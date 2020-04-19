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هل تجاوزت مصر أسوأ موجة لهروب رؤوس الأموال؟

تحرير:أحمد البرماوي ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٣ م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
? كشف أحدث تقرير صادر عن بنك رنيسانس كابيتال، عن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، وأوضح التقرير إلى أنه رغم الإشارات المُشجعة والإيجابية، فإن هناك عدة عوامل ستدفع احتياطى النقد الأجنبى لمزيد من الخسائر الشهر الجاري، متوقعا تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى بقيمة 4 مليارات دولار خلال أبريل الجاري. وتوقع أن يفقد احتياطى النقد الأجنبى الرسمى وغير الرسمى خلال الشهر الجارى بين 3.5 إلى 4 مليارات دولار، مقابل انخفاض 5.4 مليار دولار فى مارس، وذلك نتيجة تراجعات تحويلات العمالة، وإيرادات قناة السويس، وعدم وجود أرباح من قطاع السياحة، مع استبعاد مدفوعات الديون.
ولفت إلى أنه بناء على ذلك سيظل لدى مصر احتياطى نقد أجنبى يتراوح بين 42.5 و43 مليار دولار، ما يُغطى 7 أشهر ونصف من الواردات.وكان البنك المركزى قال إن الاحتياطى النقدى فقد 5.4 مليار دولار فى مارس المنقضي، لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبى وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك
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الارز (1)

احتياطي الأرز الاستراتيجي يكفى حتى نوفمبر 2021

أكد رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالأسواق الحرة حيث يتم طرح الأرز رفيع الحبة السائب بسعر من 6500 الى 7500 جنيه للطن والأرز عريض الحبة بسعر من 7 الاف الى 8 آلاف للطن ويزيد حوالى 1000 جنيه بالنسبة لطن الأرز المعبأ. وأشار إلى توافر مخزون من الأرز داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين حتى نوفمبر 2021، كما سيتم بدء حصاد المحصول في الموسم الجديد في شهر سبتمبر 2020. وتوقع استلام ما يقرب من 3 ملايين طن أرز أبيض مما سيعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد لفترات طويلة.
نيفين القباج

بعائد 15.5%.. تفاصيل شهادة «إيد واحدة» للأطباء

وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الأحد، على إصدار شهادة للأطباء وطاقم التمريض تحت مسمي "ايد واحدة" بعائد 15.5%، وذلك كتعبير عن عمق الشكر والتقدير لجهود أطباء مصر ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة ومواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أنهم خط الدفاع الأول، موضحة أن الشهادة ستكون لمدة عام بعائد 15.5% يصرف سنويا، وقيمة الوديعة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر.
محمد-معيط (2)

المالية:تقسيط ضريبة الدخل للشركات المتضررة من كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فقد وافق مجلس الوزراء على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتى 30 يونيو المقبل، دون فرض أي غرامات أو مقابل تأخير وذلك للشركات العاملة بقطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهي، وقطاع الفنادق «المنشآت السياحية والفندقية»، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب تستقر بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، في السوق المحلي، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1683 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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