة مساء اليوم الأحد الموافق وحتى الرابعة صباح غد الاثنين، حسب الإدارة العامة لمرور الجيزة. وتجري الإدارة تحويلة مرورية في الاتجاهين على أن تكون خطوط السير كالتالى: القادم من ميدان الجيزة ونفق الهرم اتجاه شارع الهرم السير يساراً اتجاه فتحة بالجزيرة الوسطى تم استحداثها أمام مسجد نصر الدين.
ثم يستكمل قائد السيارة السير والدوران يميناً خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الهرم ثم يميناً بشارع الهرم بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى اتجاهين، ثم استكمال السير حتى فتحة تم استحداثها بالجزيرة الوسطى أمام شارع النادى ثم العودة لشارع الهرم مرة أخرى لمسافة
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«عايز يعمل راجل عليا».. جريمة «حلبسة والجدع» في البساتين

أمرت نيابة البساتين تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي بحبس سائق توك توك شرع في قتل بائع خبز ذبحا بمنطقة "بين المزارع"، إذ كشفت التحقيقات وفق تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ووحدة مباحث قسم شرطة البساتين وأقوال شهود عيان عن أن المصاب "رضا.ح." حضر وأسرته للإقامة بالمنطقة محل الواقعة منذ شهر تقريبا، وحصل الشاب العشريني على فرصة عمل في مخبز قريب من المسكن الجديد، يقضي فيه ساعات النهار بحثا عن الرزق الحلال لكن "شهامته" كادت تفقده حياته.
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ضربات شم النسيم.. إحباط بيع 2.5 طن أسماك مملحة فاسدة

ضربات ناجحة وجهتها مباحث التموين لبعض التجار وأصحاب محلات بيع الأسماك المملحة غير الصاحة للاستهلاك الآدمي قبل 24 ساعة من الاحتفال بأعياد شم النسيم، تزامنا مع زيادة إقبال جمهور المستهلكين على محلات بيع الأسماك المملحة والرنجة في طقوس معتادة، واستغلال البعض لتحقيق أرباح طائلة بغض الطرف عن صحة المواطنين، وذلك بطرح منتجات فاسدة معرضا حيياة المواطنين للخطر، وهو ما تتصدى له الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خاصة إدارات مباحث التموين على مستوى مديريات الأمن.
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«أمان» و«كلنا واحد» هدية الداخلية للمواطنين في رمضان

اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، بالمشاركة الفعالة فى مبادرة "كلنا واحد" -حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم- للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، إذ جهزت المنظومة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التي انتقلت للأماكن النائية بكل المحافظات، من خلال التنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا".
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إزالة عقارين واستعادة أراضي الدولة بـ10 محافظات

جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
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ضبط شخص حرض أهالي أكتوبر على أداء صلاة الجمعة

قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، إن قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص مقيم بأحد المجمعات السكنية بمدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بدعوة عدد من الأشخاص للتجمع للصلاة أمام أحد المساجد الكائنة بالمجمع السكني بالمخالفة لقرار وزارة الأوقاف في هذا الشأن حرصًا على سلامة المواطنين واتساقا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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«المباحث كشفت حيلته».. سقوط خليجي تحول لبنك متنقل

شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، استقر به الحال في شقة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، عمد إلى استغلال تنقله المستمر وسفره الدائم إلى مسقط رأسه والعودة إلى "أم الدنيا"، قاده تفكيره إلى المضي قدما في مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية، مقابل عمولة يتحصل عليها، وظن أن نجاح البدايات بمثابة مؤشر لمبالغ طائلة هو بصدد جمعها وتحقيق ثروة طائلة في غضون فترة وجيزة، وأنه بمأمن عن أعين الشرطة التي كانت له بالمرصاد وكشفت خططته غير المشروعة.
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السر في المفتاح.. كواليس سقوط لص السيارات

عاطل لم يكتف بسجله الإجرامي، رفض مساعي بعض المقربين منه لإقناعه بضرورة العدول عن عالم الإجرام، والبحث عن فرصة عمل تمنحه رزقا حلالا إلا أنه استمر في طريقه، قرر تلك المرة المضي في مجال سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع متخذا محافظتي القاهرة والجيزة مسرحا لنشاطه الإجرامي، راح يرتكب أولى أنشطته بنطاق محافظة الجيزة، وغمرته سعادة لعدم كشف أمره فأسرع لارتكاب الواقعة التالية في غضون فترة وجيزة لكن تلك المرة بالعاصمة دون أن يدري بأنها ستقوده إلى خلف القضبان.
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استعدادا لغلق شارع الهرم.. المرور تراجع خطة الانتشار

انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق من وضع اللمسات الأخيرة لغلق شارع الهرم أعلى نفق اللبيني جزئيا لمدة 3 أيام اعتبارا من غد الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل، إذ عقد "عبد الرازق" اجتمعا موسعا بحضور مساعده لقطاع الغرب ومدير إدارة التخطيط والبحوث لمراجعة الخطوط العريضة لخطة المرور خلال فترة أعمال نقل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالخط الرابع.
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