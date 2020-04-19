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هوس كورونا يلاحق المواليد..أب هندي يسمي ابنه مُطهر

تحرير:هالة صقر ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٩ م
طفل
طفل
أعلنت أسرة هندية، أنها قررت تسمية مولودها الجديد «Sanitiser أو مطهر»، موضحة أن الناس سيتذكرون دائما ان المطهر هو الذي أنقذهم من الإصابة بالفيروس، وذلك بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية. وقال أومفير سينج، والد الطفل في تصريح لـ «كيدزيوت»، أن اختيار الاسم هو بمثابة تذكير دائم للناس بوقت أزمة فيروس كورونا المستجد، وأهمية تدابير السلامة للبقاء في أمان، وللحث على إبقاء الأيدي نظيفة لتقليل معدل انتقال العدوى، لافتا إلى أن الجميع يحارب ضد هذا الفيروس بداية من رئيس الوزراء إلى الشعب.
وأضاف والد الطفل أنه وهو وزوجته يساهمون في مواجهة الفيروس بهذه الطريقة، مؤكدا على سعادة الطاقم الطبي بعد إعلانة اسم الطفل. وهذه ليست المرة الأولى، حيث قام زوجين في ولاية تشاتيسجاره، الواقعة وسط الهند، بإطلاق اسم "كورونا" و"كوفيد" على توأمهما حديثي الولادة، وسط إغلاق كامل في مختلف أنحاء البلاد، بسبب
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العالم يحارب كورونا

وفاة 80% من مصابي كورونا بمستشفيات بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، وفاة 80% من المصابين بفيروس كورونا وذلك بعد دخولهم المستشفيات منذ تفشي المرض وحتى الآن، موضحة أن هناك 16 ألف شخص توفوا من بين 18 ألف شخص دخلوا المستشفيات بسبب إصابتهم بالفيروس. وأكدت الحكومة، في تصريحات إعلامية، أن نسبة 80%، تعد نسبة صادمة بشكل كبير، مشيرا إلى إجراء نحو 43 ألف اختبارا للكشف عن فيروس كورونا المستجد حتى الآن. وكانت وزارة الصحة البريطانية، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل 888 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كورونا والحجر الصحي (11)

إصابات كورونا حول العالم تتخطى 2 مليون و350 ألف

تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز 2 مليون و350 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 161 ألف حالة. وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 740 ألف و 151 حالة إصابة، والوفيات إلى 39 ألف و68 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات في إسبانيا 195 ألف و944 حالة، وبلغ عدد الوفيات 20 ألف و453 حالة. وارتفع عدد الإصابات في إيطاليا إلى 175 ألف و925 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 23 ألف و 277 حالة، وفي فرنسا بلغ عدد المصابين 151 ألف و 793 حالة، والوفيات 19 ألف و 323 حالة.
انتخابات مالي

رغم العنف و«كورونا».. مالي تنتخب مجلس النواب

بدأ مواطنو مالي التصويت، اليوم الأحد، لاختيار نوابهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية أبقت السلطات على موعدها على الرغم من أعمال العنف التي يقوم بها جهاديون وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد وخطف المعارض الرئيسي لنظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا. وفي باماكو، فتحت مراكز التصويت أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتوقيت جرينتش، حسبما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. وقال الطالب موسى دياكيتي (23 عاما) لفرانس برس: "قمت بالتصويت. هذا ضروري على الرغم من الوضع الحالي. نحتاج إلى نواب جدد لتعزيز ديموقراطيتنا".
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 2

روسيا تأمل أن تصل لذروة تفشي «كورونا» الأسبوع المقبل

صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن هناك أملا في أن يصل تفشي فيروس "كورونا" المستجد في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل، قائلا إنه يأمل في أن يصل تفشي الفيروس في روسيا إلى ذروته الأسبوع المقبل بعدما شهدت "أعداد المصابين بالفيروس نسقا تصاعديا يوميا" خلال الأيام الماضية، وذلك حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" عن بيسكوف في حوار تليفزيوني اليوم الأحد. وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا أن عدد المصابين بالفيروس في عموم روسيا ارتفع إلى 42 ألفا و853 مصابا.
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فيروس- كورونا (19)

فرنسا تعلن ارتفاع الحصيلة العامة لوفيات كورونا إلى 8078

أعلنت فرنسا، اليوم الأحد، عن ارتفاع الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد من 7560 إلى 8078 حالة. وذكر مدير الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسي جيروم سلمون في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، أن حصيلة المرضى المتوفين في المستشفيات ودور المسنين في البلاد ارتفعت بواقع 518 حالة ووصلت إلى نقطة 8078 حالات بعد أن كانت على مستوى 7560 مساء أمس السبت. وأوضح سلمون أن عدد المرضى المتوفين في المستشفيات ارتفع بواقع 357 حالة، ووصل إلى 5889 وفاة.
ولادة-قيصرية

سلبية فحص فيروس كورونا لأول مولود من أم متعافية

أكد الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والولادة، اليوم الأحد، أنه تم اجراء تحليل كورونا المستجد، لأول طفل مولود من أم متعافية من فيروس كورونا المستجد، وأثبتت التحاليل أن الطفل غير مصاب بالفيروس. وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن رحلة الأم مع الفيروس بدأت عندما عادت من رحلة العمرة، وظهرت عليها الأعراض نتيجة مخالطتها لحالة إيجابية، مشيرا إلى أنه تم اجراء فحص كورونا للأم وجائت النتائج إيجابية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و103 إصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
كورونا

إيطاليا تسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا منذ أسبوعين

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأحد، تسجيل 525 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذه تعد أقل حصيلة يومية للوفيات في إيطاليا منذ ما يقرب من أسبوعين أو أكثر. وأكدت وكالة الحماية المدنية، أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 15887 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948، وهذا يعني أن عدد الإصابات الجديدة اليوم أقل من عدد إصابات أمس السبت، مؤكدة تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي.
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