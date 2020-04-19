الصحة الإماراتية تحذر من عقار مزيف لعلاج الملاريا

تحرير:هالة صقر ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٣ م

صناعة دواء

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، من منتجات دواء الكلوروكين المزيفة، والمتداولة في منطقة منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ويتم ترويجها لعلاج الملاريا، مؤكدة أنه ثبت خلوها من المادة الفعالة. وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص، أن هذه المنتجات تم تحريف هويتها وتكوينها عن عمد، بطرق احتيال مختلفة تمثلت في عدم احتواء المستحضرات على الكمية الصحيحة من المادة الفعالة، ولا يتم إنتاجها من قبل الشركة المصنعة التي ورد اسمها على ملصقات المنتج.

وأكدت الوزراة أن هذا التحذير جاء بناء على التعميم رقم 2020/4، الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية، يحمل رسالة تحذيرية حول 9 منتجات من عقار الكلوروكين المزيفة، التي تباع في 3 بلدان أفريقية هي، نيجيريا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، لافتة إلى أن هذه الأدوية غير معتمدة، وتشكل خطراً كبيراً على صحة

وأكدت الوزراة أن هذا التحذير جاء بناء على التعميم رقم 2020/4، الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية، يحمل رسالة تحذيرية حول 9 منتجات من عقار الكلوروكين المزيفة، التي تباع في 3 بلدان أفريقية هي، نيجيريا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، لافتة إلى أن هذه الأدوية غير معتمدة، وتشكل خطراً كبيراً على صحة المرضى، وتنتهك القانون، وأنها غير مسجلة لدى في إدارة الدواء لديها.



وطالبت الوزارة بالالتزام بتوصيات منظمة الصحة العالمية، بشأن زيادة نظام التيقظ الدوائي، مع ضرورة عدم أخذ أي شكل من أشكال الكلوروكين إلا بموجب وصفة طبية صادرة من الطبيب المعالج، والشراء من الصيدليات المرخصة والمسجلة في الدول، والتحذير من اقتناء الدواء من خلال مصادر غير مشروعة.



