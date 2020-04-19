إعدام 1.2 طن فسيخ وسردين فاسد في عابدين

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٣ م

فسيخ فاسد

قبل ساعات من الاحتفال بأعياد شم النسيم، يزداد إقبال جمهور المستهلكين على محلات بيع الأسماك المملحة والرنجة في طقوس معتادة، الامر الذي يستغله بعض التجار وأصحاب المحلات لتحقيق أرباح طائلة بغض الطرف عن صحة المواطنين، وذلك بطرح منتجات فاسدة معرضا حيياة المواطنين للخطر، وهو ما تتصدى له الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خاصة إدارات مباحث التمويين على مستوى الجمهورية في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والاتجار بالسلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية أكدت حيازة مالك محل لتجارة الأسماك المملحة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة كميات من الأسماك المملحة المعبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية أكدت حيازة مالك محل لتجارة الأسماك المملحة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة كميات من الأسماك المملحة المعبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة قرب الاحتفال بأعياد شم النسيم، مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تم ضبط المتحرى عنه، وضبط 1,2 طن أسماك ممُلحة (1,150 طن سردين – 100 كيلو جرام فسيخ) معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.



