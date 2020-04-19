وفاة 80% من مصابي كورونا بمستشفيات بريطانيا

تحرير:هالة صقر ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٥ م

كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، وفاة 80% من المصابين بفيروس كورونا وذلك بعد دخولهم المستشفيات منذ تفشي المرض وحتى الآن، موضحة أن هناك 16 ألف شخص توفوا من بين 18 ألف شخص دخلوا المستشفيات بسبب إصابتهم بالفيروس. وأكدت الحكومة، في تصريحات إعلامية، أن نسبة 80%، تعد نسبة صادمة بشكل كبير، مشيرا إلى إجراء نحو 43 ألف اختبارا للكشف عن فيروس كورونا المستجد حتى الآن. وكانت وزارة الصحة البريطانية، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل 888 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الحكومة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في بريطانيا وصل إلى 15464 حالة. وأضافت وزارة الصحة البريطانية، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 114 ألفا و217 حالة بعد تسجيل 5525 إصابة جديدة بالفيروس. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت تمديد إجراءات الحجر المتخذة في 23 مارس "لثلاثة اسابيع على الأقل"،