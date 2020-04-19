جريمة

إعدام 1.2 طن فسيخ وسردين فاسد في عابدين

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٣ م
فسيخ فاسد
فسيخ فاسد
قبل ساعات من الاحتفال بأعياد شم النسيم، يزداد إقبال جمهور المستهلكين على محلات بيع الأسماك المملحة والرنجة في طقوس معتادة، الامر الذي يستغله بعض التجار وأصحاب المحلات لتحقيق أرباح طائلة بغض الطرف عن صحة المواطنين، وذلك بطرح منتجات فاسدة معرضا حيياة المواطنين للخطر، وهو ما تتصدى له الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خاصة إدارات مباحث التمويين على مستوى الجمهورية في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والاتجار بالسلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية أكدت حيازة مالك محل لتجارة الأسماك المملحة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة كميات من الأسماك المملحة المعبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة
اقرأ المزيد
سيدة-تقتحم-مدرسة-وتمزق-وجه-تلميذ-بـ-كتر-1

«عايز يعمل راجل عليا».. جريمة «حلبسة والجدع» في البساتين

أمرت نيابة البساتين تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي بحبس سائق توك توك شرع في قتل بائع خبز ذبحا بمنطقة "بين المزارع"، إذ كشفت التحقيقات وفق تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ووحدة مباحث قسم شرطة البساتين وأقوال شهود عيان عن أن المصاب "رضا.ح." حضر وأسرته للإقامة بالمنطقة محل الواقعة منذ شهر تقريبا، وحصل الشاب العشريني على فرصة عمل في مخبز قريب من المسكن الجديد، يقضي فيه ساعات النهار بحثا عن الرزق الحلال لكن "شهامته" كادت تفقده حياته.
فسيخ-فاسد‎ (3)

ضربات شم النسيم.. إحباط بيع 2.5 طن أسماك مملحة فاسدة

ضربات ناجحة وجهتها مباحث التموين لبعض التجار وأصحاب محلات بيع الأسماك المملحة غير الصاحة للاستهلاك الآدمي قبل 24 ساعة من الاحتفال بأعياد شم النسيم، تزامنا مع زيادة إقبال جمهور المستهلكين على محلات بيع الأسماك المملحة والرنجة في طقوس معتادة، واستغلال البعض لتحقيق أرباح طائلة بغض الطرف عن صحة المواطنين، وذلك بطرح منتجات فاسدة معرضا حيياة المواطنين للخطر، وهو ما تتصدى له الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خاصة إدارات مباحث التموين على مستوى مديريات الأمن.
كلنا-واحد (1)

«أمان» و«كلنا واحد» هدية الداخلية للمواطنين في رمضان

اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، بالمشاركة الفعالة فى مبادرة "كلنا واحد" -حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم- للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، إذ جهزت المنظومة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التي انتقلت للأماكن النائية بكل المحافظات، من خلال التنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا".
حملات-ازاله (4)

إزالة عقارين واستعادة أراضي الدولة بـ10 محافظات

جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
اقرأ المزيد من الأخبار
اشارة-مرور (1)

المرور: غلق طرق الكورنيش الإثنين باستثناء 3 محافظات

قررت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء متولي، اليوم السبت، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات اعبتارا من صباح الإثنين وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، ويستثنى من قرار الغلق محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط"، وسيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق، اتساقا مع خطة الدول والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وزارة-الداخلية

الداخلية: مقتل 7 إرهابيين في وكر خلية الأميرية

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقتل 7 عناصر إرهابية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بوكر حي الاميرية، وضبط مخزن أسلحة بمنطقة المطرية، إذ وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوي القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين، وتم رصد تلك العناصر والتعامل معها ما أسفر عن مصرع 7 إرهابيين عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، 4 أسلحة خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.
الفسيخ (1)

«قبل شم النسيم».. ضبط 3 أطنان فسيخ فاسدة في رشيد

استعدادا لشم النسيم، كثفت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بشن حملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك المحلة بمختلف المحافظات تنسيقا مع مديريات الأمن والأجهزة المعنية، وأسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الأسماك المُدخنة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، لحيازته 3 أطنان أسماك مملحة "فسيخ" غير صالحة للاستهلاك الأدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
عمل-الفسيخ (4)

ضبط 3 أطنان فسيخ وسردين فاسدة قبل شم النسيم بالبحيرة

شنت مباحث التموين بمحافظة البحيرة، بتوجيهات من اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حملات تفتيشية على كل الأسواق والمصانع والمخازن، لضبط المخالفات التموينية والسلعية، خاصة مع اقتراب شم النسيم وشهر رمضان المبارك لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ونجحت القوات في ضبط 2750 كيلو فسيخ وسردين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بما يعادل قرابة 3 أطنان، وتمت مصادرة المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، لمنع تداولها بالأسواق وإصابة المواطنين بأضرار منها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]