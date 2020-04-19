أمن المنافذ يحبط قضيتي تهريب وينفذ 111 حكمًا متنوعًا

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٤ م

منفذ جمركي

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه ومديري الأمن بمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها قضيتا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، إذ بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 9 آلاف و800 جنيه.

في مجال الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، تم ضبط 22 قضية، أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي). مروريًّا، أسفرت الجهود الأمنية تنسيقًا مع ضباط الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء علاء متولي،

في مجال الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، تم ضبط 22 قضية، أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).



مروريًّا، أسفرت الجهود الأمنية تنسيقًا مع ضباط الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء علاء متولي، تحرير 113 مخالفة متنوعة مقابل تنفيذ 111 حكمًا قضائيًّا متنوعًا.



وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" أمكن ضبط عدد من القضايا المتنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المتهمين المخالفين. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



