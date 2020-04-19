هوس كورونا يلاحق المواليد..أب هندي يسمي ابنه مُطهر

تحرير:هالة صقر ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٩ م

طفل

أعلنت أسرة هندية، أنها قررت تسمية مولودها الجديد «Sanitiser أو مطهر»، موضحة أن الناس سيتذكرون دائما ان المطهر هو الذي أنقذهم من الإصابة بالفيروس، وذلك بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية. وقال أومفير سينج، والد الطفل في تصريح لـ «كيدزيوت»، أن اختيار الاسم هو بمثابة تذكير دائم للناس بوقت أزمة فيروس كورونا المستجد، وأهمية تدابير السلامة للبقاء في أمان، وللحث على إبقاء الأيدي نظيفة لتقليل معدل انتقال العدوى، لافتا إلى أن الجميع يحارب ضد هذا الفيروس بداية من رئيس الوزراء إلى الشعب.

وأضاف والد الطفل أنه وهو وزوجته يساهمون في مواجهة الفيروس بهذه الطريقة، مؤكدا على سعادة الطاقم الطبي بعد إعلانة اسم الطفل. وهذه ليست المرة الأولى، حيث قام زوجين في ولاية تشاتيسجاره، الواقعة وسط الهند، بإطلاق اسم "كورونا" و"كوفيد" على توأمهما حديثي الولادة، وسط إغلاق كامل في مختلف أنحاء البلاد، بسبب