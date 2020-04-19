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الصحة الإماراتية تحذر من عقار مزيف لعلاج الملاريا

تحرير:هالة صقر ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٣ م
صناعة دواء
صناعة دواء
حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، من منتجات دواء الكلوروكين المزيفة، والمتداولة في منطقة منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ويتم ترويجها لعلاج الملاريا، مؤكدة أنه ثبت خلوها من المادة الفعالة. وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص، أن هذه المنتجات تم تحريف هويتها وتكوينها عن عمد، بطرق احتيال مختلفة تمثلت في عدم احتواء المستحضرات على الكمية الصحيحة من المادة الفعالة، ولا يتم إنتاجها من قبل الشركة المصنعة التي ورد اسمها على ملصقات المنتج.
وأكدت الوزراة أن هذا التحذير جاء بناء على التعميم رقم 2020/4، الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية، يحمل رسالة تحذيرية حول 9 منتجات من عقار الكلوروكين المزيفة، التي تباع في 3 بلدان أفريقية هي، نيجيريا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، لافتة إلى أن هذه الأدوية غير معتمدة، وتشكل خطراً كبيراً على صحة
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السعودية - كورونا

كاميرات حرارية لفحص مرتادي الحرمين لمكافحة «كورونا»

فعلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، كاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص في أثناء الدخول للمسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، والتي تعمل على تحديد قياس 25 شخصا بنفس الوقت، وبدقة عالية على بعد مسافة 9 أمتار تلقائيا بلا توقف، إضافة إلى إعطاء تقارير مباشرة مرئية ومسموعة لكل فرد، وتعمل الكاميرات الكاشفة على حفظ وتخزين صور الأشخاص ودرجات حرارتهم في ذاكرة التخزين المخصصة لها لمدة شهر من التقاطها، بحيث يمكن الرجوع لها عند الحاجة، مع إمكانية ربطها مباشرة مع المتخصصين ومتابعتها عن بعد عبر الشاشات وأجهزة الجوال.
الرئيس الموريتاني

رئيس موريتانيا يهنئ مواطنيه بعد خلو بلاده من كورونا

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الشعب الموريتاني بتعافي الذين أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفي الوقت نفسه لا بد من اليقظة والالتزام بالتعليمات، إذ أن بؤر المرض لا تزال مشتعلة في العالم كله، قائلا: "أهنئكم جميعا بمناسبة تعافي مواطنينا الأعزاء الذين تعرضوا لكوفيد 19، تم ذلك بفضل الله أولا، ثم بفضل جهودكم، لكن يجب أن لا ننسى أن بؤر هذا الداء العضال لا زالت مشتعلة في جميع أنحاء العالم"، وجاء ذلك في تغريدة بعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، بثتها الإذاعة الموريتانية، اليوم الأحد.
الداخلية-اللبنانية

لبنان يقلص ساعات حظر التجول بعد انخفاض إصابات كورونا

أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا بتقليص فترة حظر التجول في البلاد مع زيادة الساعات المخصصة لعمل الأنشطة التجارية التي تقوم ببيع المواد الغذائية، وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، وتضمن قرار منع الخروج والتحرك في الشوارع والطرقات ما بين الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا، بدلا من القرار السابق الذي كان يقضي بمنع التجول خلال الفترة ما بين السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا، كما تضمن القرار السماح لمحال بيع المواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والمخابز والمطاع بالعمل ساعة إضافية.
كورونا والحجر الصحي (10)

440 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

أعلنت السلطات الصحية القطرية اليوم الأحد عن تسجيل 440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت وزارة الصحة القطرية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في البلاد بلغ 5448، بما في ذلك 4992 شخصا يخضعون للعلاج حاليا. وسجلت منذ أمس الوزارة ثماني حالات شفاء جديدة من كورونا، ليصبح عدد المتعافين 518 شخصا.
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كورونا

الإمارات تسجل 479 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و479 حالة إصابة جديدة، وشفاء 98 حالة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1286 حالة، كما أنها تجري أكثر من 23 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، موضحة أن حالات الوفاة الأربعة كانت لمصابين من جنسيات مختلفة شملت مصاب خليجي و3 مصابين آسيويين، وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41 حالة.
فيروس- كورونا (16)

كورونا حول العالم| أكثر من 44 ألف وفاة والإصابات تقترب من المليون

تزايدت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بصورة مخيفة فى ظل سقوط مزيد من المصابين والوفيات نتيجة تفشى الفيروس التاجى، حيث وصلت أعداد الإصابات حتى الآن 882,751 إصابة حول العالم، فيما توفى أكثر من 44,150 ألف شخص، وفى المقابل تعافى من المرض القاتل 185,175 حالة.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 656 شخصًا.. وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 196 حالة،إذ كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
نيفين جامع

الزام شركات المستلزمات الطبية بتوريد المنتجات للصحة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، قرارا بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية (البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس، ماسك جراحي، ماسك N 95، قناع واقي، نظارة واقية) بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقا لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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