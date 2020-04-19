5 قرارات حاسمة من «بنها الجامعي» بعد إصابة 3 أطباء بكورونا

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٤ م

مستشفيات بنها الجامعي

بعد إخلاء قسم الأطفال الداخلي بمستشفى بنها، بعد اكتشاف إصابة 3 أطباء بكورونا، قررت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، عن إرسال جميع الأسماء من أطباء وتمريض وعمال للطب الوقائي والترصد بوزارتي الصحة والتعليم العالي لموافاتهم بكافة التدابير والإجراءات لعمل اللازم مع المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بقسم الأطفال وعنايات الأطفال واستقبال النساء والوليد واستقبال الأطفال.

وقررت أيضًا إدارة المستشفيات، إغلاق الأقسام المشار إليها سابقًا لإجراء عمليات التطهير والتعقيم، فضلا عن نقل الأطفال المحجوزين بقسم الأطفال إلى مكان آخر بمبنى الباطنة بالدور الخامس.وأكدت الإدارة، أنه تم إجراء 180 أشعة مقطعية على الصدر من المخالطين السابق ذكرهم، بالإضافة إلى إجراء 280 تحليل "صورة دم كاملة"