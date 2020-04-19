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وفاة 80% من مصابي كورونا بمستشفيات بريطانيا

تحرير:هالة صقر ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٥ م
كورونا
كورونا
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، وفاة 80% من المصابين بفيروس كورونا وذلك بعد دخولهم المستشفيات منذ تفشي المرض وحتى الآن، موضحة أن هناك 16 ألف شخص توفوا من بين 18 ألف شخص دخلوا المستشفيات بسبب إصابتهم بالفيروس. وأكدت الحكومة، في تصريحات إعلامية، أن نسبة 80%، تعد نسبة صادمة بشكل كبير، مشيرا إلى إجراء نحو 43 ألف اختبارا للكشف عن فيروس كورونا المستجد حتى الآن. وكانت وزارة الصحة البريطانية، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل 888 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت الحكومة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في بريطانيا وصل إلى 15464 حالة. وأضافت وزارة الصحة البريطانية، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 114 ألفا و217 حالة بعد تسجيل 5525 إصابة جديدة بالفيروس. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت تمديد إجراءات الحجر المتخذة في 23 مارس "لثلاثة اسابيع على الأقل"،
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طفل-رضيع

هوس كورونا يلاحق المواليد..أب هندي يسمي ابنه مُطهر

أعلنت أسرة هندية، أنها قررت تسمية مولودها الجديد «Sanitiser أو مطهر»، موضحة أن الناس سيتذكرون دائما ان المطهر هو الذي أنقذهم من الإصابة بالفيروس، وذلك بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية. وقال أومفير سينج، والد الطفل في تصريح لـ «كيدزيوت»، أن اختيار الاسم هو بمثابة تذكير دائم للناس بوقت أزمة فيروس كورونا المستجد، وأهمية تدابير السلامة للبقاء في أمان، وللحث على إبقاء الأيدي نظيفة لتقليل معدل انتقال العدوى، لافتا إلى أن الجميع يحارب ضد هذا الفيروس بداية من رئيس الوزراء إلى الشعب.
كورونا والحجر الصحي (11)

إصابات كورونا حول العالم تتخطى 2 مليون و350 ألف

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز 2 مليون و350 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 161 ألف حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 740 ألف و 151 حالة إصابة، والوفيات إلى 39 ألف و68 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات في إسبانيا 195 ألف و944 حالة، وبلغ عدد الوفيات 20 ألف و453 حالة. وارتفع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 175 ألف و925 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 23 ألف و 277 حالة، وفي فرنسا بلغ عدد المصابين 151 ألف و 793 حالة، والوفيات 19 ألف و 323 حالة.
انتخابات مالي

رغم العنف و«كورونا».. مالي تنتخب مجلس النواب

بدأ مواطنو مالي التصويت، اليوم الأحد، لاختيار نوابهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية أبقت السلطات على موعدها على الرغم من أعمال العنف التي يقوم بها جهاديون وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد وخطف المعارض الرئيسي لنظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وفي باماكو، فتحت مراكز التصويت أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش، حسبما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. وقال الطالب موسى دياكيتي (23 عاما) لفرانس برس: "قمت بالتصويت. هذا ضروري على الرغم من الوضع الحالي. نحتاج إلى نواب جدد لتعزيز ديموقراطيتنا".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 2

روسيا تأمل أن تصل لذروة تفشي «كورونا» الأسبوع المقبل

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن هناك أملا في أن يصل تفشي فيروس "كورونا" المستجد في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل، قائلا إنه يأمل في أن يصل تفشي الفيروس في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل بعدما شهدت "أعداد المصابين بالفيروس نسقا تصاعديا يوميا" خلال الأيام الماضية، وذلك حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" عن بيسكوف في حوار تليفزيوني اليوم الأحد. وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا أن عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا ارتفع إلى 42 ألفا و853 مصابا.
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كورونا والحجر الصحي (8)

إصابات كورونا حول العالم يتخطى 2 مليون و300 ألف

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، اليوم السبت، حاجز 2 مليون و300 ألف إصابة، فيما عدد الوفيات حاجز 150 ألف حالة وفاة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مازالت أمريكا تحتل المركز الأول في عدد الإصابات بواقع 728 ألف و 293 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 38244 حالة. وتأتي أسبانيا في المرتبة الثانية بعدد إصابات بلغ 191 ألف و726 إصابة، وعدد وفيات 20043 حالة، تليها إيطاليا بعدد إصابات 175 ألف 925و حالة، وعدد وفيات 23227 حالة وتأتي فرنسا في المرتبة الرابعة، بعدد إصابات 151 ألف و793 إصابة، وعدد وفيات 19323 حالة.
كورونا والحجر الصحي (9)

دعما للجيش الأبيض..100 ألف جنيه لأسرة الطبيب المتوفي

قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف 50 ألف جنيه دعما لأسرة كل طبيب "بشري – أسنان – صيدلي– بيطري" يستشهد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية، و20 ألف جنيه لكل طبيب "بشري، أسنان، صيدلي، بيطري" يصاب بالفيروس، وذلك بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل الجمهورية ويتم حجزه بإحدى مستشفيات العزل.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

بريطانيا: جونسون في تحسن ويشاهد الأفلام السينمائية

أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم السبت، تحسن الحالة الصحية لرئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد معاناته خلال الأيام الماضية من أعراض فيروس كورونا المستجد. وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أضاف المتحدث أن رئيس الوزراء معنوياته مرتفعة، ويقضي وقته داخل المستشفى بممارسة بعض الألعاب، ومشاهدة الأفلام السينمائية. وأكد المتحدث، أول من أمس الخميس، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون خرج من الرعاية الفائقة، وتم نقله من العناية المركزة الليلة إلى الجناح العادي.
مجلس الأمن

بعد الانقسامات..مجلس الأمن يسعى للوحدة بشأن «كورونا»

يجتمع مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى اليوم الخميس للبحث في أزمة كوفيد-19، وذلك بعد أسابيع من الانقسامات، لا سيما بين الصين والولايات المتحدة، في جلسة وصفها بعض الدبلوماسيين بأنها ستكون بمثابة "علاج جماعي". ويعقد الاجتماع الذي سيكون مغلقا، عبر الفيديو اعتباراً من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، ويتخلّله عرض يقوم به الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش. وكان تسعة من الأعضاء العشرة غير الدائمي العضوية في المجلس وعلى رأسهم ألمانيا، طلبوا الأسبوع الماضي، عقد اجتماع حول الوباء، في استياء واضح إزاء عجز المجلس في مواجهة الأزمة العالمية.
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